 "Укрзализныця" планирует запустить пассажирское сообщение с Польшей, Австрией и Болгарией, - Бальчун

Об этом в ходе заседания Кабинета Министров сообщил председатель правления "Укрзализныци" Войцех Бальчун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Мы хотим увеличить прибыльность пассажирских скоростных поездов и запустить сообщения с Польшей, Австрией и Болгарией, - сказал он.
Бальчун добавил, что кроме 50 пассажирские вагонов в текущем году планируется приобретение 4-х новых поездов.
По его словам, до конца марта планируется завершение разработки пятилетней стратегии "Укрзализныци".
Также планируется завершение разработки стратегии в сфере транзита.
Напомним, в 2017 году "Укрзализныця" планирует получить прибыль 6 млрд гривен согласно национальным стандартам бухучета.
2016 год компания закончила с прибылью 303 млн гривен (2015 год общество закончило с убытком 16,8 млрд гривен).
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На море ездить будет гораздо удобнее.
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или ю2власть хочет на бронепоезде тикать с Украины ?
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