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Все про:Кабмин (9624) Укрзализныця (973) Гройсман (1997) Минэкономразвития (397) Мининфраструктуры (425) Омелян (192)

 "Правительство приняло решение - и я его подпишу - о переподчинении украинской железной дороги Минэкономразвития", - Гройсман

Кабинет Министров передаст управление над ПАО "Укрзализныця" от Министерства инфраструктуры Министерству экономического развития и торговли.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

"Правительство приняло решение - и я его подпишу - о переподчинении украинской железной дороги Минэкономразвития", - сказал он.

Обращаясь к Владимиру Омеляну, премьер добавил: "Вы как Министерство инфраструктуры можете абсолютно полностью готовить нормативные акты и быть регулятором всей инфраструктуры Украины. Более того, ваш заместитель является главой наблюдательного совета "Укрзализныци", и у вас есть полный контроль над "Укрзализныцей", и он остается".

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Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян настаивал на пересмотре решения Кабинета Министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения его ведомства и передаче компании в управление Министерства экономического развития и торговли.



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опять дерибан,грося, руководить надо прозрачно,верните кролика,мафиози шоколадные
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Омелянчик идет на х@р😄 Вернее к своим папикам с отчетом,а именно:1. Где деньги? 2.Почему в кресло "Укрзализныци" так и не посажена нужная жопа?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Правительство приняло решение - и я его подпишу - о переподчинении украинской железной дороги Минэкономразвития", - Гройсман
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