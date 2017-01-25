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 Киевские новости
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Все про:Киев (15924) Киевская область (1336) Минюст (1022) СИЗО (865)

 Лукьяновское СИЗО планируется переместить за пределы Киева до 2019 года, - замглавы Минюста

Министерство юстиции прогнозирует перемещение Киевского (Лукьяновского) СИЗО за пределы Киева до 2019 года.

Об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

Он отметил, что инвестконкурс по продаже Киевского и Львовского следственных изоляторов будет объявлен на текущей неделе (до 28 января).

"Я думаю. что за 2 года мы будем ожидать переселения уже будущих обитателей Киевского и Львовского СИЗО в новые помещения", - заявил Чернышов.

Он подчеркнул, что строительство СИЗО за пределами городов начнется после проведения оценки Минюстом полученных предложений от участников конкурса.

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Как сообщалось, государственный бюджет на 2017 год предусматривает выделение 23,6 млн гривен на строительство следственного изолятора в Киевской области.

Министерство юстиции намеревалось объявить инвестиционный конкурс по продаже Киевского (Лукьяновского) СИЗО в декабре.

В рамках государственно-частного партнерства компания - победитель конкурса обязана будет построить новое СИЗО в поселке Коцюбинское (Киевская область).

Минюст заявляет о нормативной оценке стоимости земучастка площадью 3 га под Лукьяновским СИЗО в 9,6 млн гривен.



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.......Й всі Печерські пагорби....... В зону відчуження!!!.
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Удивляюсь оптимизму наших руководителей.Строят такие долгосрочные перспективы.
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Земля лукяновской тюрьмы, почти в центре Киева, кому то не дает спать.
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При чем здесь земля! Для того чтобы просто дезинфицировать стены самой тюрьмы их необходимо нагреть до 600 градусов! В этих стенах вирусы и болезнетворные бацилы всех болезней живут уже сотни лет! Я уже молчу о планировке и условиях в камерах (скотские)... Закрыть этот рассадник заразы нужно было более чем давно...
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судя по оценки 3-х га земли в всего 9.6 млн гривен, руководителей этой инициативы надо оформить в это самое СИЗО, пока будет идти следствие.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЛукьяновское СИЗО планируется переместить за пределы Киева до 2019 года, - замглавы Минюста
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