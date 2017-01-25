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 Киевские новости
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Все про:газ (8597) Киевская область (1336) район (20)

 Киевская ОГА поручила районным властям проконтролировать расчеты и не допустить отключения газоснабжения

Киевская областная государственная администрация поручила председателям районных государственных администраций, органам местного самоуправления и председателям городских советов проконтролировать расчеты теплогенерирующих и теплоснабжающих предприятий за потребленный природный газ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ведомства.

Значительную задолженность перед национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" имеют Бородянский, Броварской, Васильковский, Киево-Святошинский, Тетиевский районы, города Васильков, Ирпень, Переяслав-Хмельницкий, Славутич и поселок Глеваха.

Главам районов и мэрам городов областного значения поручено подтвердить "Нефтегазу" номинации по объемам природного газа, чтобы не допустить срыва отопительного сезона.

В Киевской областной государственной администрации обратили особое внимание на высокую вероятность отключения населенных пунктов от газоснабжения за несанкционированный отбор природного газа.

Администрация также обратилась в Киевский областной совет с призывом принять меры воздействия к коммунальным теплоснабжающим предприятиям для погашения их задолженности за потребленный газ и соблюдения своевременных расчетов на уровне не ниже 90%.

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Киевская областная государственная администрация поручила председателям районных государственных администраций, органам местного самоуправления и председателям городских советов-- остается добавить- По распоряжению ЦК
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от тварі кончені - не допустити відключення за недоплату. А як же підари із лугандонії безкоштовно уже три роки користуються газом світлом і водою. чого це їх не відрізають обленерго і інші постачальники. У нас була заборгованість за світло, так прийшов електрик і дав два дні на оплату - інакше відріжуть. А шо ж ви лугандонцям не відрізаєте. Хто за цих підарів платить... Ну не олігархи зі своїх кровних. Впевнений що я і всі інші і платимо. То може пора мщось робити панове...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевская ОГА поручила районным властям проконтролировать расчеты и не допустить отключения газоснабжения
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