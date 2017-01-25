 "Правительство приняло решение - и я его подпишу - о переподчинении украинской железной дороги Минэкономразвития", - Гройсман

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.
"Правительство приняло решение - и я его подпишу - о переподчинении украинской железной дороги Минэкономразвития", - сказал он.
Обращаясь к Владимиру Омеляну, премьер добавил: "Вы как Министерство инфраструктуры можете абсолютно полностью готовить нормативные акты и быть регулятором всей инфраструктуры Украины. Более того, ваш заместитель является главой наблюдательного совета "Укрзализныци", и у вас есть полный контроль над "Укрзализныцей", и он остается".
Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян настаивал на пересмотре решения Кабинета Министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения его ведомства и передаче компании в управление Министерства экономического развития и торговли.
97 2
"Вы бы лучше вокзалами занялись", - Гройсман публично отчитал Омеляна и поддержал Бальчуна(14)
"Разработанный план Кабмина до 2020 года обеспечит экономический и социальный рост в Украине", - Гройсман(72)
"В Украине нужно развивать транзитный потенциал", - Гройсман(29)
Аграрные объединения просят Гройсмана способствовать урегулированию конфликта между НБУ и руководством Ukrlandfarming. ДОКУМЕНТ(5)
Гройсман объявил войну сам себе – эксперт(0)
Жители Львова не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников, - Гройсман о ситуации с утилизацией мусора(130)
Украинское машиностроение нуждается в серьезной поддержке, - Гройсман(111)
Ответить
Ответить