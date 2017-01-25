 Россия будет усиливать войска возле украинской границы из-за ситуации на Донбассе, - министр обороны РФ Шойгу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается нестабильной. Негативное влияние на нее оказывает, прежде всего, ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", - сказал он.
"В этих условиях необходимо продолжить работу по совершенствованию боевого состава войск округа, набору военнослужащих по контракту, оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники, а также развитию военной инфраструктуры", - добавил глава Минобороны РФ.
Министр также сообщил, что за 2016 год боевые возможности округа были увеличены на 10%, в том числе благодаря продолжающемуся набору контрактников, поступлению новых вооружений и улучшению системы базирования.
Напомним, в ходе инспекции пограничной территории Ростовской области РФ в 50 км от границы с Украиной, в районе формирования мотострелковой дивизии численностью в 10,5 тыс. военнослужащих, было выявлено много артиллерии.
12835 101
Путин решил сократить военное присутствие РФ в Сирии(123)
В 2017 году РФ усилит группировку войск на западном, юго-западном и арктическом стратегическом направлении, - Шойгу(98)
Россия развернула новую военную дивизию у границ Украины, - Шойгу(60)
Россия осуществила массированный огневой удар по сирийским провинциям Идлиб и Хомс(140)
Министр обороны РФ обиделся на Испанию и Мальту, не пожелавших заправлять его корабли(0)
Обещание Трампа россиянам, зверства хунты, фабрика лжи. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(43)
Шойгу возмущен отказом западных стран заправлять российские корабли(318)
На карту уеботы смотрели??? Юго-Восток, это Днепр, Запорожье, Мариуполь, Бердянск, там все нормально, не извольте беспокоиться, если речь идет о луганске с Донецком, так оставьте слово ЮГ в покое, это Восток, просто Восток, без всяких Юго-
Ответить