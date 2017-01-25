 "Вы бы лучше вокзалами занялись", - Гройсман публично отчитал Омеляна и поддержал Бальчуна

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, Гройсман в полемике стал на сторону Бальчуна.
Он попросил сначала Бальчуна сказать, кем тот работал последние 5 лет, а потом - министра Омеляна. На это Бальчун ответил, что работал в руководстве авиационной компании Lot, а затем - в департаменте грузоперевозок Польской железной дороги.
В свою очередь, Омелян заявил, что работал в правительстве после окончания университета, в Минифраструктуры с 2014 года, а перед этим работал в Секретариате Кабинета Министров, а также в Минэкономразвития. Он добавил, что если в какой-то отрасли не разбирается, то привлекает независимых экспертов.
На это Гройсман заявил: "То есть вы не имели отношения (к железнодорожной отрасли. - ред.) и у Вас, к сожалению, нет экспертных знаний по железной дороге. Я хотел бы подчеркнуть, что министр - это серьезная личность, которая должна помочь, поддержать и привести к успеху. Министр не может себе позволять личных отношений по отношению к подчиненным. Я не хотел бы, чтобы личные отношения становились залогом успеха украинской железной дороги. Для меня важно, чтобы украинская железная дорога была успешной. Я думаю, это то, что должно нас объединять. А превращать это все в "ты сказал то, я сказал то" можете где-то в аппарате министра - заниматься ссорами. В правительстве этим заниматься не нужно".
"Вы бы лучше вокзалами занялись и за эти два года навели там порядок. Было бы больше пользы", - добавил он, обращаясь к Омеляну.
"Хочу также поблагодарить, что 2016 год мы закончили более-менее нормально. Потому что не успел Бальчун приступить к работе, как ему накинули на голову проблемы 20 лет о том, что нет вагонов. Что, они за 2 месяца исчезли? Я думаю, раньше.... Возможно, и на ваших глазах они исчезали... А ссоры оставляйте дома. Когда выходите из дома на работу, ссоры на полочку положили, поработали конструктивно, вернулись домой, и желательно, чтобы ссоры выбросили в окно", - обратился Гройсман к Омеляну.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что корпоратизация ПАО "Укрзализныця" остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит.
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"К сожалению, мы имеем ситуацию, что выход в плюс "Укрзализныци" по итогам 2016 года обусловлен простой цифрой: это не реформаторские достижения - это увеличение тарифа в 2016 году на 15%, которое сгенерировало для компании дополнительные 3,8 млрд грн. На фоне того, что был убыток в 2015 году в 600 млн, в 2016 году вышли в плюс 300 млн - под вопросом, куда делись 3 млрд.
По его словам, аудит "Укрзализныци" уже не первый год проводит компания Ernst & Young, и его результаты есть в открытом доступе. "По международной аудиторской оценке там цифры куда более грустные. По корпоратизации у нас, к сожалению, ничего не произошло за 2016 год. Движения не было", - отмечает Омелян.
"Что касается роста пассажирских перевозок - они действительно имели место, это факт. Но грузовые перевозки упали, транзитные - на 30%. Удовлетворение потребностей бизнеса - в пиковые месяцы 30%, в непиковые - 50-60%. Это то, на что необходимо серьезно реагировать", - отметил Омелян.
По его словам, "из-за нелепых действий" "Укрзализныця" потеряла кредит KfW на 60 млн евро. "Каждая кредитная линия подписывается с болью и огромными препятствиями. По транзиту хронические проблемы - огромное ежегодное падение", - сетует Омелян.
Также министр недоволен кадровыми назначениями.
"По кадровым назначениям очень много негативных сигналов. За последние несколько месяцев "Укрзализныця" проиграла суды на около 2 млрд грн. За это кто-то должен отвечать. По реструктуризации внешней задолженности - огромные вопросы. О внутренних вообще не говорю", - отметил Омелян.
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