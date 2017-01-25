EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Экономика, Общество
  1312  25
Все про:маршрутки (366) перевозки (174) проезд (198) Розенко (393)

 "Никаких оснований поднимать цены на проезд сегодня нет", - Розенко

Вице-премьер-министр Павел Розенко считает безосновательным повышение цен на проезд частными перевозчиками.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

"Никаких оснований поднимать цены на проезд сегодня нет. Сейчас не повышается стоимость горючего, не повышается стоимость запчастей", - сказал он.

Розенко отметил, что на местные органы власти должна быть возложена задача проконтролировать эти процессы и предотвратить спекуляцию на тарифах на перевозки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В двух столичных маршрутках подорожал проезд

Как сообщалось, Киевская областная государственная администрация просит перевозчиков обосновать существенное подорожание проезда в маршрутных такси областных маршрутов.



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Живем со страхом.Страх от пугала,которое если захочет повысит.А может и помилует...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
галлон бензина в США стоит 12 центов (один галлон приблизно 4,5 литра)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пальне це лише 50% від того що вимогає експлуатація авта )))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Що помножаєм,вартість пального,що день до дня зростає,як і вартість решти необхідного))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стоимость запчастей выросла в разы по курсу зеленого.А маршрутки по "хорошим "дорогам ломаются почему то часто,Кроме того отпущенные цены на продукты и тнп тоже выросли.Так шо пузатый шоб не писел,а стоимость или вырастет или маршрутки станут или забастуют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если так, то ему надо не пиаром заниматься, а принимать реальные меры для пресечения нарушений. Или они в кабмине только комменты в фейсбук тыкать умеют?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не только , они ещё подняли цены до небес на все , что только могут . Хотя предпосылок не было , и цены на запчасти не повышались , и топливо не дрожало !)
 показать весь комментарий
Ответить
 
А перевозчик член ложил на то что считает Розенко. и повышает цены на проезд. Вопрос- Накуя нужен Розенко?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Розенко так само потрібний, як і решта 400 тис. держслужбовців.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Никаких оснований поднимать цены на проезд сегодня нет". Значить будуть піднімати без основаній.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хай купить собі бус і доведе на власному досвіді, які мают бути ціни ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На бусе нужно работать, а не языком трепать и харю наращивать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничего не понимаю в пейсатой логике. Когда заоблачно поднимают цены на газ, то они шото рохкают про рыночное ценообразование. Скажите, какое вам дело до частных перевозчиков в таком случае?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну да! Нет оснований для подьема цен на перевозки! Это ж не офшоренко бизнес! пусть пашут в минус! А вот для сахара конхвет веские основания для подьема цен! это ж слепотрастовский бизнес! Тут не то что на шару или с малым доходом! Тут должна быть супер макси прибыль! Себе все а народу закон! Где то это было!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шолом, шановний!! Ти бачишь який економіст намалювався ,сцука, нехай сяде потвора за баранку))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Курс 27, налоги подняли, минималку тоже , бензин вырос мин на 1 грн, д/т на две - оснований нет? Главное основание - ваш долбо...бизм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Опять "писи сиротки Хаси"! Не помню, чтобы в маршрутках водитель билеты после оплаты выдавал (по крайней мере, в Киеве). Звездеж про всеобщее подорожание - не аргумент, т.к. реально проверить убыточность/прибыльность маршрута не возможно. И все господари АТП и водители это знают. Но больше всего радует внезапное прозрение Розенко
 показать весь комментарий
Ответить
 
пока хозяева маршруток ездят на мазератти и майбахах, то основания подымать цены на проезд нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Если правительство говорит, что всё в порядке, значит, срочно нужно бежать."
/ Фильм "2012".
 показать весь комментарий
Ответить
 
розенко .так у меня что.глюки были в526 и 513 .там уже с 21 числа по 6 гривен!!!!!!!!ты мудак розенко-поезди на маршрутках .а не кизди чепуху
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Никаких оснований поднимать цены на проезд сегодня нет", - Розенко
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия боевик взятка военнослужащие Гройсман дети Донбасс Донецкая область ДТП журналистика задержание Кабмин Киев коррупция Крым Львов Минобороны НАБУ Нацполиция обстрел Польша Порошенко Россия СБУ суд судья Укрзализныця Финляндия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти