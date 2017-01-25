 В Украине планируют сократить срок действия водительских прав до 5-15 лет, - Деева

В главном сервисном центре МВД готовят законопроект, который внесет ряд изменений в Правила дорожного движения, в частности уменьшит срок действия водительских прав до 5-15 лет, внедрит микрочип как составляющую данного удостоверения и унормирует возраст получения прав для разных категорий транспорта, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева на своей странице в Facebook.
В сообщении сказано, что для продвижения процесса Евроинтеграции нужно выполнить требования директив ЕС, в частности Директивы 2006/126/ЕС о водительских правах.
Речь идет о нормировании возраста для допуска к управлению определенными категориями транспортных средств, гармонизации категорий и подкатегорий транспортных средств, внедрении микрочипа как составной части удостоверения водителя и новых сроках действия удостоверений.
"Чего же ждать от этих нововведений? Конечно же, большей безопасности и свободы дорожного движения. Нормирование возраста получения прав расширит доступ к управлению отдельными категориями транспорта, микрочипы обеспечат защиту от подделок, а пересмотр сроков действия будет способствовать большей безопасности дорожного движения. Сегодня национальное водительское удостоверение дает право на управление транспортом в течение 30 лет с даты его получения. По требованиям Директивы нормами должны будут установлены новые сроки от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки соответствия здоровья водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям. Кстати, категории транспорта также будут пересмотрены", - написала Деева.
5938 166
В случае реализации предложений Пинчука Путин не остановит гибридную войну против Украины, - нардеп Залищук(20)
Для 50% украинцев безвизовый режим неважен, - опрос Центра Разумкова и "Деминициатив"(96)
Требования Нидерландов по Соглашению об ассоциации с Украиной: никаких дополнительных обязательств ЕС(127)
Кабмин уволил замминистра энергетики по евроинтеграции Диденко, - Українські новини(13)
Там нет ни одной истории успеха - блогер об интервью замминистра МВД Деевой(0)
Московский суд забрал права у жителя Донецкой области, заклеившего украинский флаг на номерах наклейкой "ДНР"(95)
Президент Германии предложил сделать паузу в евроинтеграции: Необходимо обсудить, какой цели мы хотим достичь(198)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Смерть ворогам!
Ответить
Ответить
Ответить
1) отменен техосмотр
2) упрощено строительство
При шоколадном овоще:
1) хотят вернуть техосмотр
2) усложнили строительство
Ответить
Який, нахер, євросоюз! Про що мова, скоти? Це при такому то відношенню ЄС до нас? При такому рівні життя, при таких зарплатах, пенсіях і умовах життя? При такому розгулі корупції і беззаконня? І ці тварюки ще про якісь вимоги?!
Ответить
Ответить
Ответить
Какой смысл прикрываться директивами ЕС, когда Фийён, наиболее вероятный претендент на пост президента Франции, прямо сказал, что Украине и Грузии не место в ЕС и НАТО ? Зачем все эти директивы принимать, если все равно нас там никто не ждет?
Надоела заевшая пластинка про безвизовый режим, и прикрытие ею.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну не дебильі млять? Для єтой Директивьі мед. осмотр существует, которьій и так проходять водители определенньіх категорий.
Ответить
Если наши, то тогда и мёртвый справку получит
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
@ryabtchuk_roman
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
МИТИНГ! теперь все серьезно!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а Украиной управляют проститутки продажные!
Всё для себя, ничего для народа!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но директивы принимайте, принимайте
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Гляжу, очень хочется бабло с украинцев каждые 5 лет сбивать?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
04.04.13 09:35
"Радуйтесь, что снежки,
а не виселицы на Крещатике", - один из активистов снежной атаки.
Один из забросавших народных депутатов от Партии регионов снегом и льдом отрицает спланированный характер инцидента.
По словам собеседника,
идея возникла спонтанно и заранее не планировалась.
"Не было конкретной цели, была ненависть. Люди показали, как они относятся к этой власти. Абсолютно случайно все вышло, - рассказал он. -
"Мы пришли не кидать снежки, а отстаивать свое право на выборы. Забросать снежками вообще не было нашей целью,
просто люди не смогли себя сдержать, когда увидели этих депутатов, которые вышли с довольными лицами после того, как они наплевали на наши требования, хотя мы целый день простояли, требуя того, чего сейчас хотят киевляне".
Источник: http://censor.net.ua/n237908
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У меня водитель.
Ответить