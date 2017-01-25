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 Политика Украины
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 Омелян о работе "Укрзализныци": Кадровые назначения безумны. По корпоратизации ничего не произошло. Упущен кредит на 60 млн евро. Проиграны суды на 2 млрд грн

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян продолжил критику руководства "Укразализныци" и правительства за передачу железной дороги в прямое подчинение Кабмину.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ во время заседания Кабмина Омелян передал Премьеру Владимиру Гройсману документы относительно злоупотреблений в структурах "Укрзализныци".

Пред этим на заседании правительства с докладом о работе "Укрзализныци" выступил глава компании Войцех Бальчун.

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"Мне очень приятно слушать о таких доблестных достижениях "Укрзализныци". Я так понимаю, что никаких проблем у нас нет. И то решение (о переподчинении "Укрзализныци". - Ред.), которое было принято в среду не легализировано, да? Риторический вопрос", - заявил Омелян не получив ответа от Гройсмана.

Министр заявил, что с самого начала выступал за корпоратизацию "Укрзализныци".

"Вместе с тем, мы искренне считаем, что передача "Укрзализныци" из одного министерства в другое навредит реформе", - отметил он.

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Омелян подчеркнул, что "выход в "плюс" "Укрзализныци" в 2016 году это не реформаторские достижения, а результат повышения тарифов на 15%".

"По корпоратизации у нас, к сожалению, ничего не произошло в 2016 году. Мешал ли этому наблюдательный совет, министр Омелян, вице-премьер Кистион, премьер-министр, я не знаю. Но результата не было", - подчеркнул министр.

Также Омелян признал, что вырос уровень пассажироперевозок, но упал уровень грузоперевозок.

Кроме того, Омелян раскритиковал кадровые назначения в структуре "Укрзализныци"

"По кадровым назначениям, они безумны. Такая компания может себе позволить лучших специалистов на рынке. Мы имели каких-то странных офицеров по безопасности, которые сейчас уволены, мы имеем интересные назначения в Департамент стратегического развития, некая госпожа Пушко-Цибуляк, известная личность из Луганской области, наверное, выиграла в прозрачном и честном конкурсе", - отмечает министр.

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Вместе стем, по словам Омеляна, из-за бессмысленных действий "Укрзализныця" потеряла 60 млн евро кредита от KfW.

Также, по данным Омеляна, из-за плохой подготовки кадров "Укрзализныця" проиграла в последнее время судебные иски на сумму 2 млрд грн.

"Еще хотел спросить у Бальчуна, как работается с господином Михальчуком? Насколько хорошо поддерживает господин Дубневич? Потеря от коррупционных действий на 1 млрд грн в 2016 году, это откуда, кто эти лица, по вашему мнению? Чем занимаются заместители региональных железных дорог по вопросам реформы, по коррупции? Реформаторские достижения у них есть?" - спросил министр.

"Чтобы долго не затягивать, Владимир Борисович, я хотел бы вам просто передать короткие факты, те, которые есть у Министерства инфраструктуры, и я надеюсь на вашу поддержку, потому что это не игрушки, это не компания по производству велосипедов, которую можно закрыть спустя два месяца", - сказал Омелян.

В свою очередь премьер Гройсман спросил у Омеляна, почему эти факты не были переданы НАБУ.

"Может, передайте в НАБУ лучше. Что-то Вы так долго скрывали эту информацию от общества", - прокомментировал Гройсман, отметив, что нужно провести проверку по этим фактам.

"Я приехал для того, чтобы работать по тем стандартам, к которым я привык. Я честно некомфортно себя чувствую в таком ежедневном диалоге с министром, который не способствует ни реформам, ни Украине. Я не отвечаю за все судебные дела, которые остались нам в наследство, на 360 млн долларов. Эти дела уже проиграны во всех инстанциях. Мы можем спасти ситуацию там, где это возможно", - ответил глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун на замечания министра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бальчун приветствует передачу "Укрзализныци" под управление Кабмина

"Мои советники постоянно мне говорят, что надо больше пиара, потому что в этой стране это самое важное. Мы этим не занимаемся. Сравнивая с масштабами того, что мы застали, это лучшее, что мы сделали. Задайте, пожалуйста, вопрос главе немецкой железной дороги, который через неделю будет встречаться с министром или любому главе европейской железной дороге, как проходит модернизация любой европейской железной дороги, насколько это тяжелый, сложный и длительный процесс? Мы занимаемся конкретными действиями, а не пиаром", - отметил Бальчун.

Также Бальчун признал, что общается с нардепом Ярославом Дубневичем, поскольку тот возглавляет парламентский комитет по транспорту.

Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян в раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.

Вместе с тем, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что корпоратизация ПАО "Укрзализныця" остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит. Омелян также настаивал на пересмотре решения Кабинета Министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения его ведомства и передаче компании в управление Министерства экономического развития и торговли.
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По последнему Вы не правы.
Власти ставится ультиматум, а потом власть отправляется в места не столь отдалённые.
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Ток нужно сначала пристрелить главного коррупционера, как в Румынии. Тогда второстепенные на нары побегут с легким сердцем и без разговоров.
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Вместе стем, по словам Омеляна, из-за бессмысленных действий "Укрзализныця" потеряла 60 млн евро кредита от KfW.Источник: http://censor.net.ua/n424849

А-а-а... вон оно че
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ХАРЧОВА БАЗА в омеляна сокращатся..... а ето жє фігня виходіт , не ДЛЯ ЕТОГО ОН ЛОМІЛСЯ В ЕТО МІНІСТЄРСТВО.
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Он туда не ломился, а купил єто место для себя любимого, причём за цыферки с шестью нулями, а отбить бабки не успел.
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Железные дороги в Украине всегда были не то что коррупционным, а даже мафиозным бизнесом. За право ими управлять боролись все власти и все олигархи, кого-то из глав дорог у нас даже убивали. Вот Омелян и возмущается - деньги мимо него прошли, и откатные, и кредитные, и черный нал, и т.д. и т.п.
Лично я больше верю поляку, чем нашим обнаглевшим от безнаказанности и жадности чиновникам.
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знаєте поляка використовують. Ви правильно замітили жд це мафія. бабло крутится не мєряноє . а вплив іде поза віницькими - КВОТА то міністра НФ . От грося і віджав у мінінфраструктури читай у яценюка ДАРОГІ.... і міністр начебто НФ , але БЄЗ ПАРТФЄЛЯ ....
ВОЙНИ ПРАДАЛЖАЮТСЯ.
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Омелян настаивает на возвращении контроля над "Укрзализныцей": Передача в управление Минэкономразвития не оставит шанса на реформу.
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Грося,пошли его как ты умеешь этого ахметкиного прихвостня,уже поднадоел своими соплями, на лицо ,шо заказ,а не за роботу оно переживает дрыщ
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а щас.... омелян з КРОЛІЧЄЙ НОРИ , то бишь з НФ . ша авяков заоре на гросю- ПШЬОЛ ВОН С МОЄЙ СТРАНИ .
В цій ситуації бальчуна жалко, бо його використовують в своїх разборкаш вініцкій шакалад і кролячий хронт . Круто віджать на рівному місці , у кроліків ЗАЛІЗНИЦЮ .
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Битыми, как всегда, будут граждане Украины...
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Борьба за то, что ещё можно разворовать и распродать продолжается. "Реформы" идут полным ходом.

PS: Из уст человека, который работает в Укрзализныце больше 20-и лет. Товарные составы для коммерческих перевозок, которые находятся в надлежащем состоянии, уже все распроданы и являются чей-то частной собственностью. На балансе Укрзализныце практически все товарные составы требуют ремонта или должны быть сданы в утиль.

Составы для пассажирских перевозок - в большинстве своём не в лучшем состоянии и они коммерчески не рентабельны.
Борьба идёт за не движемые активы, коих на балансе Укрзализныце очень много и за, возможно, полотно.
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к сожалению увы толку НОЛЬ Бальчун оказался больше говоруном чем по делам его.. Если Гройсман намекает на НАБУ значит основания есть и причем очень даже на большое уголовное дело... так что вопрос с переподчинением думаю повиснет в воздухе а потом как всегда бывало и Омельяна и Бальчуна уберут красиво и поставят просто болтик с гайкой...
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"Вы бы лучше вокзалами занялись", - Гройсман публично отчитал Омеляна и поддержал Бальчуна
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Я так понимаю , что премьер не любит слушать неудобную информацию . Он любит оды восхваления .
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Премьер-министр намерен подписать принятое с голоса на заседании Кабмина 18 января решение о переподчинении ПАО "Укрзализныця" от Министерства инфраструктуры Минэкономразвития
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Одесский порт обвиняет министра инфраструктуры Владимира Омеляна в попытках продать буксиры порта. Жалобу на министра работники порта изложили в письме к президенту Украины Порошенко.

Профсоюзный комитет порта сообщает, что министр не подписывает финансовый план порта из-за отказа продать 12 буксиров фирме P&O Maritime FZE без конкурса. Фирма обязуется купить буксиры за 50 миллионов долларов, при этом половину суммы может отдать в рассрочку в течение 10 лет.

В порту заявляют, что буксиры приносят наибольшую прибыль. Ежегодно порт получает около 15 миллионов долларов.

Напомним, что в 90-х годах, при президента Кравчуке, был распродан черноморский флот. Обстоятельства этой грандиозной и крайне убыточной для страны продажи до сих пор остаются невыясненными
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А что Омелян борец с коррупцией??? ВОРИШКА среди воров и не больше.
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Ошибся - борец Гройсман, ну и Бальчун, конечно...
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Поляка взашей выгнали с Польши за коррупцию, так он примостился в Украине. Ничего нового, вот Петя Вальцман станет Порошенко, он всем покажет.
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Емельян- КОРРУПЦИОНЕР, отлученный от корыта и готовый облить с головы до ног КАЖДОГО, кто стоит на его пути обратно к корыту. Облить даже не заслуженно, не справедливо. Даже того, кто УЖЕ показывает результат. Даже того, кому сам Емельян в подметки не годится- ни по уму, ни по знаниям, ни по профессионализму, ни по порядочности.
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омелян пшел на хюи пес вонючий-завыло падло когда поняло .что под сраку дали
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Снимите это коррупционное отребье, он так топит за Ахметова и ко что на госслужбе ему делать нечего, пускай к своему шефу устраивается.
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Кто для кого
существует, Зализныця для страны или страна для "прибыльной" работы
Зализныци с миллионными зарплатами ее чиновников?...
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Украинцы подсчитали сколько за пару недель дует Порошенко-Гройсман угробил ФОПов.
И теперь, они все пополнили армию официально безработных....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмелян о работе "Укрзализныци": Кадровые назначения безумны. По корпоратизации ничего не произошло. Упущен кредит на 60 млн евро. Проиграны суды на 2 млрд грн
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