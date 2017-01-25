 Кабмин утвердил порядок использования государственных средств на Евровидение

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе правительства.
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Госкомтелерадио. Получателем бюджетных средств, предусмотренных на подготовку и проведение песенного конкурса Евровидение - 2017 является публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".
Порядком предусмотрено направить средства на подготовку, создание и обслуживание инфраструктуры места для проведения конкурса, осуществление организационно-технических мероприятий по обеспечению трансляции и проведения конкурса, аренду и обеспечение функционирования арены для проведения финальной части конкурса, организационно-техническое обеспечение шоу-программы конкурса, приобретение оборудования, организационно-сопроводительные и другие мероприятия, связанные с обеспечением проведения и обслуживания конкурса, в том числе на оплату труда.
Не допускается использовать бюджетные средства на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с подготовкой и проведением песенного конкурса Евровидение - 2017.
ПАО "НСТУ" согласно Порядку должен предоставлять ежеквартально до 20 числа следующего месяца в Госкомтелерадио информацию об использовании этих средств.
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Звонок от вовы в обл автодор - управляющего мне , слышь здесь 50 лимонов гривень на счет впало ты там бордюры по трасе киев-одесса подправь ,
Управляющий облдора в райдор службу - степановича к телефону , значит так есть 25 миллионов ет самое на выезде с киева ямочный надо сфорганить ,
С райдор службы директору дорожно ремонтного управления - так тут пару миллионов появилось надо бы разметочку обновить на больше денег нет ,
Директор бригадиру , - вася прийдешь возьмешь счет купишь пару веников пусть клавка позаметает а то дармоеды ни чего не делаете, да на зарплату денег нет ,
Бригадир клавке, -хотишь стаж ,значь так бля ,завтра тряпку с дому и помыть окна да денег нет и хрен зна когда будут ..
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