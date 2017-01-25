 "Адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос в УФСБ", - Смедляев (Обновлено)

Об этом глава Центризбиркома Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Николая Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос в УФСБ", - написал Смедляев.
Тем временем, российский журналист Антон Наумлюк на своей странице в социальной сети "Фейсбук" отметил, что сотрудники ФСБ задержали Полозова в Симферополе, и собираются допросить его в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова.
"Он только сегодня прилетел после выступления в ПАСЕ, сразу по приезду в гостиницу на Серова его задержали", - сообщил журналист.
Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ.
Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
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Может если получаешь повестку то нужно прийти........а не кричать потом везде о притеснениях
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напомнить почему?
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МИТИНГ!! теперь все серьезно!
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