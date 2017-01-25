 Киевская ОГА поручила районным властям проконтролировать расчеты и не допустить отключения газоснабжения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ведомства.

Значительную задолженность перед национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" имеют Бородянский, Броварской, Васильковский, Киево-Святошинский, Тетиевский районы, города Васильков, Ирпень, Переяслав-Хмельницкий, Славутич и поселок Глеваха.

Главам районов и мэрам городов областного значения поручено подтвердить "Нефтегазу" номинации по объемам природного газа, чтобы не допустить срыва отопительного сезона.

В Киевской областной государственной администрации обратили особое внимание на высокую вероятность отключения населенных пунктов от газоснабжения за несанкционированный отбор природного газа.

Администрация также обратилась в Киевский областной совет с призывом принять меры воздействия к коммунальным теплоснабжающим предприятиям для погашения их задолженности за потребленный газ и соблюдения своевременных расчетов на уровне не ниже 90%.