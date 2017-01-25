 "Никаких оснований поднимать цены на проезд сегодня нет", - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.
"Никаких оснований поднимать цены на проезд сегодня нет. Сейчас не повышается стоимость горючего, не повышается стоимость запчастей", - сказал он.
Розенко отметил, что на местные органы власти должна быть возложена задача проконтролировать эти процессы и предотвратить спекуляцию на тарифах на перевозки.
Как сообщалось, Киевская областная государственная администрация просит перевозчиков обосновать существенное подорожание проезда в маршрутных такси областных маршрутов.
1312 25
Розенко: За последних два года мы навели порядок в Пенсионном фонде(145)
В результате повышения минимальных зарплат ожидается уменьшение дефицита Пенсионного фонда на 10 млрд гривен, - Розенко(532)
Каждый второй работающий украинец не платит налоги в Пенсионный фонд, - Розенко(408)
На осовременивание пенсий необходимо 40-50 млрд грн. В остальном, у нас все готово, - Розенко. ВИДЕО(81)
Сергієнко: Рівень сплати за "комуналку" свідчить – тарифи непідйомні(0)
Розенко призвал украинцев сообщать на правительственную горячую линию о нарушениях с выплатами минимальной зарплаты: "На злоупотребления должна быть жесткая реакция". ВИДЕО(154)
Гройсман создает спецгруппы для контроля минимальных зарплат в бизнесе(202)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
/ Фильм "2012".
Ответить
Ответить
Ответить