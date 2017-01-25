 Пинчук не является кандидатом Кремля на выборах Президента Украины, - Песков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос, является ли Пинчук прокремлевским кандидатом, чиновник ответил: "Нет, не является". "У нас нет прокремлевских кандидатов. Это украинскому народу нужно определять, кто достоин стать Президентом", - добавил он.
Напомним, ранее украинский олигарх Виктор Пинчук написал в The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО. Позже он уточнил свою позицию.
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Не является кандидатом от Кремля на пост Президента Украины???? А кто будет кандидатом?
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