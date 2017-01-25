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 Учения Военно-морских сил Украины стартовали в Одесской области

В Одесской области 25 января начались учения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровского горсовета.

Согласно плану учений в Белгород-Днестровский прибыл 1-й отдельный батальон морской пехоты ВМС имени Константина Ольшанского.

Кроме вопросов, отрабатываемых по плану учений на территории Белгород-Днестровского района, морские пехотинцы проведут ряд мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи и показу населению вооружения и боевой техники подразделений морской пехоты ВМС.

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При проведении встреч представители батальона проведут информирование о службе в морской пехоте ВМС, о порядке приема на службу и о социальных гарантиях военнослужащих по контракту.

Как сообщалось ранее, оборонный бюджет на 2017 год позволит провести учения 25-ти бригад Вооруженных сил Украины и подготовить 269 экипажей Воздушных сил Вооруженных сил Украины.



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