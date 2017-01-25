 Минюст разрешил выдавать пожизненно осужденным ноутбуки без подключения к Интернету для дистанционного обучения в вузах

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель директора департамента организационного обеспечения деятельности Уголовно-исполнительной службы Андрей Нечипельский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Он отметил, что в случае подтверждения факта дистанционного обучения пожизненно заключенного ему будет предоставлена портативная компьютерная техника.
"Эта компьютерная техника предоставляется без выхода в сеть Интернет", - подчеркнул Нечипельский.
Он отметил, что в местах заключения есть специально оборудованные помещения, где заключенные могут воспользоваться Интернетом.
Нечипельский также сообщил, что свободное пользование мобильными телефонами осужденных разрешено только на участках социальной реабилитации и в исправительных центрах.
В следственных изоляторах и колониях пользоваться мобильной связью можно только под присмотром и с разрешения администрации учреждения.
Каждый заключенный получает индивидуальную сим-карту и может воспользоваться телефоном по графику и под контролем сотрудника учреждения.
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Ловите еще 1 #реформу от #Авакова: теперь водителям каждые 5-15 лет нужно будет пересдавать ПДД. Оплачивать тоже. http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=38050 …
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Можно, только не включайте.
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А то як?
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Ноутбуки в тюрьмы, свет и воду бесплатно в окуп. территории. Ведь везде ЛЮДИ, и у них ПРАВА. А вот обычные украинцы-налогоплательщики - быдло.
Боюсь, правительство само наталкивает людей на определенное решение.
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