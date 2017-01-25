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 Оккупанты в течение 4 часов вели массированный огонь по позициям ВСУ в авдеевской промзоне, выпустив не менее 30 мин, - Мотузяник

Самая сложная обстановка - в авдеевский промзоне на донецком направлении.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.

"С перерывами, около 4 часов, оккупанты вели массированный огонь по нашим позициям. При этом было выпущено не менее 30 мин. Также минометный обстрел со стороны противника состоялся в Невельском. Враг вел огонь прямо из Донецка (пос. Шахты им. Абакумова).

Также по одному вражескому обстрелу произошло в Луганском, Зайцево, Новгородском и Каменке", - сообщил он

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Мотузяник отметил, что всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 8 вражеских обстрелов, в том числе 3 - из тяжелого вооружения. По позициям сил АТО выпущено 40 мин.

Напомним, за минувшие сутки боевики обстреляли силы АТО 55 раз, один военнослужащий был ранен.



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Пророссийских депутатов ПАРЕ быстро на линию обстрела и пускай там расскажут про гражданскую войну.
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8 поправок запропонували "друзі РФ" - група проросійських крайньо лівих депутатів з різних країн. Вони, серед іншого, пропонують замінити згадки про російську агресію на "громадянську війну"
Європейська правда
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Массированный огонь?! 30 мин за 4 часа это 7,5 мин в час.
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З цих речників і речниць(хуєсосок) варто би сформувати дивізію і відправити на фронт (таке враження, що речник і речниця у нас при кожному начальнику, і то - не нижче під-, і полковника!). Паскуди, не можуть зліпити два слова докупи!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты в течение 4 часов вели массированный огонь по позициям ВСУ в авдеевской промзоне, выпустив не менее 30 мин, - Мотузяник
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