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Все про:армия (7293) Молдова (684) Приднестровье (325) Додон (36)

 Президент Молдовы надеется на скорый вывод войск РФ из Приднестровья

На территории Молдовы не должны находиться войска других государств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Блокнот", об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон.

"Вывод иностранных войск с территории Приднестровья напрямую связан с политическим решением приднестровского конфликта. Мы надеемся, что в ближайшее время возобновится диалог по данной проблеме", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение приднестровской проблемы надо вынести на всенародный референдум, - Додон

Напомним, в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике на территории Молдовы размещены Совместные миротворческие силы, абсолютное большинство которых составляют военнослужащие РФ.
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о войсках мордора сабж лукаво не упоминает, их какбе нет
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желательно через Украину зелённый коридор....как в Илловайске.
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Ему по географии поставили двойку .

Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать.
Воеводы не дремали,
Но никак не успевали:
Ждут, бывало, с юга, глядь, -
Ан с ВОСТОКА лезет рать.
Справят здесь, - лихие гости
Идут от моря. Со злости
Инда плакал царь Дадон,
Инда забывал и сон.
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Додон,Гвидон,гандон...- Растягивается в любую сторону.Недавно кацам миллиарды хотел дарить.
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З Придністров*я на Кишинеу - мабуть будуть захоплювати всю Молдову
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Вот тут йому і жаба цицьки дасть, москалі як почують шо їх просять нахуй зєбатися то зразу починаються "двіжуха" - вибачте за мой руский язик.
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Ребята! Хватит пиарить Додона на цензоре!
Понятно что этот шут сделать ничего не может и мелит все что угодно.
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Это он для своей массы говорит которая его не выбирала чтобы их успокоить и не более а что касается пиара -да не кто его не пиарит -кака есть кака и этим все сказано -одни стараются вырваться из пазур Х-ЙЛА а другие наоборот еще голову подставляют да еще насселение за собой тащут как это делал янукович -видать одна кремлевская школа у их.
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Вот это настоящий молдованин,давай Долдон долдонь ещё
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Он не наивный -он просто человек Х-ЙЛА и иначе быть не может.
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Это он для кого ляпнул - для своей серой массы или для Х-ЙЛА -я думаю что скорей всего для своей серой массы чтобы те испокоились -бо ж не все такие придурки чтобы этого козла выбрать который хочет их сдать рашистам -типичный янукович молдавского разлива а что касается рашовской военной базы в приднестровском гадюшнике то он и не собирается рашистов выгонять бо тогда возникает вопрос какого хрена он сразу после выборов поехал к Х-ЙЛУ задницу лизнуть за оказанную ему помощь финансовую рашистами на его выборы -просто этот царь гиДон думает что в Молдавии одни лохи живут и то что он сказал примут за чистую монету-но нечего не поделаеш -Украине прийдется еще одну стену ставить -от рашистов в приднестровье бо то что этот дидон сказал это полная туфта и до реальности не какого отношения не имеет.
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Вивести і вести діалог про вивід-різні речі. Заголовок не відповідає змісту новини..
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Гондон ничего не решает самостоятельно, тем более такое. Хуйлу видимо накладно содержать там орков, да и прямой границы с наворосияй в Молдове нет, вот и нашептало Гондону, что говорить и когда.
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что бы потом нам мозги ипать на границе?надо обратить внимание и готовиться-будут скоро там проблемы!!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрезидент Молдовы надеется на скорый вывод войск РФ из Приднестровья
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