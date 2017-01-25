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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (9624) конфликт (608) Укрзализныця (973) Гройсман (1997) Мининфраструктуры (425) Омелян (192) Бальчун Войцех (63)

 "Вы бы лучше вокзалами занялись", - Гройсман публично отчитал Омеляна и поддержал Бальчуна

Во время заседания правительства продолжилась перепалка между министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и главой ПАО "Укрзализныця" Войцехом Бальчуном. При этом премьер-министр Владимир Гройсман призвал прекратить ссоры.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, Гройсман в полемике стал на сторону Бальчуна.

Он попросил сначала Бальчуна сказать, кем тот работал последние 5 лет, а потом - министра Омеляна. На это Бальчун ответил, что работал в руководстве авиационной компании Lot, а затем - в департаменте грузоперевозок Польской железной дороги.

В свою очередь, Омелян заявил, что работал в правительстве после окончания университета, в Минифраструктуры с 2014 года, а перед этим работал в Секретариате Кабинета Министров, а также в Минэкономразвития. Он добавил, что если в какой-то отрасли не разбирается, то привлекает независимых экспертов.

На это Гройсман заявил: "То есть вы не имели отношения (к железнодорожной отрасли. - ред.) и у Вас, к сожалению, нет экспертных знаний по железной дороге. Я хотел бы подчеркнуть, что министр - это серьезная личность, которая должна помочь, поддержать и привести к успеху. Министр не может себе позволять личных отношений по отношению к подчиненным. Я не хотел бы, чтобы личные отношения становились залогом успеха украинской железной дороги. Для меня важно, чтобы украинская железная дорога была успешной. Я думаю, это то, что должно нас объединять. А превращать это все в "ты сказал то, я сказал то" можете где-то в аппарате министра - заниматься ссорами. В правительстве этим заниматься не нужно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бальчун - Омеляну: "Я приехал в Украину работать ради реформы одной из крупнейших железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне"

"Вы бы лучше вокзалами занялись и за эти два года навели там порядок. Было бы больше пользы", - добавил он, обращаясь к Омеляну.

"Хочу также поблагодарить, что 2016 год мы закончили более-менее нормально. Потому что не успел Бальчун приступить к работе, как ему накинули на голову проблемы 20 лет о том, что нет вагонов. Что, они за 2 месяца исчезли? Я думаю, раньше.... Возможно, и на ваших глазах они исчезали... А ссоры оставляйте дома. Когда выходите из дома на работу, ссоры на полочку положили, поработали конструктивно, вернулись домой, и желательно, чтобы ссоры выбросили в окно", - обратился Гройсман к Омеляну.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что корпоратизация ПАО "Укрзализныця" остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит.



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"Укрзализныця" в 2016 году показала позитивный финансовый результат не благодаря реформам в компании. Об этом на заседании Кабинета министров заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"К сожалению, мы имеем ситуацию, что выход в плюс "Укрзализныци" по итогам 2016 года обусловлен простой цифрой: это не реформаторские достижения - это увеличение тарифа в 2016 году на 15%, которое сгенерировало для компании дополнительные 3,8 млрд грн. На фоне того, что был убыток в 2015 году в 600 млн, в 2016 году вышли в плюс 300 млн - под вопросом, куда делись 3 млрд.
По его словам, аудит "Укрзализныци" уже не первый год проводит компания Ernst & Young, и его результаты есть в открытом доступе. "По международной аудиторской оценке там цифры куда более грустные. По корпоратизации у нас, к сожалению, ничего не произошло за 2016 год. Движения не было", - отмечает Омелян.
"Что касается роста пассажирских перевозок - они действительно имели место, это факт. Но грузовые перевозки упали, транзитные - на 30%. Удовлетворение потребностей бизнеса - в пиковые месяцы 30%, в непиковые - 50-60%. Это то, на что необходимо серьезно реагировать", - отметил Омелян.
По его словам, "из-за нелепых действий" "Укрзализныця" потеряла кредит KfW на 60 млн евро. "Каждая кредитная линия подписывается с болью и огромными препятствиями. По транзиту хронические проблемы - огромное ежегодное падение", - сетует Омелян.
Также министр недоволен кадровыми назначениями.
"По кадровым назначениям очень много негативных сигналов. За последние несколько месяцев "Укрзализныця" проиграла суды на около 2 млрд грн. За это кто-то должен отвечать. По реструктуризации внешней задолженности - огромные вопросы. О внутренних вообще не говорю", - отметил Омелян.
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мусорские мрази на защите прав воров и бандитов
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Виважена відповідь державника. Молодець.
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Ну... тут не могу не согласиться. Ни к единому слову не придраться.
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Честно? Когда прочитал заголовок- фсё, думаю! Щас найду к чему. А когда прочитал. То я бы лучше чем он и не сказал.
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кстати, нормальная наводка от гройсмана))) На реставрациии вокзалов тоже не хило "побороться" с коррупцией можна)))
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Следовательно Гройсман не имеет опыта управления кабинетом министров , он же раньше премьером не работал . Ну логично же , по гройсмански .
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Некисло так - после универа в правительство. И кто же его туда впихнул, интересно знать?
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молодець.нічого нескажеш. частіше вам би просвітлення в голову приходило.
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Дайте омеляну зарплату бальчуна и он займётся вокзалами.
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Конкурс. - Как из говна,слепить положительного героя.
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на вокзале всё пучком,правильным абрекам разрешено открывать ларьки по продаже шаурмы из котов....плюс на самих перонах ларьки принадлежат...нефига не укрзализныце...а определённым правильным чуркам...всё законно и честно.уроды!
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Гройсман уже тепло-ты посодействуй что бы садить в каталажку начали и надолго и без залогов.-тогда может тебе и поверят -а так.........как Станиславский говорил---Не верю!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вы бы лучше вокзалами занялись", - Гройсман публично отчитал Омеляна и поддержал Бальчуна
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