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 Политика Украины
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Все про:евроинтеграция (1916) водительские права (78) Евросоюз (11476) Деева Анастасия (4)

 В Украине планируют сократить срок действия водительских прав до 5-15 лет, - Деева

Такие меры необходимы для выполнения требований директив ЕС.

В главном сервисном центре МВД готовят законопроект, который внесет ряд изменений в Правила дорожного движения, в частности уменьшит срок действия водительских прав до 5-15 лет, внедрит микрочип как составляющую данного удостоверения и унормирует возраст получения прав для разных категорий транспорта, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева на своей странице в Facebook.

В сообщении сказано, что для продвижения процесса Евроинтеграции нужно выполнить требования директив ЕС, в частности Директивы 2006/126/ЕС о водительских правах.

Речь идет о нормировании возраста для допуска к управлению определенными категориями транспортных средств, гармонизации категорий и подкатегорий транспортных средств, внедрении микрочипа как составной части удостоверения водителя и новых сроках действия удостоверений.

"Чего же ждать от этих нововведений? Конечно же, большей безопасности и свободы дорожного движения. Нормирование возраста получения прав расширит доступ к управлению отдельными категориями транспорта, микрочипы обеспечат защиту от подделок, а пересмотр сроков действия будет способствовать большей безопасности дорожного движения. Сегодня национальное водительское удостоверение дает право на управление транспортом в течение 30 лет с даты его получения. По требованиям Директивы нормами должны будут установлены новые сроки от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки соответствия здоровья водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям. Кстати, категории транспорта также будут пересмотрены", - написала Деева.

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Когда она указала в анкете, что владеет отличными языковыми навыками, она явно не иностранный имела в виду...
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Очередной способ вымогать бабки.. Как же заебали ((( Пришли на крови, а инициативы ровно такие как были у овоща (( Увы..
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При овоще:
1) отменен техосмотр
2) упрощено строительство

При шоколадном овоще:
1) хотят вернуть техосмотр
2) усложнили строительство
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От не можу ніяк зрозуміти, чому вони постійно випробовують наше терпіння, постійно провокують нас на соціальний вибух, чому? Таке враження, що вони або переконані у своїй абсолютній недоторканності, або вони повні ідіоти і у них абсолютно відсутні інстинкти самозбереження. Наше терпіння ж не безконечне, воно ж таки ввірветься!
Який, нахер, євросоюз! Про що мова, скоти? Це при такому то відношенню ЄС до нас? При такому рівні життя, при таких зарплатах, пенсіях і умовах життя? При такому розгулі корупції і беззаконня? І ці тварюки ще про якісь вимоги?!
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просто они по другому не могут. ну не может клещь не кусать организм, на котором поселился
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потому, что они не пуганные идиоты которые с майдановской сцены перелезли нам на шею.
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"для продвижения процесса Евроинтеграции нужно выполнить требования директив ЕС, в частности Директивы 2006/126/ЕС о водительских правах."
Какой смысл прикрываться директивами ЕС, когда Фийён, наиболее вероятный претендент на пост президента Франции, прямо сказал, что Украине и Грузии не место в ЕС и НАТО ? Зачем все эти директивы принимать, если все равно нас там никто не ждет?
Надоела заевшая пластинка про безвизовый режим, и прикрытие ею.
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Так вот Для чего Авакяну нужна была эта тёлка малолетка. Ну рехформаторы хреновы. Дайте уже Украине жэить споойно!
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пусть введут проверку у орнитологов и зоологов
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"По требованиям Директивы нормами должны будут установлены новые сроки от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки соответствия здоровья водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям... Источник: http://censor.net.ua/n424832"

Ну не дебильі млять? Для єтой Директивьі мед. осмотр существует, которьій и так проходять водители определенньіх категорий.
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А врачи с ЕС будут осматривать, или наши родимые
Если наши, то тогда и мёртвый справку получит
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Судя по страничке в фейсбуке, народ не любит эту аваковскую ледь.
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В Испании медкомисия раз в 10 лет+ новые права >100€ выносит, неприятно, но не так уж и часто.
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Покращення с каждым днем. Очередная авакянская кормушка будет на перевыдаче прав.
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Начнем с того что ето п*здежь а не требования ЕС. А если ето правда то накуй мне такое ЕС, где зарплата как в Зимбабве, а цены и налоги как в ЕС. А может суки сделаете как в США, где права выдаются с 15-ти лет? А так же право на оружие как в США. Не говорю уже о тюремных сроках как в ЕС и США за казнокрадство, убийства и терроризм.
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Ну а где же вы раньше были, когда вам говорили (все, кроме укрсми и власти) - прочитайте внимательно соглашение об ассоциации, прочитайте внимательно, а потом думайте, надо оно вам или нет. Вы в ответ только огрызались..
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Эти товарищи действуют по мультику про Чеполино, но только ШОБЛА не досмотрела этот шедевр до конца.
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Девочка не зря километры насасывала, теперь хочет получить материальный результат своего упорного труда.
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Нужно больше денег в офшоры ... И дача новая не помешает...
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Я даже догадываюсь чья ето инициатива. Ето прямой путь к тому чтобы у всех напрочь отбить желание идти в Евросоюз.
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SSSRом управляли кухарки,

а Украиной управляют проститутки продажные!

Всё для себя, ничего для народа!
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Найдут, с...ки, откуда еще выкачать деньги граждан.
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Аваковская Шлюха!!! Тебе бы на трассе и дальше стоять. Будешь скоро над могилкой своего *баря плакать.
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поздравляю быдло голосовавшее за порошенко
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Влада наривається на шкандаль, в 2009 р.,таке вже було ))))
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Ну хоч якось авакійській поєбусі потрібно показати роботу аби не було підстав для звинувачення в дармоїдстві.. На скільки розуму вистачає - на стільки й працює.
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Ще ніхто до цього так нагло не шастав по кишенях та гаманцях українців, як нинішня влада.. Придумають будь-який привід, щоб поцупити зайву гривню.. Забувають тільки дві речі - в кишенях та гаманцях більшості людей вже вітер гуляє, та терпіння людей не може бути нескінченим..
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Вот что выдумывают дебилы обворовывающие страну, нам только не хватает строковых прав для полного щастья в стране. Уже не знают с какой стороны облапошить
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Вопрос в другом - может и нужны те или иные нормы законов? Кто знает. Но спрошу о другом - политики говорят о том, что "мы не выполняет требований ЕС, мы просто идем в Европу". То есть - это наши шаги к Европе. Но только и натыкаюсь на информацию - требование ЕС, требование МВФ... Ложь во всем. Люди то верят - то и поднятие пенсионного возраста - это наши депутаты так придумали, а не требования других. Вот так и живем...
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Скорей бы уже выборы, потому что чуствую еще год-два и без штанов будем все ходить, а нам будут о скором безвизе говорить, так в Европу без штанов и поедем на зароботки...
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Слышь, дура, ты ту директиву читала?!
Гляжу, очень хочется бабло с украинцев каждые 5 лет сбивать?
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При чем тут директива ЕС? Только что не поленился прочел ее. Речь там идет только о государствах-членах ЕС, не более! Хватит вешать людям лапшу, про "требования ЕС"!
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Вступление в ЕС практически на ближайшие 30 лет не светит, судьба "безвиза" тоже очень туманна, а эти неугомонные менты продолжают изобретать, как же ещё раскошеливать этих украинских лохов. И главное все списывают на какие-то требования ЕС, о которых в ЕС и не слыхивали. Сколько нам морочили голову, что повышение тарифов на ЖКХ - это требование МВФ. Потом МВФ дал разъяснение, что он никогда такое требование украинской власти не предъявлял, а просил Украину разобраться с этой бездонной коррумпированной финансовой прорвой - "Нафтогазом", через который исчезают миллиарды, в т.ч. и зарубежных кредитов. Теперь навалились на ЕС - помните, якобы они требуют замены всех автомобильных номеров, ЕС отраегировали и сообщили,что они к этой авантюре дела не имеют. Теперь давай за права возьмемся....Вы беритесь тогда, когда подойдет время вступления в ЕС и хватить систематически издеваться над этим нищим народом, раздетым уже догола.
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http://censor.net.ua/news/237908/raduyites_chto_snejki_a_ne_viselitsy_na_kreschatike_odin_iz_aktivistov_snejnoyi_ataki/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
04.04.13 09:35

"Радуйтесь, что снежки,
а не виселицы на Крещатике", - один из активистов снежной атаки.
Один из забросавших народных депутатов от Партии регионов снегом и льдом отрицает спланированный характер инцидента.
По словам собеседника,
идея возникла спонтанно и заранее не планировалась.
"Не было конкретной цели, была ненависть. Люди показали, как они относятся к этой власти. Абсолютно случайно все вышло, - рассказал он. -

"Мы пришли не кидать снежки, а отстаивать свое право на выборы. Забросать снежками вообще не было нашей целью,

просто люди не смогли себя сдержать, когда увидели этих депутатов, которые вышли с довольными лицами после того, как они наплевали на наши требования, хотя мы целый день простояли, требуя того, чего сейчас хотят киевляне".
Источник: http://censor.net.ua/n237908
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Во как кацапов глючит от этой темы ! Во всём цивилизанном мире , срок действия водительких прав , - 5 лет !
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Тоді Фінляндія, Швеція, Німеччина - не цивілізований світ.
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Во всем цивилизованном мире кум агрессора сидит или в розыске, а не на переговорах от страны на которую напали, а президент не имеет бизнес в стране оккупанта.
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Что же вы никак не угомонитесь? На полгода нужно выдавать, что бы люди деньги заносили. Воровать меньше не пробовали в рамках евроинтеграции? Коррупционеров ловят потом за бабки отпускают каждый день такие новости.
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Далпайпы хреновы. Сколько можно над людьми издеваться?
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Каждые 5 лет все меняют права - это в какой стране ЕС ? Пиздеева? Сука, недоучки конченные , понабирают своих тупых сосок ебучих на должности, а потом по каждому их дебильному высеру - простые люди трепают себе нервы и без того расшатанные . Понятно что этот бред по концовке деева засунет себе в дырку. Только нафиг людей будоражить?! Кому это нужно? От этого высера за километр несет каждодневным многомиллионным грабежом нищих людей на старых ржавых корытах. Понятно что хач не будет нифига менять и ещё десятки тысяч таких пристроившихся хачей. Нищие - будут..Когда уже это кодло поведут на "разбор полётов" в конце концов..?!
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Акция проходит под патронатом и финансированием ГАИ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине планируют сократить срок действия водительских прав до 5-15 лет, - Деева
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