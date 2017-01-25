 Российская сторона активизировала работу по сокрытию своего присутствия на Донбассе, - ГУР Минобороны

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГУР Минобороны Украины, командованием российских оккупационных войск осуществляется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возможной утечки информации.
"С целью недопущения обнародования в СМИ и распространения информации относительно реального количества потерь личного состава 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ, сотрудниками т.н. МГБ "ЛНР" принимаются меры по предупреждению утечки данной информации от должностных лиц воинских подразделений", - сказано в сообщении.
Особое внимание уделяется порядку организации доставки убитых и раненых в военные госпитали и морги.
3664 29
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Террористы применили артиллерию калибром 122-мм под Новозвановкой и Троицким. За день ранен один украинский воин, - пресс-центр АТО(4)
"Прекрасная съемочная площадка", - бойцы 72-й ОМБР показали разрушенную шахту Бутовка. ФОТОрепортаж(12)
Боевики на Луганщине усилили интенсивность огня до критического значения: в результате массированного обстрела Станицы Луганской ранен украинский воин, - ОГА(10)
Порошенко отметил государственными наградами 43 участников АТО(48)
В штабе АТО заявили о готовности вернуть вооружение на передовую(7)
Боевики из минометов 120 и 82 мм неоднократно вели огонь по Красногоровке, - пресс-центр штаба АТО(2)
В результате сегодняшних обстрелов ранен один военнослужащий, - пресс-центр штаба АТО(0)
Ответить
Він уходив з української землі після 2014?
Ответить
Ответить
Ответить
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сегодня день рождения Высоцкого, великого актёра и гражданина
Ответить
Ответить
Улица Высоцкого - улица в Абакане.Улица Высоцкого - улица в Астрахани.Улица Высоцкого - улица в Воронеже.Улица Высоцкого - улица в Екатеринбурге.Улица Высоцкого - улица в Красноярске.Улица Высоцкого - улица в Липецке (Ссёлки).Улица Высоцкого - улица в Москве.Улица Владимира Высоцкого - улица в Новосибирске.Улица Высоцкого - улица в Ноябрьске.Улица Высоцкого - улица в Самаре.Улица Владимира Высоцкого - улица в Сергиевом Посаде.Улица Владимира Высоцкого - улица в Тольятти.В Томске:Улица Высоцкого -- улица в районе Иркутского тракта;Улица Высоцкого -- улица в микрорайоне Наука.Улица Высоцкого - улица в Туапсе.Улица Высоцкого - улица в Тюмени.
Ответить
Ответить
Почему «снайпер», стрелявший в Кернеса, не может нормально попасть даже с малого расстояния? Я лично знаю достаточно снайперов, которые бы не ошибались.
То может и не было никаких «снайперов», «радикалов» и «ФСБ», а наша власть только замыливает нам глаза?
Почему все эти «террористы» говорят по телефону о том, что и при личной встрече лучше говорить шифрами?
Почему игнорируются все правила подобных операций? Почему любой человек, знакомый со спецификой мероприятий по устранению врагов на их территории, не может без смеха смотреть очередные «оперативные видео СБУ»?
Так может нет никаких покушений и их разоблачений? Нет никаких «радикалов» и «групп агентов ФСБ по устранению Геращенко». А есть просто кучка бездарей, которые хотят прикрыть свою профессиональную непригодность и коррумпированность громкими заявлениями?
И самое печальное здесь в том, что если они так делают - значит есть люди, которые это хавают. И у этих людей есть право голоса на выборах. И это самое печальное.Виталий Дейнега
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Нет человека - нет проблемы." И.В. Сталин (роман "Дети Арбата, А. Рыбаков")
Ответить
Россия прокладывает газовый трубопровод "сила Сибири" В Китай
https://twitter.com/Zn_Portnova/status/823955648736071680
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить