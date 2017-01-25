 Оккупанты в течение 4 часов вели массированный огонь по позициям ВСУ в авдеевской промзоне, выпустив не менее 30 мин, - Мотузяник

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.
"С перерывами, около 4 часов, оккупанты вели массированный огонь по нашим позициям. При этом было выпущено не менее 30 мин. Также минометный обстрел со стороны противника состоялся в Невельском. Враг вел огонь прямо из Донецка (пос. Шахты им. Абакумова).
Также по одному вражескому обстрелу произошло в Луганском, Зайцево, Новгородском и Каменке", - сообщил он
Мотузяник отметил, что всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 8 вражеских обстрелов, в том числе 3 - из тяжелого вооружения. По позициям сил АТО выпущено 40 мин.
Напомним, за минувшие сутки боевики обстреляли силы АТО 55 раз, один военнослужащий был ранен.
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