EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Экономика
  74  6
Все про:инфляция (751) соцстандарты (202) Розенко (393)

 Соцстандарты в 2017 году будут расти более высокими темпами, чем инфляция, - Розенко

В 2017 году социальные стандарты будут расти более высокими темпами, чем инфляция.

Об этом в эфире телеканала "NewsOne" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.

"На сегодняшний день философия правительства заключается в том, что социальные стандарты будут расти более высокими темпами, чем инфляция. В Госбюджете на этот год инфляция прогнозируется на уровне 8-9%, а рост минимальных социальных стандартов в среднем на 10,1-10,2%. И такие темпы мы будем сохранять", - сказал он

Также читайте: "Никаких оснований поднимать цены на проезд сегодня нет", - Розенко

"Если вдруг мы увидим какие-то дополнительные риски для раскручивания инфляции, правительство мгновенно отреагирует на это и внесет соответствующие изменения в Государственный бюджет Украины, в частности относительно повышения социальных стандартов", - заверил вице-премьер-министр.

Розенко также подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты до 3200 грн не приведет к инфляции, наоборот - у людей появится дополнительный ресурс, что положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране. "У людей появятся дополнительные средства, которые пойдут в экономику Украины. Тот же бизнес сможет получить дополнительный ресурс через повышение покупательной способности наших сограждан", - отметил Розенко.

Также читайте: Розенко: За последних два года мы навели порядок в Пенсионном фонде
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
розенко ты уже бы молчал и вещички собирал-абсолютное непонимание у товарища ,что в стране война и зарплаты не большие а оно городит каждый раз все веселее и веселее(упырь)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Международный валютный фонд (МВФ) не будет рассматривать в текущем месяце вопрос о предоставлении Украине четвертого транша по программе расширенного финансирования EFF в размере $1 млрд, как рассчитывали украинские власти.

Это следует из календарного плана Совета директоров МВФ, который решает подобные вопросы. Календарь заседаний Совета директоров размещен сегодня на сайте фонда.

На заседании 25 января Совета директоров рассмотрит сотрудничество МВФ с Индией, Индонезией, Мьянмой и Кенией. 27 января - с Антигуа и Барбуда, а также с Испанией. 30 января в повестке дня только одна страна - Лаос.

Также известно, что 3 февраля Совет директоров МВФ рассмотрит вопросы сотрудничества с Сомали и Австралией

 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоцстандарты в 2017 году будут расти более высокими темпами, чем инфляция, - Розенко
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия боевик взятка военнослужащие Гройсман дети Донбасс Донецкая область ДТП журналистика задержание Кабмин Киев коррупция Крым Львов Минобороны НАБУ Нацполиция обстрел Польша Порошенко Россия СБУ суд судья Укрзализныця Финляндия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти