 Президент Молдовы надеется на скорый вывод войск РФ из Приднестровья

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Блокнот", об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон.
"Вывод иностранных войск с территории Приднестровья напрямую связан с политическим решением приднестровского конфликта. Мы надеемся, что в ближайшее время возобновится диалог по данной проблеме", - сказал он.
Напомним, в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике на территории Молдовы размещены Совместные миротворческие силы, абсолютное большинство которых составляют военнослужащие РФ.
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Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать.
Воеводы не дремали,
Но никак не успевали:
Ждут, бывало, с юга, глядь, -
Ан с ВОСТОКА лезет рать.
Справят здесь, - лихие гости
Идут от моря. Со злости
Инда плакал царь Дадон,
Инда забывал и сон.
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Понятно что этот шут сделать ничего не может и мелит все что угодно.
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МИТИНГ!! теперь все серьезно!
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