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 Следком РФ взялся за петербургского адвоката: подозревают в разжигании ненависти к террористам "ЛНР"

Следственный отдел управления СК по Невскому району Петербурга начал проверку в отношении адвоката и экс-председателя петербургской "Партии Прогресса" Аркадия Чаплыгина за пост о задержанных боевиках самопровозглашенной "ЛНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет"Фонтанка".

Как рассказал сам Чаплыгин, накануне его вызвал к себе следователь, который сообщил о поступлении от неизвестного жалобы на пост в соцсети "ВКонтакте" от 25 апреля 2016 года. Там Чаплыгин выложил ссылку на новость "Медиазоны" о задержанных бывших боевиках "ЛНР" из батальона "Заря" на автомобиле, полном боеприпасов и оружия. В посте он назвал задержанных "вооруженными террористами".

По словам Чаплыгина, следователи отправили текст на экспертизу, и та подтвердила, что фраза о необходимости изоляции от общества "террористов ЛНР" возбуждает вражду к социальной группе "террористы - граждане ЛНР".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Следком РФ открыл уголовные дела против 5 граждан РФ за "причастность к деятельности "Правого сектора". ФОТОрепортаж

Следователи продолжают проверку, назначена дополнительная экспертиза.

Напомним, ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинение двум командирам подразделений Вооруженных сил Украины.


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Я УСТАЛ КУЕТЬ ОТ ПИДЕРАШКИ... МОЖНО ЕЕ ЗАБАНИТЬ РОССИЮ И ТАКИЕ НОВОСТИ ИБО НОРМАЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ТРУДНО ОЦЕНИВАТЬ ПОСТУПКИ КРЕТИНОВ ДЕБИЛОВ ШИЗОФРЕНИКОВ БОЛЬНЫХ НА ГОЛОВКУ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ ПОНЯТИЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ ВО ГЛАВЕ С ХУ..ЛОМ..
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А ведь действительно! Везде, где "Кацапский мир" - горы трупов, голод, нищета и разруха!!! Это его лицо, точнее рыло!!! Посмотрите на Приднестровье и Чечню, Сев.Осетию и Абхазию, Лугандон и Крым, Сирию и Афганистан, Вьетнам и Анголу и т.п. - везде ЖОПА!!!
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ну и хрен с ними, кацапье убивало детей патриотов Украины в лугандоне- плевать на их детей и их страдания. Они от Украины видчепляться тилькы колы масово почнуть дохнуть
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Палевно как-то отстаивает следком РФ своих террористов в ЛНР. Это же "внутреукраинский конфликт".
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За разжигание ненависти к террористам, на очереди разжигание ненависти к фашистам, наемным убийцам, наркодилерам....,вобщем Раха погрузилась в мракобесие, откуда обратной дороги нет.
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Ну, типичная росиськая народна песня "Ох, у дуба, ох, у ели".
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Прочитав это у кого возникло желание бывать в россии?
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Вряд-ли.
Прочитайте статью, а не только заголовок - там все описано достаточно подробно.
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В середу ввечері в Парламентській асамблеї Ради Європи розглядатимуть звіт моніторингової місії щодо стану демократичних інституцій в Україні.
Вже зареєстровано 24 поправки до даного документа, повідомляє "Європейська правда".
Найбільше - 10 поправок - подано спільно представниками української делегації на чолі з Володимиром Ар'євим. Окрім внесення термінологічних правок, депутати пропонують підкреслити окремі досягнення України, а також зазначити, що рішення про заборону в'їзду в Україну російських пропагандистів відповідають міжнародному праву.
Також пропонується додати до резолюції два пункти про російську агресію, визнавши її "головним ризиком для дестабілізації та погіршення безпекового режиму".
8 поправок запропонували "друзі РФ" - група проросійських крайньо лівих депутатів з різних країн. Вони, серед іншого, пропонують замінити згадки про російську агресію на "громадянську війну"
Депутати з Угорщини, Румунії та Польщі спільно подали три поправки, щодо захисту прав мовних меншин в Україні.
Юлія Льовочкіна та її колеги з групи соціалістів просять наголосити на неприпустимості тиску на опозицію у Верховній раді.
Нагадаємо, що Росія відмовилась подавати свою делегацію в ПАРЄ.

Джерело: Європейська правда
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тут нашим треба повчитися. написав якийсь журналіст, гроиадський діяч чиблогео щось образливе чи погане проти України чи добровольців - получи статтю - розпалення ворожнечи. ненависті іншої куйні чи завдання державі Україна моральної, матеріальної шкоди чи взагалі пришити діяльність проти держави...
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Чиво?

Пейсах надо закусывать, чем-то кошерным.
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Следеом роисси начал проверку следкома роисси на предмет разжигания ненависти к разжигателям ненависти.
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Тогда они должны возбудить дела против куйла, медведки, киселева и д.р., за разжигание ненависти против Украинцев. Если следовать логике. А про жирика ваАще молчу. Не страна а выгребная яма в перемешку с цырком обсурда населенная безмозглыми стадорабами!!!
походу еще одна КНР рисуеться на шарике земля! Срочно СРОЧНО ПЭТЯ НАЙМИ КИТАЙЦЕВ ПУСТЬ СТРОЯТ СТЕНУ МЕЖДУ ДИБИЛОРАСИЕЙ И УКРАИНОЙ ПО ТИПУ СВОЕЙ!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСледком РФ взялся за петербургского адвоката: подозревают в разжигании ненависти к террористам "ЛНР"
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