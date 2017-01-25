 Задержана почтальон, присвоившая 40 тыс. грн пенсий и соцвыплат на Волыни

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, 37-летняя жительница Любешевского района, работая почтальоном в Любешове, в течение пяти месяцев 2016 года присваивала деньги, которые предназначались на выплату пенсий и социальных пособий. Женщина подделывала подписи получателей в ведомостях на выплату. Ей удалось "заработать" более 40 тыс. грн.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Присвоенные деньги женщина вернула владельцам.
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и в ВР и КМ пусть мастер класс пройдет по воровству вагонами.
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