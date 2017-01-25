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 Политика Украины
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 Российская сторона активизировала работу по сокрытию своего присутствия на Донбассе, - ГУР Минобороны

Обстановка в районе проведения АТО остается сложной. На фоне наращивания т.н. "правоохранительными органами ДНР" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей мероприятий по усилению контрразведывательного режима, российская сторона активизировала работу по сокрытию своего присутствия на востоке Украины.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГУР Минобороны Украины, командованием российских оккупационных войск осуществляется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возможной утечки информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование боевиков запретило увольнять военных со службы на Донбассе по окончанию действия контракта, - ГУР

"С целью недопущения обнародования в СМИ и распространения информации относительно реального количества потерь личного состава 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ, сотрудниками т.н. МГБ "ЛНР" принимаются меры по предупреждению утечки данной информации от должностных лиц воинских подразделений", - сказано в сообщении.

Также читайте: Боевиков, которые отказываются воевать, изолируют на полигоне в Макеевке, - ГУР Минобороны

Особое внимание уделяется порядку организации доставки убитых и раненых в военные госпитали и морги.

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Знову-путін нападе
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Чому знову?
Він уходив з української землі після 2014?
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травматолог , Олена , ? а как рога сломанные лечить ? , аппарат елизарова. используют ? , спицу воткнуть в рог почем берете ?
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, , Алинке респект и уважуха , , , береги себя , , храни тебя .Бог
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Закопали москаля край дороги
Видно руки, видно ноги, видно роги.
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хорошие стихи , актуальные,,,. тока крест с. фио не ставить..--..палево для кацапов , , ихтамнет ,,,
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А смысл? Наша бравая разведка и так все узнает, а не узнает, так придумает. Правда про разгул сепаров в Дружковке ни слова, но то военная тайна.
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Сегодня день рождения Высоцкого, великого актёра и гражданина
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а на росії так і немає вулиці ВИСОЦЬКОГО! зато є міст кадирова
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Почему во время войны, когда в обычных хрущевках живут кавалеры ордена Герой Украины, когда в маршрутках и «Ланосах» ездят командиры батальонов и не сложно узнать, где они живут, когда инженеры, разрабатывающие новейшие вооружения, ездят на метро, ФСБ решила осуществить покушение на Геращенко? Радикалы - на Шокина. Почему от тех самых «радикалов» не пострадал ни один Ефремов или кто-то ему подобный?

Почему «снайпер», стрелявший в Кернеса, не может нормально попасть даже с малого расстояния? Я лично знаю достаточно снайперов, которые бы не ошибались.
То может и не было никаких «снайперов», «радикалов» и «ФСБ», а наша власть только замыливает нам глаза?
Почему все эти «террористы» говорят по телефону о том, что и при личной встрече лучше говорить шифрами?
Почему игнорируются все правила подобных операций? Почему любой человек, знакомый со спецификой мероприятий по устранению врагов на их территории, не может без смеха смотреть очередные «оперативные видео СБУ»?
Так может нет никаких покушений и их разоблачений? Нет никаких «радикалов» и «групп агентов ФСБ по устранению Геращенко». А есть просто кучка бездарей, которые хотят прикрыть свою профессиональную непригодность и коррумпированность громкими заявлениями?
И самое печальное здесь в том, что если они так делают - значит есть люди, которые это хавают. И у этих людей есть право голоса на выборах. И это самое печальное.Виталий Дейнега
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ну да ,,,. палево об операциях по мобиле базарить , , не знаю , какой дурак додумается , , разве что зашифровано ,,,
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Я конечно не идеализирую Геращенко, и вообще наших депутатов. Но воспринимать информацию о том что совершенно покушение на одного из наших депутатов/политических деятелей когда идет война с парашей. Как типа, ха ха, мы вам не верим. Может или совсем дурак. Или обыкновенней хуйловский провокатор на зарплате, или может идейный даунбасянец. Или не было покушений? Или не убивали того же Шеремета? Я вообще удивлен что они их поголовно уже всех не перестреляли. Все таки уровень подготовки ФСБ сильно преувеличен. Ни на что путнее они не способны.
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Там после того как кацапы свалят,нужно проводить тест на полиграфе...типо:любишь ли ты Украину?путен-хуйло?кацапы уроды?Кто не прошёл-депортировать без права въезда...
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Нажаль, законодавчо неможливо наказати когось за те, що він відповість на всі ваші питання "ні".
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нужно ,,,,. а закон такой есть ? , сначала верх рада должна вопрос подобный решить ,,,и . пусть сначала свалят ,,,
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Лучшее сокрытие присутствия РФ - это груз 200.
"Нет человека - нет проблемы." И.В. Сталин (роман "Дети Арбата, А. Рыбаков")

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В дураши всі секрети шиті білими нитками, якщо усвідомити її брехливу суть.
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У відповідь потрібно активізувати роботу по захопленню в полон російських військовослужбовців !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийская сторона активизировала работу по сокрытию своего присутствия на Донбассе, - ГУР Минобороны
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