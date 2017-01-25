 Лукьяновское СИЗО планируется переместить за пределы Киева до 2019 года, - замглавы Минюста

Об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
Он отметил, что инвестконкурс по продаже Киевского и Львовского следственных изоляторов будет объявлен на текущей неделе (до 28 января).
"Я думаю. что за 2 года мы будем ожидать переселения уже будущих обитателей Киевского и Львовского СИЗО в новые помещения", - заявил Чернышов.
Он подчеркнул, что строительство СИЗО за пределами городов начнется после проведения оценки Минюстом полученных предложений от участников конкурса.
Как сообщалось, государственный бюджет на 2017 год предусматривает выделение 23,6 млн гривен на строительство следственного изолятора в Киевской области.
Министерство юстиции намеревалось объявить инвестиционный конкурс по продаже Киевского (Лукьяновского) СИЗО в декабре.
В рамках государственно-частного партнерства компания - победитель конкурса обязана будет построить новое СИЗО в поселке Коцюбинское (Киевская область).
Минюст заявляет о нормативной оценке стоимости земучастка площадью 3 га под Лукьяновским СИЗО в 9,6 млн гривен.
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