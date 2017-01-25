 МВФ не включил в свой календарь вопрос выделения Украине следующего транша

Международный валютный фонд не включил в свой календарь на январь вопрос выделения Украине следующего транша, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом сообщается на сайте фонда.
Напомним, что 17 января Порошенко заявил, что Украина до конца 2016 года выполнила все обязательства, содержащиеся в меморандуме. Последним вопросом была стабильность банковской системы, приватизация крупнейшего банка страны - "Приватбанка". Мы решили этот вопрос, и я уверен, что в ближайшие несколько… скажем, недель, у нас будет заседание совета директоров МВФ. И вопрос не только в деньгах, и у нас будет эффективное сотрудничество с МВФ, это месседж инвесторам - пожалуйста, приезжайте в Украину".
Сейчас календарь МВФ расписан до 3 февраля.
17 января министр финансов Александр Данилюк сообщал, что четвертый транш от МВФ Украина должна получить в начале февраля.
Фонд включит в повестку совета директоров украинский вопрос через 10 дней после получения подписанного меморандума для четвертого пересмотра программы сотрудничества. Миссия МВФ работала в Украине с 3 по 17 ноября.
Напомним, открытая в марте 2015 г. четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17,11 млрд долл. с первым траншем в 5 млрд долл. предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 г. еще трех траншей по 1,63 млрд долл. и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до 0,61 млрд долл.
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