 Реформа в "Укрзализныце" не происходит, экономические показатели ухудшаются, а ситуация с коррупцией не улучшается, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы видим, что реформа не происходит. Мы видим, что корпоратизация остановлена. Мы видим, что экономические показатели ухудшаются, ситуация с коррупцией не улучшается", - сказал министр журналистам перед заседанием Кабинета министров в среду в Киеве.
Он отметил, что тесно сотрудничает с правоохранительными органами в вопросе борьбы с коррупцией.
"У нас меняются лица на потоках, но я не вижу, что этот поток не иссякает. Я вижу четко, что даже задекларированная на сегодня руководителем "Укрзализныци" Бальчуном (председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун. - Ред.) экономия 7 млрд грн, которая должна была быть за счет снижения коррупционного ресурса - на самом деле... нет никакого результата. И эти показатели - это тоже откровенный блеф и подтасовка отчетности, когда мы имеем манипуляцию цифрами, когда мы имели убытки в 2015 году в 16 млрд грн, а по итогам 2016 года - прибыль 300 млн грн", - сказал министр.
По его словам, отчетность за 2015 год была сформирована международной аудиторской компанией, а за 2016 год - это национальная отчетность.
Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян в раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.
Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.
1316 41
Омелян настаивает на возвращении контроля над "Укрзализныцей": Передача в управление Минэкономразвития не оставит шанса на реформу(25)
Бальчун - Омеляну: "Я приехал в Украину работать ради реформы одной из крупнейших железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне"(86)
Переподчинив "Укрзализныцю", Гройсман устроил из Кабмина шоу Дэвида Копперфильда, - Омелян(84)
Рассказ Ляшко о лесе с картинками и задумчивый Омелян. Как прошло первое в этом году заседание Рады. ФОТОрепортаж(32)
На Киевском железнодорожном вокзале месяц не могут починить эскалатор. ФОТОФАКТ(0)
В этом году появятся новые железнодорожные маршруты Украина-Европа, - Омелян(40)
"Затягивать далее - невозможно": Омелян хочет отчета от Бальчуна в январе(180)
Ответить
Укрзализныця впервые закончила год с прибылью, а эта коррумпированная тварь говорит показтели не меняются?
Забрали дойную корову - так ублюдок воняет теперь.
Ответить
Или проплывёт по этим бассейнам, если дождь будет, ублюдок.
Ответить
март 2016 Балчун стал главой Укрзализныци
2016: Укрзализныця - ПРИБЫЛЬ 303 млн.
Показатели не меняются??
https://protanplus.com.ua/novosti/anonses/ukrzaliznicya-vyshla-na-pribyl-balchun
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
та отдайте ему уже ту укрзализныцю. Ну так хочет с коррупцией "побороться"))) Скилькы того дила!
Ответить
http://biz.censor.net.ua/events/3018687/34ukrzaliznytsya34_zakonchila_2016_god_s_pribylyu_303_milliona
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Поведение этого типа вызывает очень устойчиво чувство , что перед ним поставленно условие - "или возвращаешь кормушку или ты больше не министр"...
Ответить
Ответить
Если ты так уверен, что все это подтасовка - вперед.
А оплата аудиторов либо за счет Бальчуна, если подтасовки имеют место, либо за счет Омеляна - если таковых нет.
Пока результатов аудита с подтверждением его слов не будет, все это - вбрасывание говна на вентилятор.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. Появилась прибыль, после 16лярдов убытков.
2. Начал увеличиваться подвижной состав, как пассажирский, так и грузовой.
3. Появились новые направления, на туже Польшу прямым рейсом за 6.5часов.
4. Пересматриваются тарифы по единой сетке с едиными правилами.
5. Открытые тендера.
А вот теперь мне интересно. Что за это же самое время сделал Омельян, будучи министром инфраструктуры? Какие нововведения сделал? Сколько коррупционеров отловил и выгнал? И сколько денег благодаря его министерству заработало государство? Сколько денег сэкономлено? И как упростилась жизнь рядового украинца?
Как я понимаю нет ни одного положительного ответа на вышеперечисленные вопросы.
Так вот. ПУСКАЙ ЭТОТ ОМЕЛЬЯН САДИТСЯ НА МУЖСКОЙ ПОЛОВОЙ ОРГАН, и не мешает людям работать.
Ответить
Ответить
Так за що ж, тепер, будуть платити олігархи пану міністру процент з прибутку, за єдиний тариф для всіх? Ось тепер міністр і зхвильований: дзінки за дзінками, і як тут не вийти із психологічної рівноваги... Одним словом: Виступив і сказав би, що не потрібні нам єдині правила нарахування тарифів на транспортування по залізниці, бо на що ж я, тобто ж міністр транспорту, буду "жити"..
Ответить
Ответить
Мининфраструктуры принадлежат все морские порты, все аэропорты, всё дорожное хозяйство.
Видели во что превратились дороги в Украине - благодарите за это Омельяна.
Видите как котрабас ходит через порты минуя таможню - опять таки не обходится тут без Омельяна, и явно не без его участия. Потому как он закрывает на это всё глаза.
Спросите Омельяна почему новые вшивые дороги в Украине стоят в 2 раза дороже, чем на порядок шикарнее в Германии, он не сможет ответить и на этот вопрос. Потому как часть госбабла явно в кармашке, и Омельян на это закрывает глаза.
И вообще кто такой Омельян??? Чего он добился в этом мире?
Про Бальчуна весь интернет кишит статьями и его достижениями.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
омельян это креатура народного фронта.
после того как забрали уз омелян молчал...
на выходных была встреча с кулявлоба и он дал команду - страшэнно рэпэтуваты
вот омельян и волає )
Ответить
Ответить
Поїзд не їде, бо мороз: Сотнi пасажирiв на кiлька годин застрягли серед заснiжених полiв
"Поїзд зупинився неподалiк Львова, -- розповiдає Iрина, пасажирка "Iнтерсiтi". -- Сидiли в ньому близько двох годин, без електрики та навiть опалення! Змерзли". Жiнка додає, що температура у вагонi опустилася до -10. Погрiтися не було можливостi, провiдники теж не надавали допомоги. "Ноги, руки позамерзали, -- каже вона. -- Починаєш говорити, а з рота -- пара". Оце так комфорт та швидкiсть сучасних поїздiв!
А поки поломку ремонтували, черговий кожнi пiвгодини повiдомляв змерзлим пасажирам, що поїзд от-от рушить. "Iдемо вимагати повернення коштiв! Ми замерзли, запiзнилися до готелю, де нам тепер ночувати?" -- каже чоловiк, що їхав до Львова на вiдпочинок. Однак повернути кошти не так просто. З розгнiваних пасажирiв у холi вокзалу вiдразу ж утворюється довга черга. Як правильно заповнювати бланк, працiвники "Укрзалiзницi" не пояснюють. А потiм, отримуючи листок за листом, вiдхиляють скарги у зв'язку з недотриманням норм запису.
Ответить
Ответить
серьезно думает, что наши бескорыстные власти держат этого Бальчуна и платят
ему миллион долларов, чтобы он проводил реформы в интересах граждан Украины?. Что-то не слышу,
чтобы этот «реформатор» дороги говорил об уменьшении непроизводительных
расходов, сокращении раздутого чиновничьего аппарата и незаслуженных зарплат…вот его заявление
об очередном повышении цен на билеты, слышал.
Ответить
Ответить