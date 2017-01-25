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 Российские оккупанты на Донбассе массово имитируют плохое самочувствие из-за нежелания участвовать в боевых действиях, - ГУР Минобороны

Из-за нежелания принимать участие в боевых действиях личный состав 9 отдельного штурмового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ имитирует плохое самочувствие и массово обращается в медицинскую службу с жалобами на состояние здоровья.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.

"Из-за высокого уровня "заболеваемости" боеспособность отдельных подразделений полка находится на низком уровне. Командование оккупантов выразило недоверие к работникам медицинской службы и подозрение в коррупции", - отметили в ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская сторона активизировала работу по сокрытию своего присутствия на Донбассе, - ГУР Минобороны

В связи с ухудшением условий несения службы и запретом увольнения, в подразделениях 1 и 2 АК ВС РФ продолжается дезертирство.

24 января отмечен факт дезертирства боевика (гражданин РФ) 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК в Ростовскую область России.
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Как только появляются такие статьи - значит, ещё несколько дезертиров появилось в ВСУ.
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Такое чувство, что Басурин пишет басни обеим сторонам.
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Так написано же:
попка находится на низком уровне
серут от страха, болезные...
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У москаля не срасталась поломанная нога, потому что весь кальций шёл на укрепление рогов
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одно и то же гоорят вот уже два года .... в воз и ныне там (с)
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Helgi ‏@Helgi__UA 13 ч.13 часов назад

а что ещё? Валят кацапчиков грузины нормально так и очень даже безнаказанно, вот фсб и зашевелилась,вернее щёлкнула пальцами
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Ох, не сильно бы я верил этому Генеральному прокурору.
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А как-же Киев, Берлинн и Лондон?
Ааа, я понял, там бояры для унитазов нет, а значит нет и стимула.
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- Пациент, вы деньги принесли? Простите, а зачем вам столько галоперидола?
- Я его натурально съем, и меня повезут в дурдом.
- Но зачем?!
- Не плющит меня в солдаты идти.

(с) ДМБ
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було б добре, якби кацапи масово склеювали ласти
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Пусть наши воины прдвигаются дальше.На места заболевших. - Жопу поднял - место потерял.
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Они не поднимают жопу. Они серут от страха. Всё время:
«попка находится на низком уровне» Источник: http://censor.net.ua/n424830
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Та у них глысты,диарея и плоскостопие ни с того ни с сего образовалось.
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просто в новом гумконвое,средство для очистки ванн и туалетов с боярыщниковым экстрактом- оказалось просроченным...скрепные пьют скрепное...вот их и скрепит изнутри ...
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У плохого солдата перед боем всегда понос.
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У кацапов плохое самочувствие еще с рождения. Их всех роняют головой об пол при родах.
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шутки шутками, но Дзержинский (хоть и не кацап, но один из их идолов) родился выкидышем и именно на пол, вернее, лестницу.
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Бисмарк в таких случаях советовал рускоглазым козлоскотам: "Болей, не болей, а в гроб ложись".
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Нервы, нервы, нервы, нервы, нервы, нервы,
Пусть, грубо говоря, миллионер вы,
Но нервы, нервы, нервы, нервы, нервы
Вам делают на каждый день неврит.
Тогда берете вы морские ванны,
Потом себе ложитесь на диваны,
- Сперва берете ванны,
А после - на диваны, -
И ходите нахальный, как бандит!
https://twitter.com/AlAhmediya/status/824194017135038466
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потихоньку дезертируют, так как не хотят терпеть издевательств со стороны касабов, да еще приходиться покупать у них патроны за свои бабки
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Наша Канада ‏@NashaCanada 11 ч.11 часов назад
10 марта 1975 в Москве, после матча между юниорской сборной СССР и канадскими юниорами, канадцы раздали жвачку. В давке погиб 21 человек.


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские оккупанты на Донбассе массово имитируют плохое самочувствие из-за нежелания участвовать в боевых действиях, - ГУР Минобороны
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