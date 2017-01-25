 Жеребьевка стран-участниц Евровидения-2017 пройдет 31 января

Жеребьевка, по результатам которой станет известно, какие страны будут представлены в первом, а какие - во втором полуфинале Евровидения-2017, пройдет 31 января в Колонном зале Киевской городской государственной администрации. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Перший.

В этот же день состоится и церемония передачи символического ключа Евровидения мэру Киева Виталию Кличко от президента городского совета Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак. к ключу Евровидения, который сочетает в себе символику городов, принимавших песенный конкурс, Ева-Луиза Эрландссон Слорак передаст во время церемонии новый элемент, который будет символизировать Стокгольм.

Относительно процедуры жеребьевки стран-участниц Евровидения, первая ее часть отводится на определение того, в каком из полуфиналов будут голосовать страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина), которые ежегодно автоматически проходят в финал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил порядок использования государственных средств на Евровидение

Следующим шагом станет распределение между двумя полуфиналами еще 37 участников международного песенного конкурса 2017 года. Таким образом, будет определено, представители 18 стран выступят в первом полуфинале Евровидения-2017, а представители 19 стран - во втором. Точный порядок выступлений будет определен продюсерами шоу позже.

В итоге в финал Евровидения пройдут по десять стран из каждого полуфинала. В общем, вместе с "Большой пятеркой" и страной-хозяйкой конкурса, за победу будут бороться 26 участников. За процедурой жеребьевки и ее надлежащим исполнением согласно правилам Евровидения будут следить представители Наблюдательного совета песенного конкурса.