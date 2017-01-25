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 Общество, Здоровье
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Все про:здоровье (1101) медицина (1383) трансплантация (67) финансирование (1089) Институт Шалимова (4)

 Институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова на грани закрытия из-за отсутствия финансирования, - директор института Усенко

Еженедельно в клинике, рассчитанной на 450 пациентов, проводят около ста двадцати операций. Причем в большинстве своем это уникальные вмешательства, связанные с пересадкой почки и печени, комплексов тканей, а также хирургия кишечника и желудка.

"Практически все медикаменты для лечения уже несколько лет пациенты вынуждены закупать за собственные средства, - говорит первый заместитель директора по научной и организационной работе, доктор медицинских наук Михаил Костылев. - Но в финансировании на 2017 год не предусмотрено даже денег на покупку медикаментов, которые нельзя приобрести в аптеке. Это наркотические препараты для наркоза и обезболивания, кислород, закись азота. Также ни копейки не выделено на питание пациентов. Проблема возникла и с заработной платой. Как известно, ее минимальный уровень подняли до 3 200 гривен".

В январе администрация одного из крупнейших медучреждений не сможет рассчитаться со своими сотрудниками. В минувшую пятницу в институте было проведено собрание коллектива и было объявлено о возможном сокращении и увольнении персонала, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Возможно, если не будут решены вопросы финансирования основных статей расхода, придется клинику закрыть", - говорит директор Национального института хирургии и трансплантологии имени А.Шалимова Александр Усенко.

Выписывающихся пациентов, которым через месяц необходимо показаться для контрольного обследования, просят прежде чем приезжать, позвонить, чтобы удостовериться работает ли институт.

Администрация ищет пути решения возникшей проблемы.
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Что общего между здравоохранением, НБУ и Минфином? Оказывается, все эти органы делают одно и то же доброе дело, а именно медицинскую реформу. Национальный банк недавно четко и однозначно поддержал и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун. В заявлении центрального банка страны подчеркивается, что «Ульяна Супрун является настоящим реформатором и борцом (вероятно, женского пола) с теневыми схемами и разнузданной коррупцией».
Теперь Министерство финансов сочло необходимым публично, без всяких там прелюдий, поддержать Супрун, которая… Угадайте с трех раз, о чем идет речь в заявлении Минфина за подписью Александра Данилюка, думающего, что он министр финансов. Правильно, Ульяна наша не покладая рук «реформирует здравоохранение и не побоялась пойти против многолетних коррупционных схем». В связи с этим весь коллектив Минфина, как один человек, выражает ей поддержку и готовность подставить плечо Данилюка. И Минфин, и НБУ «разделяют ценности, которые исповедуются командой министра здравоохранения».
Судя по всему, еще целый ряд министерств и ведомств готовятся выразить решительную поддержку Ульяне Супрун, против которой «развязана грязная, но мощная информационная кампании по дискредитации». Конечно, неподготовленному человеку, не знакомому с местными реалиями и не имеющему справки о состоянии на учете в психдиспансере, довольно трудно понять, почему НБУ и Минфин выражают поддержку человеку, которому даже Верховная Рада не доверяет. Кандидатуру американской волонтерки даже не вносят на утверждение в парламент. Бесполезно. Голосов все равно не наберет.
Наверное, есть нечто, что роднит Супрун, Гонтареву и Данилюка. Скорее всего, эта некая закрытая область проктологии, которую эти специалисты высшей меры развивают по мере своих сил. Валерия все глубже и глубже засовывает курс гривны в узкий коридор стабилизации, а министр финансов доказывает личным примером, что диарея - это процесс децентрализации бюджета в режиме реального времени.
Все началось с заявления директора киевского Центра сердца Бориса Тодурова, который констатировал, что Минздрав проводит политику откровенного геноцида по отношению к гражданам Украины. И он имеет полное право так утверждать, поскольку ему, Тодурову, а не Супрун приходится объяснять пациентам, почему они должны умирать из-за отсутствия бюджетных денег. Известный врач-кардиолог просто констатировал факты, чем вызвал припадок неконтролируемой ярости у дочки ветерана движения ОУН-УПА. Руководительница здравоохранения, чье истощенное лицо способно украсить обложку любого журнала для зоотехников, организовала травлю Тодурова. К делу подключили мощные «фейсбучные» ресурсы, оставшиеся еще со времен «революции достоинства». Активировали даже блоггера-дизайнера из Броваров, что свидетельствует лишь об одном: Тодуров зацепил Ульяну за живое. Или за что-то еще. Впрочем, не важно. За относительно короткое время Борис Тодуров успел стать «агентом Кремля», «пособником сепаратистов» и даже «прислужником бывших «регионалов». Чтобы продемонстрировать всю глубину реформирования национальной медицины, в СМИ стали выбрасывать впечатляющий список «достижений» Ульяны Супрун. На первом месте, конечно же, стоит легендарный «лечебный дрон, сделанный из грибов». Тут даже комментировать особо ничего не надо. Грибы, Минздрав, Супрун, Кастанеда, экологически чистые технологии. Кастанеда, кстати, вообще не подозревал, что грибы могут указать путь к реформированию системы госзакупок лекарств. Но Ульяна быстро исправила его заблуждение.
Второй по значимости шаг беспощадного реформатора от медицины - смелое и очень своевременное решение о «показаниях по смене пола», принятое Минздравом. Раньше сфера отрезания неких лишних принадлежностей была вообще не урегулирована. Резали, как говорится, по живому, без всяких показаний.
Теперь же есть инструкция, в которой четко и недвусмысленно указано, когда именно надо отрезать, что желающий сменить пол пациент должен чувствовать, как он относится к Мадонне и Хиллари Клинтон. Мощный рывок вперед.
И, наконец, Минздрав решил проводить абсолютно прозрачную политику по закупке лекарств, в результате чего они либо исчезли, либо подорожали в десять-двенадцать раз, либо же подлежат замене полезными и очень перспективными грибами, произрастающими в Карпатах. Что еще надо этим кардиохирургам, онкологам и прочим «паразитам, присосавшимся к бюджету нации»?
К сожалению, активисты «Фейсбука», блоггеры-дизайнеры, в том числе и знаменитый эксперт из Броваров, скоропостижно прекратили кампанию по поддержке Ульяны Супрун. Внезапно выяснилось, что бескорыстные сторонники реформирования системы здравоохранения возжелали пошлых денег. Ульяну мама всегда учила быть очень экономной и что, если есть возможность на…ть кого-то, следует без всяких сожалений «просто сделать это». В случае неудачи всегда можно оборудовать прекрасный схрон в местности, богатой лечебными грибами с ярко выраженным галлюциногенным эффектом.
«Фейсбучную» кампанию свернули и в ход пустили министерства и ведомства. Поскольку Валерия Гонтарева, как оказалось, употребляет те же грибы, что и Ульяна, именно НБУ продолжил дело по «созданию позитивного имиджа Министерству здравоохранения». Эффект получился поразительный, с долгим, прекрасно накрывающим приходом. О Министерстве финансов вы уже знаете. Они тоже курят. А вот кто следующим на шару, так сказать, в административном порядке поддержит реформаторшу - пока загадка. Скорее всего, это будет недавно обособившаяся «Укрзализныця». Все знают, что именно в вагонах происходит таинство погружения сознания в бездну алкогольных напитков. И потом именно перевозки составляют основу реформирования медицины. Плюс беспилотные дроны на грибах. Вполне возможно, что украинские ученые уже вовсю работают над созданием беспилотного поезда-дрона, сделанного из конопли.
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И не удивительно это . Ведь подонок Парашенко и его сучья семейка по заграницам лечится, там же у них и счета,недвижимость . НА УКРАИНУ ЭТОЙ СВОЛОЧИ - НАСРАТЬ !
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Сама по себе "новость" абсолютно не удивляет, ибо происходящее - всего лишь одно из проявлений политики геноцида, проводимой ворьем, дорвавшимся до кормушки. И само собой разумеется, что проблемы плебса их не интересуют, они если что и на земле обетованное подлечатся. Меня удивляет только одно. Неужели они не понимают, что если рабы передохнут, красть будет не у кого?
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Неужели они не понимают, что если рабы передохнут, красть будет не у кого?
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Вы в курсе что делает саранча в подобных случаях?
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Я то в курсе, что делает саранча, когда все сожрано. Но для этой саранчи другого поля то может и не быть. В цивилизованной стране 99,9% наших небожителей уже давно бы получило пожизненный срок (а то и кулю в лоб), а нецивилизованных на просторах бывшего великого и могучего - своя элита доедает остатки и подвигаться не будет...
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Саранча ТУТ наела такие брюшки, что до конца жизни хватит.
Принимают, главное мешочек жратвы с собой на другое поле занести.
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Порохоботы уже спамят... Чтоб вы подохли из-за нехватки лекарств, собаки!
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Это как же надо
презирать население своей страны (наверное заслуженно), чтобы ставить на
ключевые, жизненно важные отрасли - медицину и транспорт - каких-то пришлых с
другой планеты людей. Ширмы - однозначно!...
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В смысле? То есть вы хотите сказать что если на этих должностях окажетесь например вы, то что-то изменится? Да будет то же самое, и с 99% вероятностью я могу сказать что будет еще и хуже. Не в персоналиях дело, система сделана так что жить и работать не нарушая законов и не воруя тупо невозможно, неужели трудно это понять?
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Супрун же сказала, что все больницы обеспечены зеленкой. Чего он плачется?
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В Харькове персонал института МедРадиологии перевели на 25% ставки! И штрафов инспекции по труду не боятся!!!
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Штрафы же будут идти из бюджета в бюджет, чего бояться?
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Это называется системообразующая коррупция. Чтобы ее победить надо полностью менять все законы и правила игры в государстве. А это дело не одного года. Лет 5 минимум для этого надо, и то если что-то делать а не имитировать. Без эти изменений, кто бы ни был у власти ничего абсолютно не поменяется.
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Пусть "подарками" поделятся, которые они с больных собирают.
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Ну дык живемо ж по-новому! Правда ж, мадам супрун???
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Ещё одни рЬІговские консервьі вскрьілись! Усенко, коль "несколько лет" нет финансирования, чего при чивакунях язьік в афедрон засунул и не гавкал? А? Давали на откатах за тендерьі заработать? Украсть медмафия не может и потому хором воет? Х№й вам, а не деньги из бюджета воровать!
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Если в среднем за операцию рвачи по 50000 грн в карман кладут, то в месяц получается 2,25 млн, причем ресурсы все - за наш счет. Во кормушку прикроют!
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А кто должен финансировать ? Товарищей нет, а у господ - никто, никому, ничего не должен.Только что был в поликлинике, на стеночке плакатик - "Здоровье можно купить"...
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Пусть финансируют сами себя. Так случилось, что у меня там лежал на операции тесть и через пару лет моя мать. За операцию тестю дал врачу в конвертике 300 долларов, анестезиологу 50, и сестричкам каждый день по 10 долларов, чтобы своевременно обслуживали. Та же ситуация была через 2 года с матерью. Только за операцию дал уже 700 (то ли операция сложнее, то ли индекс Доу Джонса оказал влияние на расценки). И таких "желающих" занести врачу - очередь. Понятно, что "спасибо" и все такое, но лучше бы эти деньги платились легально и шли на развитие клиники, а не в личный карман врачу. Расстрелять пару таких лекарей и посадить пяток и наладить нормальную систему платной медицины. И все, было бы как в кино.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИнститут хирургии и трансплантологии имени Шалимова на грани закрытия из-за отсутствия финансирования, - директор института Усенко
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