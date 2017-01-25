 Соцстандарты в 2017 году будут расти более высокими темпами, чем инфляция, - Розенко

Об этом в эфире телеканала "NewsOne" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.
"На сегодняшний день философия правительства заключается в том, что социальные стандарты будут расти более высокими темпами, чем инфляция. В Госбюджете на этот год инфляция прогнозируется на уровне 8-9%, а рост минимальных социальных стандартов в среднем на 10,1-10,2%. И такие темпы мы будем сохранять", - сказал он
"Если вдруг мы увидим какие-то дополнительные риски для раскручивания инфляции, правительство мгновенно отреагирует на это и внесет соответствующие изменения в Государственный бюджет Украины, в частности относительно повышения социальных стандартов", - заверил вице-премьер-министр.
Розенко также подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты до 3200 грн не приведет к инфляции, наоборот - у людей появится дополнительный ресурс, что положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране. "У людей появятся дополнительные средства, которые пойдут в экономику Украины. Тот же бизнес сможет получить дополнительный ресурс через повышение покупательной способности наших сограждан", - отметил Розенко.
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Это следует из календарного плана Совета директоров МВФ, который решает подобные вопросы. Календарь заседаний Совета директоров размещен сегодня на сайте фонда.
На заседании 25 января Совета директоров рассмотрит сотрудничество МВФ с Индией, Индонезией, Мьянмой и Кенией. 27 января - с Антигуа и Барбуда, а также с Испанией. 30 января в повестке дня только одна страна - Лаос.
Также известно, что 3 февраля Совет директоров МВФ рассмотрит вопросы сотрудничества с Сомали и Австралией
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