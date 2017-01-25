EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, За рубежом
  188  8
Материалы по теме:
Все про:безопасность (502) Германия (2595) конференция (171) НАТО (5151) Порошенко (10500) Россия (64888) США (11764) Туск (355) Евросоюз (11478) Могерини (269) Столтенберг (382) Трамп (545) Мюнхен (18)

 Порошенко посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля в Германии, обсудит ряд ключевых вызовов в сфере безопасности, в том числе ситуацию в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно пресс-релизу 53-й конференции, которая пройдет под председательством посла Вольфганга Ишингера (Wolfgang Ischinger), более 500 участников обсудят важные проблемы в области безопасности, которые тревожат мир.

"Программа конференции посвящена будущему трансатлантических отношений и НАТО после избрания Дональда Трампа, состоянию сотрудничества в рамках Евросоюза в области безопасности и обороны, кризису в Украине и отношениям с РФ, войне в Сирии и ситуации с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе на Корейском полуострове", - говорится в пресс-релизе.

Участники также обсудят терроризм, информационные войны, а также серьезную угрозу в сфере глобального здравоохранения и климатические проблемы.

"Мы столкнулись с международной обстановкой в сфере безопасности, которая, возможно, наиболее неустойчивая за все время с момента окончания Второй мировой войны", - сказал глава Мюнхенской конференции В.Ишингер. В связи с этим, по его словам, важно найти способы защиты и укрепления фундаментальных ценностей Запада, а также институты, которые бы базировались на правилах международной системы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нигде на Земле больше нет политиков, которые могли бы дать людям гарантии безопасности, - президент Германии

Согласно информации, свое участие в конференции уже подтвердили новый генсек ООН Антонио Гуттериш, глава Европейского Совета Дональд Туск, высокий представитель ЕС Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, в мероприятии примут участие президенты Украины, Польши и Афганистана, премьер-министры Норвегии, Венгрии и Ирака, главы МИД Китая, Саудовской Аравии, Ирана, Турции, РФ, Франции и Великобритании.

Правительство Германии будет представлено на уровне вице-канцлера, министра экономики, министра обороны и министра внутренних дел, также будут принимать участие в конференции более 60 парламентариев из разных партий.

Что касается американской делегации, то в пресс-релизе отмечается, что состав американской делегации еще формируется, но есть все основания говорить о ее серьезном наполнении. В нее войдут представители как новой администрации, так и Конгресса. Свое участие в конференции уже подтвердили несколько членов правительства США, включая министра обороны Джеймса Меттиса и министра внутренней безопасности Джона Келли.

Мюнхенская конференция по безопасности - ежегодная конференция, проводимая в Мюнхене (Германия) с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в мероприятии примут участие президенты Украины, Польши и АфганистанаИсточник:http://censor.net.ua/n424857
солидный форум намечается
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не с нашим счастьем.Его предки Сына Божьего распяли,и ничего,видать Мамона круче нашего Бога.
 показать весь комментарий
Ответить
 
После Финляндии похмельный синдром,поедет Баварским пивком опохмеляться.Турист сраный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
питра шныри -цензор читают хоть иногда?их ничего не беспокоит?вот уже отмороженые .и судьба папередника это не про него-?ему так кажется?да уж-хуже только хуйло и кацапы йоба.....ные!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
статист поехал рекламных ручек набрать и ковриков для мыши.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция боевик взятка военнослужащие Гройсман Грузия Донбасс Донецкая область ДТП задержание Кабмин Киев Крым Львов Минобороны Нацполиция обстрел Омелян ПАСЕ Полозов Польша Порошенко Россия СБУ суд судья Укрзализныця Финляндия ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти