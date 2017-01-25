 Следком РФ взялся за петербургского адвоката: подозревают в разжигании ненависти к террористам "ЛНР"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет"Фонтанка".
Как рассказал сам Чаплыгин, накануне его вызвал к себе следователь, который сообщил о поступлении от неизвестного жалобы на пост в соцсети "ВКонтакте" от 25 апреля 2016 года. Там Чаплыгин выложил ссылку на новость "Медиазоны" о задержанных бывших боевиках "ЛНР" из батальона "Заря" на автомобиле, полном боеприпасов и оружия. В посте он назвал задержанных "вооруженными террористами".
По словам Чаплыгина, следователи отправили текст на экспертизу, и та подтвердила, что фраза о необходимости изоляции от общества "террористов ЛНР" возбуждает вражду к социальной группе "террористы - граждане ЛНР".
Следователи продолжают проверку, назначена дополнительная экспертиза.
Напомним, ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинение двум командирам подразделений Вооруженных сил Украины.
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Прочитайте статью, а не только заголовок - там все описано достаточно подробно.
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Вже зареєстровано 24 поправки до даного документа, повідомляє "Європейська правда".
Найбільше - 10 поправок - подано спільно представниками української делегації на чолі з Володимиром Ар'євим. Окрім внесення термінологічних правок, депутати пропонують підкреслити окремі досягнення України, а також зазначити, що рішення про заборону в'їзду в Україну російських пропагандистів відповідають міжнародному праву.
Також пропонується додати до резолюції два пункти про російську агресію, визнавши її "головним ризиком для дестабілізації та погіршення безпекового режиму".
8 поправок запропонували "друзі РФ" - група проросійських крайньо лівих депутатів з різних країн. Вони, серед іншого, пропонують замінити згадки про російську агресію на "громадянську війну"
Депутати з Угорщини, Румунії та Польщі спільно подали три поправки, щодо захисту прав мовних меншин в Україні.
Юлія Льовочкіна та її колеги з групи соціалістів просять наголосити на неприпустимості тиску на опозицію у Верховній раді.
Нагадаємо, що Росія відмовилась подавати свою делегацію в ПАРЄ.
Джерело: Європейська правда
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Пейсах надо закусывать, чем-то кошерным.
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Это "Х@йлошаптио"!...)))
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походу еще одна КНР рисуеться на шарике земля! Срочно СРОЧНО ПЭТЯ НАЙМИ КИТАЙЦЕВ ПУСТЬ СТРОЯТ СТЕНУ МЕЖДУ ДИБИЛОРАСИЕЙ И УКРАИНОЙ ПО ТИПУ СВОЕЙ!!!
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