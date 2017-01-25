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Все про:задержание (4879) ФСБ (967) Полозов (199)

 "Адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос в УФСБ", - Смедляев (Обновлено)

Известного российского адвоката Николая Полозова задержали сотрудники ФСБ, и в данное время везут его на допрос в Управление Федеральной Службы Безопасности России.

Об этом глава Центризбиркома Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Николая Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос в УФСБ", - написал Смедляев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ пытается вывести адвоката Полозова из защиты преследуемых оккупантами Чийгоза и Умерова, - Чубаров

Тем временем, российский журналист Антон Наумлюк на своей странице в социальной сети "Фейсбук" отметил, что сотрудники ФСБ задержали Полозова в Симферополе, и собираются допросить его в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова.

"Он только сегодня прилетел после выступления в ПАСЕ, сразу по приезду в гостиницу на Серова его задержали", - сообщил журналист.

Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ.

Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
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А на каком основании на "ДОПРОС"? По моему могут только проводить "ОПРОС", т.е. до ВУД получить "РОЯСНЕНИЕ". УПК РФ по данному вопросу не менялось...
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Без санкции коллегии адвокатов не имеют права. Хотя, это в Росси все люди не меют прав, кроме ФСБ.
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Спасибо Господу что Украина "сбежала" из этой сатанинской помойки россии.
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какое внимание укросми к крымским татарам! а до освобождения Крыма с ховном мешали
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Вот пусть всякие хенри и формулируют четко свои мысли, а не "внимание к крымским татарам..."
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меджлис признали только после освобождения Крыма, и теперь ноют о его притеснении
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Главное, при Украине среди крымских татар не было ни одного террориста, а кацапы назначили таковыми уже десятки людей после оккупации Крыма.
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.....на украинушке сбу каждый день предотвращает теракты и убийства хероев
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Для того, чтобы в кацапии фээсбэшники продемострировали свои ,,умственные способности,, не обязательно быть крымским татарином.
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Иди на срунет козломордый,и подружку "пронто" свою забери.
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А он что то неправильно сказал.........ты хоть до ухода Крыма знал слово крымские татары?
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знали! татары сильно хохлов пресовали! сейчас татар прижали
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вам из клетки виднее
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а у русских свиньев мнения не запрашивали,рыло и пнх.
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Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ.
Может если получаешь повестку то нужно прийти........а не кричать потом везде о притеснениях
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Вот вам настоящий фашизм. В исполнении комунизированных наследников дикой орды...
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Сначала расшифруйтесь и, как любой честный гражданин своей страны, выступите под своим именем и флагом, тогда будем общаться! А говорить с "героями" и защитниками гнилой ордынской недоимперийки я не буду. Прощайте.
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Не тупи..........ты где нибудь видел тут флаг РФ
напомнить почему?
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Серьёзная тема.И тут же куча ростроллей активизировалась.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос в УФСБ", - Смедляев (Обновлено)
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