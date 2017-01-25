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 Россия будет усиливать войска возле украинской границы из-за ситуации на Донбассе, - министр обороны РФ Шойгу

Войска Южного военного округа РФ нужно укреплять в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и деятельностью террористических группировок на Северном Кавказе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается нестабильной. Негативное влияние на нее оказывает, прежде всего, ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", - сказал он.

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"В этих условиях необходимо продолжить работу по совершенствованию боевого состава войск округа, набору военнослужащих по контракту, оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники, а также развитию военной инфраструктуры", - добавил глава Минобороны РФ.

Министр также сообщил, что за 2016 год боевые возможности округа были увеличены на 10%, в том числе благодаря продолжающемуся набору контрактников, поступлению новых вооружений и улучшению системы базирования.

Напомним, в ходе инспекции пограничной территории Ростовской области РФ в 50 км от границы с Украиной, в районе формирования мотострелковой дивизии численностью в 10,5 тыс. военнослужащих, было выявлено много артиллерии.

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Хочется отправить эту всю гребанную кремлебанду в школу, учить географию, эти уебки постоянно путают свои цели с реальным положением вещей, какой нахер ЮГО-ВОСТОК???
На карту уеботы смотрели??? Юго-Восток, это Днепр, Запорожье, Мариуполь, Бердянск, там все нормально, не извольте беспокоиться, если речь идет о луганске с Донецком, так оставьте слово ЮГ в покое, это Восток, просто Восток, без всяких Юго-
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