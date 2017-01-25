 КПУ официально не запрещена, поэтому должна подавать отчеты о своем имуществе и финансах, - НАПК

Коммунистическая партия Украины в настоящее время официально не запрещена, поэтому должна отчитываться о своем имуществе и финансах согласно действующему законодательству. Об этом ЛІГА.net сообщили в департаменте по вопросам предотвращения политической коррупции Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, передает Цензор.НЕТ.
В НАПК объяснили, что решение Окружного административного суда Киева от 16 декабря 2015 года о запрете деятельности Компартии пока не вступило в силу, так как было обжаловано партией в апелляционном порядке.
Таким образом, КПУ по-прежнему осуществляет деятельность как политическая партия и, соответственно, на нее распространяется требование о предоставлении ежеквартальных отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.
Жалобу Компартии на ее запрет, поданную 28 декабря 2015 года, по сей день рассматривает Киевский апелляционный административный суд.
В сети Интернет по-прежнему функционирует сайт КПУ. Судя по опубликованной на нем информации, партия продолжает свою деятельность, а ее лидер Петр Симоненко участвует в международных встречах представителей левых политсил.
Ранее сегодня сообщалось, что НАПК выявило признаки уголовных правонарушений в квартальных отчетах 12 политических партий, среди которых - КПУ. В отчетах была отображена информация за 3-й квартал 2016 года. В частности, по данным НАПК, в отчете КПУ не была представлена информация о 64 объектах имущества, принадлежащих центральному офису партии и ее Полтавской областной ячейке (земельный участок, недвижимость (квартиры, дома, помещения в домах) и два авто 2004 года выпуска) в соответствии с Государственным реестром прав на недвижимое имущество и реестра прав собственности на недвижимое имущество, государственный реестр ипотек, Единый рееста запретов отчуждения объектов недвижимого имущества и базой данных Единого государственного реестра МВД.
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