 Омелян о работе "Укрзализныци": Кадровые назначения безумны. По корпоратизации ничего не произошло. Упущен кредит на 60 млн евро. Проиграны суды на 2 млрд грн

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ во время заседания Кабмина Омелян передал Премьеру Владимиру Гройсману документы относительно злоупотреблений в структурах "Укрзализныци".
Пред этим на заседании правительства с докладом о работе "Укрзализныци" выступил глава компании Войцех Бальчун.
"Мне очень приятно слушать о таких доблестных достижениях "Укрзализныци". Я так понимаю, что никаких проблем у нас нет. И то решение (о переподчинении "Укрзализныци". - Ред.), которое было принято в среду не легализировано, да? Риторический вопрос", - заявил Омелян не получив ответа от Гройсмана.
Министр заявил, что с самого начала выступал за корпоратизацию "Укрзализныци".
"Вместе с тем, мы искренне считаем, что передача "Укрзализныци" из одного министерства в другое навредит реформе", - отметил он.
Омелян подчеркнул, что "выход в "плюс" "Укрзализныци" в 2016 году это не реформаторские достижения, а результат повышения тарифов на 15%".
"По корпоратизации у нас, к сожалению, ничего не произошло в 2016 году. Мешал ли этому наблюдательный совет, министр Омелян, вице-премьер Кистион, премьер-министр, я не знаю. Но результата не было", - подчеркнул министр.
Также Омелян признал, что вырос уровень пассажироперевозок, но упал уровень грузоперевозок.
Кроме того, Омелян раскритиковал кадровые назначения в структуре "Укрзализныци"
"По кадровым назначениям, они безумны. Такая компания может себе позволить лучших специалистов на рынке. Мы имели каких-то странных офицеров по безопасности, которые сейчас уволены, мы имеем интересные назначения в Департамент стратегического развития, некая госпожа Пушко-Цибуляк, известная личность из Луганской области, наверное, выиграла в прозрачном и честном конкурсе", - отмечает министр.
Вместе стем, по словам Омеляна, из-за бессмысленных действий "Укрзализныця" потеряла 60 млн евро кредита от KfW.
Также, по данным Омеляна, из-за плохой подготовки кадров "Укрзализныця" проиграла в последнее время судебные иски на сумму 2 млрд грн.
"Еще хотел спросить у Бальчуна, как работается с господином Михальчуком? Насколько хорошо поддерживает господин Дубневич? Потеря от коррупционных действий на 1 млрд грн в 2016 году, это откуда, кто эти лица, по вашему мнению? Чем занимаются заместители региональных железных дорог по вопросам реформы, по коррупции? Реформаторские достижения у них есть?" - спросил министр.
"Чтобы долго не затягивать, Владимир Борисович, я хотел бы вам просто передать короткие факты, те, которые есть у Министерства инфраструктуры, и я надеюсь на вашу поддержку, потому что это не игрушки, это не компания по производству велосипедов, которую можно закрыть спустя два месяца", - сказал Омелян.
В свою очередь премьер Гройсман спросил у Омеляна, почему эти факты не были переданы НАБУ.
"Может, передайте в НАБУ лучше. Что-то Вы так долго скрывали эту информацию от общества", - прокомментировал Гройсман, отметив, что нужно провести проверку по этим фактам.
"Я приехал для того, чтобы работать по тем стандартам, к которым я привык. Я честно некомфортно себя чувствую в таком ежедневном диалоге с министром, который не способствует ни реформам, ни Украине. Я не отвечаю за все судебные дела, которые остались нам в наследство, на 360 млн долларов. Эти дела уже проиграны во всех инстанциях. Мы можем спасти ситуацию там, где это возможно", - ответил глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун на замечания министра.
"Мои советники постоянно мне говорят, что надо больше пиара, потому что в этой стране это самое важное. Мы этим не занимаемся. Сравнивая с масштабами того, что мы застали, это лучшее, что мы сделали. Задайте, пожалуйста, вопрос главе немецкой железной дороги, который через неделю будет встречаться с министром или любому главе европейской железной дороге, как проходит модернизация любой европейской железной дороги, насколько это тяжелый, сложный и длительный процесс? Мы занимаемся конкретными действиями, а не пиаром", - отметил Бальчун.
Также Бальчун признал, что общается с нардепом Ярославом Дубневичем, поскольку тот возглавляет парламентский комитет по транспорту.
Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян в раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.
Вместе с тем, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.
Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что корпоратизация ПАО "Укрзализныця" остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит. Омелян также настаивал на пересмотре решения Кабинета Министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения его ведомства и передаче компании в управление Министерства экономического развития и торговли.
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"Правительство приняло решение - и я его подпишу - о переподчинении украинской железной дороги Минэкономразвития", - Гройсман(15)
"Вы бы лучше вокзалами занялись", - Гройсман публично отчитал Омеляна и поддержал Бальчуна(60)
"Укрзализныця" планирует запустить пассажирское сообщение с Польшей, Австрией и Болгарией, - Бальчун(65)
"Разработанный план Кабмина до 2020 года обеспечит экономический и социальный рост в Украине", - Гройсман(77)
Перша перемога реформаторських сил нового уряду(0)
"В Украине нужно развивать транзитный потенциал", - Гройсман(31)
Аграрные объединения просят Гройсмана способствовать урегулированию конфликта между НБУ и руководством Ukrlandfarming. ДОКУМЕНТ(5)
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Власти ставится ультиматум, а потом власть отправляется в места не столь отдалённые.
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А-а-а... вон оно че
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Лично я больше верю поляку, чем нашим обнаглевшим от безнаказанности и жадности чиновникам.
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ВОЙНИ ПРАДАЛЖАЮТСЯ.
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В цій ситуації бальчуна жалко, бо його використовують в своїх разборкаш вініцкій шакалад і кролячий хронт . Круто віджать на рівному місці , у кроліків ЗАЛІЗНИЦЮ .
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PS: Из уст человека, который работает в Укрзализныце больше 20-и лет. Товарные составы для коммерческих перевозок, которые находятся в надлежащем состоянии, уже все распроданы и являются чей-то частной собственностью. На балансе Укрзализныце практически все товарные составы требуют ремонта или должны быть сданы в утиль.
Составы для пассажирских перевозок - в большинстве своём не в лучшем состоянии и они коммерчески не рентабельны.
Борьба идёт за не движемые активы, коих на балансе Укрзализныце очень много и за, возможно, полотно.
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Профсоюзный комитет порта сообщает, что министр не подписывает финансовый план порта из-за отказа продать 12 буксиров фирме P&O Maritime FZE без конкурса. Фирма обязуется купить буксиры за 50 миллионов долларов, при этом половину суммы может отдать в рассрочку в течение 10 лет.
В порту заявляют, что буксиры приносят наибольшую прибыль. Ежегодно порт получает около 15 миллионов долларов.
Напомним, что в 90-х годах, при президента Кравчуке, был распродан черноморский флот. Обстоятельства этой грандиозной и крайне убыточной для страны продажи до сих пор остаются невыясненными
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существует, Зализныця для страны или страна для "прибыльной" работы
Зализныци с миллионными зарплатами ее чиновников?...
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И теперь, они все пополнили армию официально безработных....
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