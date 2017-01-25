 Российские оккупанты на Донбассе массово имитируют плохое самочувствие из-за нежелания участвовать в боевых действиях, - ГУР Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.
"Из-за высокого уровня "заболеваемости" боеспособность отдельных подразделений полка находится на низком уровне. Командование оккупантов выразило недоверие к работникам медицинской службы и подозрение в коррупции", - отметили в ГУР.
В связи с ухудшением условий несения службы и запретом увольнения, в подразделениях 1 и 2 АК ВС РФ продолжается дезертирство.
24 января отмечен факт дезертирства боевика (гражданин РФ) 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК в Ростовскую область России.
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попка находится на низком уровне
серут от страха, болезные...
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а что ещё? Валят кацапчиков грузины нормально так и очень даже безнаказанно, вот фсб и зашевелилась,вернее щёлкнула пальцами
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Ааа, я понял, там бояры для унитазов нет, а значит нет и стимула.
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- Я его натурально съем, и меня повезут в дурдом.
- Но зачем?!
- Не плющит меня в солдаты идти.
(с) ДМБ
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«попка находится на низком уровне» Источник: http://censor.net.ua/n424830
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...Как контрабанда из оккупированного Донецка попадает в Польшу?...
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Пусть, грубо говоря, миллионер вы,
Но нервы, нервы, нервы, нервы, нервы
Вам делают на каждый день неврит.
Тогда берете вы морские ванны,
Потом себе ложитесь на диваны,
- Сперва берете ванны,
А после - на диваны, -
И ходите нахальный, как бандит!
https://twitter.com/AlAhmediya/status/824194017135038466
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МИТИНГ!! теперь все серьезно!
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10 марта 1975 в Москве, после матча между юниорской сборной СССР и канадскими юниорами, канадцы раздали жвачку. В давке погиб 21 человек.
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