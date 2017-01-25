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Все про:заключение (125) Минюст (1022) тюрьма (610) заключенные (322)

 Минюст разрешил выдавать пожизненно осужденным ноутбуки без подключения к Интернету для дистанционного обучения в вузах

Министерство юстиции приняло решение выдавать пожизненно осужденным ноутбуки без подключения к Интернету для дистанционного обучения в вузах.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель директора департамента организационного обеспечения деятельности Уголовно-исполнительной службы Андрей Нечипельский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Он отметил, что в случае подтверждения факта дистанционного обучения пожизненно заключенного ему будет предоставлена портативная компьютерная техника.

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"Эта компьютерная техника предоставляется без выхода в сеть Интернет", - подчеркнул Нечипельский.

Он отметил, что в местах заключения есть специально оборудованные помещения, где заключенные могут воспользоваться Интернетом.

Нечипельский также сообщил, что свободное пользование мобильными телефонами осужденных разрешено только на участках социальной реабилитации и в исправительных центрах.

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В следственных изоляторах и колониях пользоваться мобильной связью можно только под присмотром и с разрешения администрации учреждения.

Каждый заключенный получает индивидуальную сим-карту и может воспользоваться телефоном по графику и под контролем сотрудника учреждения.
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Чому засудженим забороняють Інтернет? Це вже базове право людини і засуджені так само мають на нього право як і інші люди!
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Вони і так по мобільному з тюрьми займаються шахрайством, а ще їм інтернет дай,- то взагалі на волю мільйонерами будуть виходити.)))
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А треба щоб у засуджених був окремий код мобільного зв'язку, щоб абонент якому дзвонить засуджений знав, ще це дзвінок з тюрми!
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Тоді можна буде блокувати всі дзвінки з тюрем простим блокуванням всього напрямку.
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Інтернет теж має бути окремий у вязницях, своя автономна система зі своїм блоком IP адрес, щоб на сайтах та на форумах було видно звідки пише людина і можна було заблокувати дописувача і весь блок адрес!
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а... как дистанционно обучаться в вузах без инета???????? И , главное, ЗАЧЕМ? пожизненно осужденным))))
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Ну наверное что бы стать великими путешественниками - географами.
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Товарищ прапорщик, а можно посмотреть телевизор ?

Можно, только не включайте.
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Научитесь плавать - нальем в бассейн воду
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Лучше детям в сельские школы дайте, а не "воспылавшим" к знаниям убийцам и садистам.
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Да- да, да - да ! И талоны на усиленное питание не забудьте ! Дебилы б**ть !!!
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Без підключення до Інтернет для Дистанційного навчання?!

А то як?
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Для обучения можно было бы собрать тонны застарелых учебников, и передать в тюрьмы. А ноутбуки лучше передать подрастающему поколению из малообеспеченных семей...
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Им нужно работу дать,чтоб выплачивали компенсацию жертвам,а также чтоб себя обеспечивали,своим семьям ,детям помогали (если таковые имеються).Для чего им образование,где применять,главное?детям лучше в сельских школах,в глубинке помогите,чтоб они могли развиваться,чтоб не пополнили потом ряды таких вот "студентов".
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По факту, работа есть в любой зоне. Только работа на дядю госслужащего.
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Чиновники отмоют бабки дважды: на покупке ноутбуков и их "доработке", и выделении денег ВУЗам на обучении мёртвых душ.
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Это еще один способ украсть деньги из бюджета. А вы пашите, денег в бюджет не хватает. Когда они нажрутся?
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Нафига пожизненно заключённому диплом ВУЗа?
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Сама идея не так плоха, может стоит подумать, чтоб всем можно было пользоваться ноутбуками, нетбуками, планшетами и смартфонами, но в какой-то ограниченной (правилами и протоколами, средствами защиты, с специальным ПО) спец.сетью интранет (в масштабах всей пенитенциарной системы Украины), предназначенной для нужд заключенных в неволе людей.
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Дистанционное обучение без интернета? Занятно... А зачем им обучение, если они до конца жизни на полном гособеспечении?
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на сколько это оправданно покажет время,но исходя из тенденции к гуманизации общества шаг (условно) правильный..необходимая мера по изоляции социально опасного субъекта проведена..вторая часть область импровизации доброй воли общества...
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Ну, то есть вы поняли приоритеты этого государства, да?
Ноутбуки в тюрьмы, свет и воду бесплатно в окуп. территории. Ведь везде ЛЮДИ, и у них ПРАВА. А вот обычные украинцы-налогоплательщики - быдло.
Боюсь, правительство само наталкивает людей на определенное решение.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинюст разрешил выдавать пожизненно осужденным ноутбуки без подключения к Интернету для дистанционного обучения в вузах
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