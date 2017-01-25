 В Украине сложилась культура мошенничества, - директор департамента финансовой стабильности НБУ

Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ключевой риск банка - юридический. У нас, к сожалению, сложилась культура мошенничества", - сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве в среду.
Чиновник пояснил, что крупные заемщики располагают достаточным инструментарием, чтобы добиваться неуплаты по кредитам и часто злоупотребляют этим.
В связи с этим, он подчеркнул, что без повышения уровня защиты кредитора, восстановления кредитования экономики не произойдет.
Директор департамента финансовой стабильности НБУ также отметил, что данный фактор привел к изменению приоритетов в кредитовании: малые и средние предприятия становятся более привлекательными для предоставления займов, поскольку имеют меньший потенциал для борьбы с банками.
При этом он подчеркнул, что корпоративный сектор в Украине перекредитован: по соотношению кредитов корпоративного сектора к ВВП Украины лидер среди стран Центральной и Восточной Европы, тогда как по соотношению кредитов физическим лицам к ВВП - на последнем месте.
"Корпоративный сектор в Украине все еще очень закредитован… сектор домохозяйств имеет огромный потенциал для роста", - подчеркнул он.
По его словам, уровень долговой нагрузки зашкаливает по целым секторам экономики: прибыль предприятий значительно меньше, чем их долги.
"Корпоративному сектору нужно нормализовать долговую нагрузку, стать привлекательными для нового кредитования. И тогда процесс (кредитования. - Ред.) восстановиться - в этом нет никаких сомнений, ликвидность у банков есть", - сказал В.Ваврищук.
По его словам, к такой ситуации привело, среди прочего, неконсервативное кредитование в докризисный период: менеджеры банков боролись за долю на рынке кредитования, а не за качество займов.
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по уровню жизни в европе мы на предпоследнем месте
между молдавией и приднестровьем соответственно
но это еще пока лугандон не признали)
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Я бы еще департамент по депортации инопланетян ввел... Вещь нужная! А вдруг высадятся...как их потом депортировать? Лучше перебдить, чем недобдить
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knk.media Рейдеры в Минюсте Дата 25.01.2017 13:15
Под Новый Год, Минюст кажется решил доказать всем украинском, что чудеса - возможны.
Но речь не идет о столь необходимых реформах в сфере юстиции, как реорганизация явно раздутой бюрократической структуры Министерства или отмены количества обязательных справок или незаконных поборов при их выдаче. Чудес там - так и не произошло.
Речь идет о Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации при Министерстве юстиции Украины. Об этом сообщается в интернет-издании «Народна правда».
Членов данной комиссии наделили неслыханными властными полномочиями: отныне они могут как «по мановению волшебной палочки» отменять право собственности физических и юридических лиц, регистрация автоматически исчезает из базы данных Единого Государственного реестра…
Все, что для этого необходимо - это заявление от «жалобщика», который имеет претензии к вашему имуществу или бизнес-активам и «правильное» решение комиссии при Минюсте.
Откровенно настораживает даже не юридическая коллизия, а именно - дублирование Комиссией по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации, то есть органом исполнительной ветви власти полномочий, которыми уже обладает Судебная ветвь власти, а то в каких целях данная Комиссия используется на самом деле.
Созданная под благими лозунгами-борьбы с рейдерством, похоже, данная Комиссия сама используется в рейдерских заказах. Почти под самую Новогоднюю Ночь, пока Украинцы были заняты празднованием и просмотром Голубого огонька, председатель комиссии Мороз и его подчиненные отменили регистрацию в Госреестре сразу 17-ти частных компаний…
Время для такого откровенно вызывающе рейдерского деяния было подобрано максимально удобное и почти мгновенно владельцы компаний: ООО «Жищинцы», ООО «Агропродукт 2», ООО «Ивано ЗОЛОТОЕ», ПАП «КОЛОС *», ООО «Агроника 1», ООО «БАРКОСОФТ АГРО 2», ООО «ЛУЧ АГРО», ООО «НОВАГРОС», ООО "Слободка Смотрицкий «, ЧП» АГРО-ВИТА "- лишились своего бизнеса…
Как удалось выяснить, данные предприятия малого и среднего бизнеса, которые годами работали в разных уголках Украины, стали лакомым куском для скандально-известного агрохолдинга «Мрия», новое руководство которого, во главе с С. Чернявським, ранее уже подозревались в причастности к захвату аграрных предприятий, земли и сельскохозяйственной техники на западе Украины.
Но силовые захваты с применением «титушок», похоже, постепенно уходят в историю. Теперь агро-рейдеры, располагают новым действенным механизмом - Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации, которая самостоятельно рассматривает жалобы, самостоятельно принимает решение и самостоятельно приводит их в исполнение.
По информации редакции, обиженные владельцы вышеупомянутых компаний, у которых «отжали» бизнес до сих пор не могут получить на руки решения Комиссии, вынесенные без их ведома и присутствия, что в свою очередь является грубым нарушением закона со стороны Минюста.
Так о каком развитии бизнеса в Украине можно говорить, если в стране де-факто нивелировано институт частной собственности, а чиновники, призванные его защищать - сами оказываются ворами?
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