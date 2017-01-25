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 Общество
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Все про:Евровидение (482) жеребьевка (27) Киев (15925)

 Жеребьевка стран-участниц Евровидения-2017 пройдет 31 января

Процедура пройдет в Колонном зале Киевской городской государственной администрации.

Жеребьевка, по результатам которой станет известно, какие страны будут представлены в первом, а какие - во втором полуфинале Евровидения-2017, пройдет 31 января в Колонном зале Киевской городской государственной администрации. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Перший.

В этот же день состоится и церемония передачи символического ключа Евровидения мэру Киева Виталию Кличко от президента городского совета Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак. к ключу Евровидения, который сочетает в себе символику городов, принимавших песенный конкурс, Ева-Луиза Эрландссон Слорак передаст во время церемонии новый элемент, который будет символизировать Стокгольм.

Относительно процедуры жеребьевки стран-участниц Евровидения, первая ее часть отводится на определение того, в каком из полуфиналов будут голосовать страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина), которые ежегодно автоматически проходят в финал.

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Следующим шагом станет распределение между двумя полуфиналами еще 37 участников международного песенного конкурса 2017 года. Таким образом, будет определено, представители 18 стран выступят в первом полуфинале Евровидения-2017, а представители 19 стран - во втором. Точный порядок выступлений будет определен продюсерами шоу позже.

В итоге в финал Евровидения пройдут по десять стран из каждого полуфинала. В общем, вместе с "Большой пятеркой" и страной-хозяйкой конкурса, за победу будут бороться 26 участников. За процедурой жеребьевки и ее надлежащим исполнением согласно правилам Евровидения будут следить представители Наблюдательного совета песенного конкурса.

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а кто то наших будет?
я бы Поплавского отправил
пусть все завидуют ссуки
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у Иво уровень Пресли
евровиденье для него все равно что дарницкий жд вокзал
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почему песня Джамалы не играет в Европе, а дибилана играет?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЖеребьевка стран-участниц Евровидения-2017 пройдет 31 января
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