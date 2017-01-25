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Все про:выборы (21397) кандидат (925) Песков (553) Пинчук (215) Президент (4394) Россия (64888)

 Пинчук не является кандидатом Кремля на выборах Президента Украины, - Песков

Украинский миллиардер Виктор Пинчук не является кандидатом от Кремля на пост Президента Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, является ли Пинчук прокремлевским кандидатом, чиновник ответил: "Нет, не является". "У нас нет прокремлевских кандидатов. Это украинскому народу нужно определять, кто достоин стать Президентом", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я точно знаю, что это темники, которые Сурков давал для внешнего употребления", - Сыроид о статье Пинчука

Напомним, ранее украинский олигарх Виктор Пинчук написал в The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО. Позже он уточнил свою позицию.



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Ну хто такии' пінчук ,воно було ніхто ,поки не став зятем кучми ,за допомогою якого привласнив величезні статки і ,що для нього Україна ,це територія для збагачення ї не більше .Олігархат це страшне зло для України .Саме завдяки олігархату Україна доведена до
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Второе зло это полная продажность и коррупция в судовой системе.
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И Пинчук и Трамп не являются агентами Кремля! И все поверили Пескову - Путину!
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Еще своих,якобы выборов не провели,а уже в Украине выбирают. Ну что за долбо@бы!
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О чем спор?! Выбирайте достойного, тогда он не будет ни кремлевским, ни западным, а украинским.
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Зная Пескова можно с уверенностью сказать "Ого! Оказывается Кремль ставит на Пинчука!".
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Первый раз от адиота верные слова -"Определять будет Украинский народ!" А г.Пинчук никак не катит.
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"Украинский миллиардер Виктор Пинчук не являетсяС на пост Президента Украины" Источник: http://censor.net.ua/n424847
Не является кандидатом от Кремля на пост Президента Украины???? А кто будет кандидатом?
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Пинчук шансов не имел, не имеет и иметь не будет. Будет иметь уголовное дело, когда Тимошенко вернётся во власть.
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пінчук кандидат на 15 років ув"язненнґя за державну зраду.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПинчук не является кандидатом Кремля на выборах Президента Украины, - Песков
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