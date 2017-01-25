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Все про:Австрия (323) Болгария (291) Польша (3597) Укрзализныця (973) Бальчун Войцех (63)

 "Укрзализныця" планирует запустить пассажирское сообщение с Польшей, Австрией и Болгарией, - Бальчун

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" планирует запустить пассажирское сообщение с Польшей, Австрией и Болгарией.

Об этом в ходе заседания Кабинета Министров сообщил председатель правления "Укрзализныци" Войцех Бальчун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Мы хотим увеличить прибыльность пассажирских скоростных поездов и запустить сообщения с Польшей, Австрией и Болгарией, - сказал он.

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Бальчун добавил, что кроме 50 пассажирские вагонов в текущем году планируется приобретение 4-х новых поездов.

По его словам, до конца марта планируется завершение разработки пятилетней стратегии "Укрзализныци".

Также планируется завершение разработки стратегии в сфере транзита.

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Напомним, в 2017 году "Укрзализныця" планирует получить прибыль 6 млрд гривен согласно национальным стандартам бухучета.

2016 год компания закончила с прибылью 303 млн гривен (2015 год общество закончило с убытком 16,8 млрд гривен).


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запущенный в Польшу поезд Киев - Перемышль 2 клас из Киева - 574 грн. Дорого?
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В Болгарию это хорошо.
На море ездить будет гораздо удобнее.
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На Каролино-Бугаз на море ездить нужно и в Одессу !!!
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запустят что возить нас 80% нищих украинцев живущих в месяц на сто доларов??
или ю2власть хочет на бронепоезде тикать с Украины ?
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Сирко, не плачь,уже достали эти нищие,бензин под 30-ку,а на дорогу выйти нельзя и ,в основном, не Жигули-копейки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укрзализныця" планирует запустить пассажирское сообщение с Польшей, Австрией и Болгарией, - Бальчун
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