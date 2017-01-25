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 Общество
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 Задержана почтальон, присвоившая 40 тыс. грн пенсий и соцвыплат на Волыни

В Волынской области сотрудники полиции задержали женщину-почтальона, которая присваивала пенсии и социальные выплаты граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, 37-летняя жительница Любешевского района, работая почтальоном в Любешове, в течение пяти месяцев 2016 года присваивала деньги, которые предназначались на выплату пенсий и социальных пособий. Женщина подделывала подписи получателей в ведомостях на выплату. Ей удалось "заработать" более 40 тыс. грн.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Присвоенные деньги женщина вернула владельцам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальница почтового отделения в Киеве присвоила соцпомощь и пенсии 29 человек на сумму более 130 тыс. грн, - прокуратура
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наградить почтальона и отпустить как пионера любителя.
и в ВР и КМ пусть мастер класс пройдет по воровству вагонами.
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Хотела догнать по зарплате нового Начальника Укрпошти...
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Тетка, видать, просто забыла занести месячную пенсию какому-то бывшему комуняке из обкому чы судье в отставке
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Це лише повернення в забуті 90-ті, тоді це було поширенне явище))))
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Красти тисячі у бідних - грішно. Але чому на волі ті, хто в банках вкрав у людей мільярди?
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да ну,тетка хорошая,тут Порох сам эти деньги крал и ее в руки совал,прям по стопах Обамы идет который русским в подьездах ссыт
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Гельмінти різнятья лише розмірами і відповідно розмірами нанесеної шкоди ,але всі вони огидні потвори)))
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ты не понимаешь,у нас процентов 90 такого народа,который не прочь своровать,обмануть,не уплатить налоги, почему у нас такие власти и не вызывает никакого удивления если народ такой
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бомжиха ... поэтому и сядет ... крыши нет , те шо сотнями лямов баксов отстегивают - те нет !! увы . такова се ля ви наша при всех презервативативах!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗадержана почтальон, присвоившая 40 тыс. грн пенсий и соцвыплат на Волыни
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