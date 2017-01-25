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 Политика Украины
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Все про:банки (1448) кредит (2013) мошенничество (609) НБУ (4127)

 В Украине сложилась культура мошенничества, - директор департамента финансовой стабильности НБУ

В Украине сформировалась культура мошенничества, что является одним из факторов тормозящих восстановление кредитования.

Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ключевой риск банка - юридический. У нас, к сожалению, сложилась культура мошенничества", - сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве в среду.

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Чиновник пояснил, что крупные заемщики располагают достаточным инструментарием, чтобы добиваться неуплаты по кредитам и часто злоупотребляют этим.

В связи с этим, он подчеркнул, что без повышения уровня защиты кредитора, восстановления кредитования экономики не произойдет.

Директор департамента финансовой стабильности НБУ также отметил, что данный фактор привел к изменению приоритетов в кредитовании: малые и средние предприятия становятся более привлекательными для предоставления займов, поскольку имеют меньший потенциал для борьбы с банками.

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При этом он подчеркнул, что корпоративный сектор в Украине перекредитован: по соотношению кредитов корпоративного сектора к ВВП Украины лидер среди стран Центральной и Восточной Европы, тогда как по соотношению кредитов физическим лицам к ВВП - на последнем месте.

"Корпоративный сектор в Украине все еще очень закредитован… сектор домохозяйств имеет огромный потенциал для роста", - подчеркнул он.

По его словам, уровень долговой нагрузки зашкаливает по целым секторам экономики: прибыль предприятий значительно меньше, чем их долги.

"Корпоративному сектору нужно нормализовать долговую нагрузку, стать привлекательными для нового кредитования. И тогда процесс (кредитования. - Ред.) восстановиться - в этом нет никаких сомнений, ликвидность у банков есть", - сказал В.Ваврищук.

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По его словам, к такой ситуации привело, среди прочего, неконсервативное кредитование в докризисный период: менеджеры банков боролись за долю на рынке кредитования, а не за качество займов.
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у нас вісі злодії культурні і сидять, між іншим, у ВР...
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Дирехтор забыл добавить, что в большинстве случаев именно банки являются теми самыми культиваторами этой "культуры".
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Кто там мычит о мошенничестве из "малины" под названием НБУ?!
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Безумная и беспринципная борьба с коррупцией в Украине выглядит так:..
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Дідусь Олесь ‏@SashkoUstymenko 1 ч.1 час назад
Гондурас наш недосяжний маяк!

Радіо СвободаПодлинная учетная запись‏@radiosvoboda

Організація боротьби з корупцією Transparency International оприлюднила дані щодо рівня сприйняття корупції http://bit.ly/2jd6wRB


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о чем вы говорите
по уровню жизни в европе мы на предпоследнем месте
между молдавией и приднестровьем соответственно
но это еще пока лугандон не признали)
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Логіка в його слова очевидна. Та це тільки викладена причина проблеми-шляхи її вирішення не тільки не визначені, а навіть не названі.
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Боже! "департамент фиинансовой стабильности нбу"... Офигеть можно! Целый департамент стабилизирует !!! Фух, ну слава Богу! Есть кому держать руку на пульсе. Можно спать спокойно.
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Ты не понимаешь...если бы была финансовая стабильность, то и департамент будет не нужен. А так все пучком...есть нестабильность и есть целый департамент, который бориться с этой нестабильностью.
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это да!!
Я бы еще департамент по депортации инопланетян ввел... Вещь нужная! А вдруг высадятся...как их потом депортировать? Лучше перебдить, чем недобдить
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Оппа! Так у нас еще есть Департамент финансовой стабильности? Чудны дела твои , Господи.. Стабильности нет, а департамент есть и хочет ЕСТЬ!
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ну так для того он и нужен чтобы бороться с финансовой стабильностью)
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Есть у кого учиться .Вы не ровняйте мошенничество юрлиц с действиями НБУ . Разница миллиарды .
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Украина - ссученяя дэржава с ублюдочной конституцией и кончеными подонками - рваными презервативами - гарантами чего- то там!И к тому же не разу и не государство.
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Да так как вы крутите валютой, то за вами пожизненная тюряга плачет с вашей бандуршей. Главное что бы не успели свалить с наворованным
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Комиссия «иллюзионистов» при Минюсте
knk.media Рейдеры в Минюсте Дата 25.01.2017 13:15




Под Новый Год, Минюст кажется решил доказать всем украинском, что чудеса - возможны.
Но речь не идет о столь необходимых реформах в сфере юстиции, как реорганизация явно раздутой бюрократической структуры Министерства или отмены количества обязательных справок или незаконных поборов при их выдаче. Чудес там - так и не произошло.
Речь идет о Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации при Министерстве юстиции Украины. Об этом сообщается в интернет-издании «Народна правда».
Членов данной комиссии наделили неслыханными властными полномочиями: отныне они могут как «по мановению волшебной палочки» отменять право собственности физических и юридических лиц, регистрация автоматически исчезает из базы данных Единого Государственного реестра…
Все, что для этого необходимо - это заявление от «жалобщика», который имеет претензии к вашему имуществу или бизнес-активам и «правильное» решение комиссии при Минюсте.
Откровенно настораживает даже не юридическая коллизия, а именно - дублирование Комиссией по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации, то есть органом исполнительной ветви власти полномочий, которыми уже обладает Судебная ветвь власти, а то в каких целях данная Комиссия используется на самом деле.
Созданная под благими лозунгами-борьбы с рейдерством, похоже, данная Комиссия сама используется в рейдерских заказах. Почти под самую Новогоднюю Ночь, пока Украинцы были заняты празднованием и просмотром Голубого огонька, председатель комиссии Мороз и его подчиненные отменили регистрацию в Госреестре сразу 17-ти частных компаний…
Время для такого откровенно вызывающе рейдерского деяния было подобрано максимально удобное и почти мгновенно владельцы компаний: ООО «Жищинцы», ООО «Агропродукт 2», ООО «Ивано ЗОЛОТОЕ», ПАП «КОЛОС *», ООО «Агроника 1», ООО «БАРКОСОФТ АГРО 2», ООО «ЛУЧ АГРО», ООО «НОВАГРОС», ООО "Слободка Смотрицкий «, ЧП» АГРО-ВИТА "- лишились своего бизнеса…
Как удалось выяснить, данные предприятия малого и среднего бизнеса, которые годами работали в разных уголках Украины, стали лакомым куском для скандально-известного агрохолдинга «Мрия», новое руководство которого, во главе с С. Чернявським, ранее уже подозревались в причастности к захвату аграрных предприятий, земли и сельскохозяйственной техники на западе Украины.
Но силовые захваты с применением «титушок», похоже, постепенно уходят в историю. Теперь агро-рейдеры, располагают новым действенным механизмом - Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации, которая самостоятельно рассматривает жалобы, самостоятельно принимает решение и самостоятельно приводит их в исполнение.
По информации редакции, обиженные владельцы вышеупомянутых компаний, у которых «отжали» бизнес до сих пор не могут получить на руки решения Комиссии, вынесенные без их ведома и присутствия, что в свою очередь является грубым нарушением закона со стороны Минюста.
Так о каком развитии бизнеса в Украине можно говорить, если в стране де-факто нивелировано институт частной собственности, а чиновники, призванные его защищать - сами оказываются ворами?
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Если в банковской системе, как заявляют специалисты, сложилась культура мошенничества, то во власти преобладает ментальность бесчестия.
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Прикольно, они свои преступления уже в ранг культуры возвели. Если им от этого легче, то они будут культурно висеть на культурных столбах
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Точно - культурное убийство, культурное изнасилование, культурное ограбление, культурное воровство!
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Мошенничество уже называют словом "культура"!... Дожили...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине сложилась культура мошенничества, - директор департамента финансовой стабильности НБУ
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