 "Полигоны массово отказываются принимать мусор из Львова, мотивируя это нежеланием иметь проблемы с определенными структурами", - Садовый

Об этом он заявил на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета городского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Последние 8 месяцев мы находимся в мусорной блокаде. Каждый день критическая проблема, куда вывезти из Львова 500-600 тонн отходов. Каждый рабочий день мы начинаем с этой проблемы и завершаем ней. Последние три недели ситуация критически ухудшилась, полигоны массово отказываются принимать отходы из Львова, мотивируя это нежеланием иметь проблемы с определенными структурами", - заявил мэр.
По его словам, утилизацию мусора из Львова можно системно организовать в пределах Львовской области.
Также Садовый отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман заверил его, что сделает все возможное для урегулирования проблемы.
Напомним, ранее Гройсман поручил председателю Львовской областной государственной администрации Олегу Синютке провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которого найти решение по обеспечению утилизации мусора.
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т.е. проблемы с мусором только во Львове и это должно быть проблемой всеукраинского масштаба? вот просто аргументация - с каких делов? чем садовой занимался ДО этого?
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А губернатор Львовской области назначается президентом...
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2039097-dla-cogo-svecia-skupovue-smitta-svitovij-dosvid-borotbi-zi-zvalisami.html
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Ты или называй Компании, Министерства, Должности, ФИО!....... Или молчи в тряпочку.
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Просто КОМУ-ТО не нужны конкуренты на выборах президента и в раду, шо тут не ясно.
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Садовому ни как нельзя полагаться на шоколадное говно и его проворовавшуюся команду. Им снижение рейтинга только на руку. По этому и пошла комманда на запрет приёма мусора в других точках. А мусор то накапливается в городе. Горожанам это не нравится. Вывод - виноват мер.
Садовому нужно было с поляками договариваться о вывозе мусора в Польшу, на перерабатывающие заводы. И пока мусор ездит в Польшу, строить свой мусороперерабатывающий завод. У немцев полно проектов под любые потребности. И за 8 месяцев его бы аккурат построили. Ещё бы для города с него (завода) поимели бы тепло и бабло за удобрения.
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Представляю таможенников с досмотром мусорных фур, как они там копошатся, как мухи в дерьме. Собачье племя.
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Представляю картинку...
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или на майдан, или на свалку
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В ЧЕМ ПРАБЛЕМА,,,,,,ЙОБТА????
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Либо для устранения кандидата на президентских, либо чтобы Самопомощь стала его ручной собачкой. Либо и то, и другое.
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Источник: http://censor.net.ua/n424
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