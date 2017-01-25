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 Политика Украины
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Все про:Львов (3231) мусор (266) Садовый (238)

 "Полигоны массово отказываются принимать мусор из Львова, мотивируя это нежеланием иметь проблемы с определенными структурами", - Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый констатирует трудности с утилизацией 500-600 тонн твердых бытовых отходов ежедневно из-за полигоны массово отказываются принимать отходы

Об этом он заявил на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета городского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Последние 8 месяцев мы находимся в мусорной блокаде. Каждый день критическая проблема, куда вывезти из Львова 500-600 тонн отходов. Каждый рабочий день мы начинаем с этой проблемы и завершаем ней. Последние три недели ситуация критически ухудшилась, полигоны массово отказываются принимать отходы из Львова, мотивируя это нежеланием иметь проблемы с определенными структурами", - заявил мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Львова не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников, - Гройсман о ситуации с утилизацией мусора

По его словам, утилизацию мусора из Львова можно системно организовать в пределах Львовской области.

Также Садовый отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман заверил его, что сделает все возможное для урегулирования проблемы.

Напомним, ранее Гройсман поручил председателю Львовской областной государственной администрации Олегу Синютке провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которого найти решение по обеспечению утилизации мусора.

Также читайте: Из-за невывезенного мусора во Львове прогнозируют вспышку инфекционных заболеваний
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Неудивительно .Аваков во всей своей казнокрадской красе. Найбільшу кількість - 6 одиниць - очільник МВС подарував своєму партнеру Ігорю Котвіцькому. Серед екземплярів зброї «Форт 9», «Форт 21.03», АПС, «Маузер», Glock 17, Smith & Wesson mod. SW 1911 Colt.Садового принуждают к ракообразному сожительству.
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садовой даже название структур не озвучит ?
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Якщо мені не змінює пам'ять - пару місяців тому, перебуваючи у Львові , пан Гройсман заявляв, що буде всіляко сприяти вирішенню проблеми львівського сміття.. Невже брехав?
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да не со структурами а с вашим мусором никто дела иметь не хочет. своего как бы хватает.
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Что касается обращения мэра Львова к президенту Украины Петру Порошенко и премьеру Владимиру Гройсману с просьбой объявить город Львов, села Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации, то циничный ответ: «Мусор надо убирать, а не делать на нем большую политику» -- лишний раз наглядно продемонстрировал степень жлобства, мелочности и мстительности Пети.
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падажди.....

т.е. проблемы с мусором только во Львове и это должно быть проблемой всеукраинского масштаба? вот просто аргументация - с каких делов? чем садовой занимался ДО этого?
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Мусор - это всегда дело государственного масштаба, особенно его раздельный сбор. Ни один регион, без участия государства, самостоятельно не потянет эту проблему. Не обольщайся, другим регионам государство тоже вынуждено помогать. Другое дело, что ни один из нынешних глав регионов не претендует на пост президента. Садовый тоже открыто как бы не претендует, но многие видят в нем альтернативу.
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Пысы: кстати, Садовый - мэр Львова, а не глава ОГА.
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Не писал, я просто констатирую факт, что Садовый, мэр города, даже не глава ОГА, самостоятельно этоу проблему не решит. Куда ему вывозить мусор - во Львов? Ведь то, что за пределами Львова - уже не его компетенция. Кстати, нападки почему-то даже не на главу ОГА, а именно на Садового. Не потому ли, что с конкурентами бороться нужно? Даже если для этого нужно поставить на кон экологическое и эпидемиологическое благополучие государства.
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какую проблему не потянет регион? поставить контейнеры для раздельного сбора? что за дичь? кто интересно в садовом видит альтернативу? и кому? порошенко? не смешите народ. он примерно такой же "альтернативщик" как и "ляшко". что хорошего сделала самопомочь? ничего. садовой в городе порядок навести не в силах - куда ему быть "альтернативой"? хотя конечно каждый имеет свое право на собственные предпочтения, но.... надо быть реалистом
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А вы думали что во Львлве контейнеры не стоят? Только из контейнеров мусор ежедневно куда девать? А перерабатывать ежедневно собранный мусор как?
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Площадь львовской области 21 833 км² . Найдите себе 5 км² .
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а лучше инвесторов на мусороперерабатывающий завод, где деньги японцев?
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садовому важко відірвати від свого бюджету цілих 5 кв. км. це ж такий збиток для сімейства інтелігєнтного злодія...
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Мэр Львова вообще-то не руководит Львовской областью.
А губернатор Львовской области назначается президентом...
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"Пока что у нас нет ни одного участка, который бы был пригоден для размещения большого комплекса и возможности построить полигон. Мы ожидаем от области реального предложения, чтобы начать строительство. Сколько работаю городским главой, я такого предложения не получал. Только говорят: вот, посмотрите. Вообще надо на законодательном уровне принимать закон в Верховной Раде, который бы упрощал процедуру получения участков для полигонов и кладбищ. Потому что когда это выносится на обсуждение, всегда есть за и против. Пока областная власть не примет четкую позицию и не предложит участок, до тех пор это - проблема. Нас загнали в угол", - говорит мэр Львова Андрей Садовый.
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А нет тут проблем, есть грибовицкий полигон. Обьявить чрезвычайную экологическую ситуацию и открыть мусорку. А кому не нравится пусть гавкают на луну.
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Мэр не имеет прав на это - Грибовицская свалка находится за пределами Львова.
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довбодятли....!!! швеція скуповуе сміття по всій европі і заробляе на тому кучу грошей...а ті придурки шмарклі жують але не дадуть заводи побудувати по переробці сміття...
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2039097-dla-cogo-svecia-skupovue-smitta-svitovij-dosvid-borotbi-zi-zvalisami.html
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Шведы покупают не переработку НОРМАЛЬНЫЙ мусор, а в нашем - ртуть (лампы-экономки), тяжёлые металлы, радиоактивные вещества, яды, и пр. гадость, которой место не в утилизации, а в могильниках.
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Шведы не покупают, а принимают у себя мусор. С условием возврата неперерабатываемой его части.
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Что такое "определенные структуры"? Как бы сказал и в тоже время ничего не сказал.

Ты или называй Компании, Министерства, Должности, ФИО!....... Или молчи в тряпочку.
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Развод какой то, все 460 городов Украины справляются со своим мусором, а Львов чё?
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А Львів вкотре вибрав такого мера.
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То,что все города справляются это сильно сказано,В Украине проблема мусора и экологии,если говорить более широко, вообще не решена,ибо свалка -это не решение проблемы аж ни как,,кроме того, в маленьких городах и селах это все лежит вдоль дорог и в лесах,больно на все это смотреть,25 лет ничего власть не делает,грабят,то,что народ 70 лет строил,сначала жилфонд пилили,теперь за землю и леса взялись!Когда все это уже закончится?
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согласен на все 100, меня напрягает чё только за Львов все переживают, чем мой город хуже или лучше, мне тоже свалка не нужна, сепаратизм какойто.
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Ну, мэр твоего города не претендует на президентское кресло.
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Садовой за годы правления не удосужился построить завод по переработке мусора
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йди на пляшку чеченську свинорус ...дивись за своею парашею...булькай там у своему гівні і не обтирайся...не твоя справа як цівілізовані люди вирішують свої проблеми.
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Только идиот может предположить что Садовой не рвет себе жопу чтобы найти свалку, это его же рейтинг. Лицензию на полигоны дает кабмин, и держит мусорщиков за яйца под угрозой отзыва лицензии (мусорщики от прибыли просто так не откажуться).
Просто КОМУ-ТО не нужны конкуренты на выборах президента и в раду, шо тут не ясно.
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В любой другой ситуации, либо мусорщики дураки отказываться от прибыли, либо Садовой не ищет свалку что смешно.
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садового выпирают в оппозицию. оппозиция растет. неумно.
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Что за хрень в стране творится ? Такое впечатление что втихаря Украиной правит янукодло с Овощем, из Ростова.
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За просто так никто и не хочет. Денег надо платить. А Садовой и Львов наверно хотят без денег подкинуть.
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Панамский безальтернативец, вместе с директором рынка решили садового в мусоре утопить,благо в подручных куча верных опричников, которые, с энтузиазмом разбивают хари друг другу, а садового если им дадут команду, вообще шкуру сдерут.
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Скоро проблема мусора, грозит превратиться в национальную катастрофу..Создание внутреннего свинюшника в стране, реальная заслуга, как местных властей так и верхушки..Не получается в тотально коррумпированной стране , мусороперерабатывающие заводы построить..Рядом со свалками , жить привычно.
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Садовый противостоит Пороху и Ко. И что, Гройсман ему помогать будет? Да он с радостью Садовому табуреточку подставит и затем выбьет из под ног.
Садовому ни как нельзя полагаться на шоколадное говно и его проворовавшуюся команду. Им снижение рейтинга только на руку. По этому и пошла комманда на запрет приёма мусора в других точках. А мусор то накапливается в городе. Горожанам это не нравится. Вывод - виноват мер.
Садовому нужно было с поляками договариваться о вывозе мусора в Польшу, на перерабатывающие заводы. И пока мусор ездит в Польшу, строить свой мусороперерабатывающий завод. У немцев полно проектов под любые потребности. И за 8 месяцев его бы аккурат построили. Ещё бы для города с него (завода) поимели бы тепло и бабло за удобрения.
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Это конечно идиотизм - мусор на экспорт в Польшу. Но что делать???
Представляю таможенников с досмотром мусорных фур, как они там копошатся, как мухи в дерьме. Собачье племя.
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Та не возьмет Польша все подряд. И ртуть, и всинец и прочую дрянь - не умалишенные же. А заводи немцы, конечно же, построили бы. Только дорогой такой заводик, сам город не потянет.
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Панамыч ни чем не гнушается в процессе уничтожения политических оппонентов.
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походу у Андрюхи всего два пути
или на майдан, или на свалку
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И ещё один момент, евреям, когда у них пожар был, отправили два самолета для его тушения, а Львов, который является таким же городом Украины, как и другие, власть игнорирует, видать им беды израильтян ближе, чем беды украинцев.
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Ничего не понятно Забиваю: срочная аренда мусоро- перерабатывающего завода. Вываливает список - вплоть до поставки с Германии под 2% годовых со своим персоналом и управлением.. Готовы на монтаж чуть ли не завтра.
В ЧЕМ ПРАБЛЕМА,,,,,,ЙОБТА????
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"Пока что у нас нет ни одного участка, который бы был пригоден для размещения большого комплекса и возможности построить полигон. Мы ожидаем от области реального предложения, чтобы начать строительство. Сколько работаю городским главой, я такого предложения не получал. Только говорят: вот, посмотрите. Вообще надо на законодательном уровне принимать закон в Верховной Раде, который бы упрощал процедуру получения участков для полигонов и кладбищ. Потому что когда это выносится на обсуждение, всегда есть за и против. Пока областная власть не примет четкую позицию и не предложит участок, до тех пор это - проблема. Нас загнали в угол", - говорит мэр Львова Андрей Садовый.
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Да не. Это не так делается. Используется .......существующая свалка!!!???? Шок? Да, да та которая в Великих Грибовичах. Она -будущий источник экокатастрофы. Ее надо убирать!!! И чем поскорее и жители Грибовичей должны это понимать. ОНА ЖЕ и источник бесперебойной работы завода.
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Панамский выродок пытается потопить Садового.
Либо для устранения кандидата на президентских, либо чтобы Самопомощь стала его ручной собачкой. Либо и то, и другое.
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На кону лягання під Путлєра (прийняття ОРДЛО разом з армією колаборантів , плюс їх амністія) а для цього потрібні голоси . Вся біда в тому , що риго-шоколадні ладні втопити українців в крові, в відходах , щоб лишень утриматись при владі і догодити Путлєру.
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Ультиматум для Садового: Вернитесь в коалицию, или утонете в мусоре.http://antikor.com.ua/articles/148398-uljtimatum_dlja_sadovogo_vernitesj_v_koalitsiju_ili_utonete_v_musore .
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За 8 місяців 2 завода вже під ключ можна було би поставити,інвестори на таке з задоволенням йдуть.У нас в місті словаки хотіли побудувати-не дали у власність територію звалки.
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Чому б війту Львова панові Садовому не запустити переробку відходів в пальний газ прямо в самому місці? З перероблених відходів можна виробляти гярачу воду, якою можна на 50-70% забезпечити місто. За стільки років можна вже весь Львів покрити мережею малопотужних переробних центрів. Чому нічого не робить міська влада? Не зрозуміло, чесне слово!..
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"Каждый рабочий день мы начинаем с этой проблемы и завершаем ней."

Источник: http://censor.net.ua/n424
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В Харькове появились мусоровозы и мусорные контейнеры из Львова. Мусоровозы Ford, недешевые. Гепа из Садового жилы тянет. А вообще вся эта история с львовским мусором попахивает говнецом со стороны нашей влады. Интересно, откуда ручки растут у мусорной истории. Понятно, что выживают Садового, но вопрос - кто?
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Восьмимесячной мусорной блокады не было бы, если бы в парламенте политическая сила, основанная мэром Львова ("Самопомощь". - Авт.), которая не только отказалась идти "рабыней Петра" (это Сосюра, в случае чего), но и позволила себе рушить коррупционные и антиукраинские замыслы той же деспотической государственной власти, - написала на своей страничке в Фейсбуке Сыроид. - Продюсеры, режиссеры и сценаристы с улицы Банковой обеспечили по всей Украине давление на перевозчиков и мэров, которые не готовы помочь Львову, а также медиаподдержку их "блокбастера", не думая о том, что за этим "блокбастером" реальная жизнь, безопасность и здоровье почти миллионного города".Представители "Самопомощи" уверены, что проблема с мусором быстро решится, как только фракция согласится вернуться в ряды коалиции. Как известно, сейчас парламентская коалиция в шаге от развала. После выхода из фракции БПП депутата Юрия Бублика парламентское большинство стало меньшинством - только 225 "штыков".- Сейчас задача номер один - сохранить коалицию. Покупать поштучно депутатов для воссоздания коалиции не выгодно. Велик риск, что сегодня-завтра кто-то еще выйдет из коалиции, нужно будет снова восполнять потерю бойца. Поэтому сейчас Садовому и вставляют палки в колеса, чтобы он дал нам отмашку на возвращение в коалиционные ряды. Садовой сопротивляется как может, - рассказывает о подковерных договоренностях один из народных депутатов от "Самопомощи". Антикор.
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Если бы он,Садовой,работал над нужными для народа вопросами,то и повода бы не было:вывоз мусора монополизирован,все свободные участки земли,особенно в центре Львова застроили,под застройку идет все парки,скверы,бывшие особняки с садиками,уже негде ставить мусорные баки(про место для их никто не думает,чувствуется,что землей кто-то лихо торгует),их ставят под окнами около домов,я уж не говорю про места для вугула собак,загажены все парки и газоны,город медленно погружается в средневековье,начинает напоминать Афганистан,где,как известно, нет канализации,я не думаю,что это только во Львове,такая картина везде:свалки в лесах,вдоль дорог и ни одного,кроме Киева,кажется,мусороперерабатывающего завода за 25 лет,министру экологии впору в инфильтратах на свалке утопиться!
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Может это Трамп не даёт мусор вывезти, а Обама не давал строить перерабатывающий завод?!
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А где его строить, может в центре Львова, возле оперного театра? Садовый - мэр Львова, а не области.
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Не, мы же не кацапы, это у козломордых виноваты пиндосы во всем, а у нас липецкая фабрика.🙂🙂🙂
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садового кто то сплавляет?пусть рассказует -а то не договаривает он много.ох и власть у нас !!!!!а питро не в чем не виноват!!!!!!
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Думается, у украинцев хватит ума,чтобы отделить мухи от котлет!
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А что питро должен каждого мэра ездить и учить работать? Или работать за него? Что у мэра мало полномочий? Власть на местах охренела совсем, работать на народ не желает. ИМХО.
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А сколько лет Садовый мэром во Львове? Пиарили Садового и Львов везде и всегда как лучший город. Вопрос: чем думал лучший мэр о приближающейся ситуации со свалкой, подготовиться заблаговременно нужно было или только ждать что дядя из Киева обязан решить? Так ведь децентрализация нынче.может я в чем то и неправ, но уж слишком местные власти привыкли заглядывать в рот столичным "дядям" вместо того чтоб самим работать. Это как раньше колхозы- у одного головы процветает село, а у соседа все чахнет, человеческий фактор вещь немаловажная.
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Є багато шахт.обєкти закриті є транспортна магістраль може там зробит переробні заводи
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Завозьте прямо у хороми порохоригів, рейтинг буде зашкалювати!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Полигоны массово отказываются принимать мусор из Львова, мотивируя это нежеланием иметь проблемы с определенными структурами", - Садовый
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