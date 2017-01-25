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 Политика Украины
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Все про:Укрзализныця (973) реформы (2357) Омелян (192) Бальчун Войцех (63)

 Реформа в "Укрзализныце" не происходит, экономические показатели ухудшаются, а ситуация с коррупцией не улучшается, - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявляет, что корпоратизация ПАО "Укрзализныця" остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы видим, что реформа не происходит. Мы видим, что корпоратизация остановлена. Мы видим, что экономические показатели ухудшаются, ситуация с коррупцией не улучшается", - сказал министр журналистам перед заседанием Кабинета министров в среду в Киеве.

Он отметил, что тесно сотрудничает с правоохранительными органами в вопросе борьбы с коррупцией.

"У нас меняются лица на потоках, но я не вижу, что этот поток не иссякает. Я вижу четко, что даже задекларированная на сегодня руководителем "Укрзализныци" Бальчуном (председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун. - Ред.) экономия 7 млрд грн, которая должна была быть за счет снижения коррупционного ресурса - на самом деле... нет никакого результата. И эти показатели - это тоже откровенный блеф и подтасовка отчетности, когда мы имеем манипуляцию цифрами, когда мы имели убытки в 2015 году в 16 млрд грн, а по итогам 2016 года - прибыль 300 млн грн", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бальчун - Омеляну: "Я приехал в Украину работать ради реформы одной из крупнейших железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне"

По его словам, отчетность за 2015 год была сформирована международной аудиторской компанией, а за 2016 год - это национальная отчетность.

Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян в раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.


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Та и без очков видно.И не только в Укрзализныце.
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Что это чмо несёт?
Укрзализныця впервые закончила год с прибылью, а эта коррумпированная тварь говорит показтели не меняются?
Забрали дойную корову - так ублюдок воняет теперь.
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Лучше пусть это чмо расскажет сколько дорог его министерство построило и сколько отремонтировало. И пусть эта коррумпированная тварь по одесской трассе проедет.
Или проплывёт по этим бассейнам, если дождь будет, ублюдок.
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2015: Укрзализныця - убыток 16 млрд грн.
март 2016 Балчун стал главой Укрзализныци
2016: Укрзализныця - ПРИБЫЛЬ 303 млн.
Показатели не меняются??
https://protanplus.com.ua/novosti/anonses/ukrzaliznicya-vyshla-na-pribyl-balchun
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Треба збільшувати вантажні тарифи для олігархів і тоді прибуток складе 1,5-2 млрд доларів на рік як у аналога УЗ в ЄС компанії Дойче Бан, яка перевозить приблизно стільки ж вантажів як і УЗ! Держава відшкодувала олігархам ПДВ на 95 млрд грн в 2016 році, то чому олігархи мають сплачувати за послуги УЗ в рази менше ніж в ЄС?
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Потому что у олигархов свой министр Омелян, который против повышения тарифов для олигархов.
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Слыш, чмошник, ты о какой прибыли тут кукарекаешь? О распродаже подвижного состава? Я тебя разочарую - это не прибыль.
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Где и у кого эта "прибыль"?... По отчетам Бальчуна?...
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Шо тот омелян так волает ежедневно?
та отдайте ему уже ту укрзализныцю. Ну так хочет с коррупцией "побороться"))) Скилькы того дила!
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Він її очолити хоче, а не поборотися. Кошти пішли ґарні, чом би і не очолити корито?
http://biz.censor.net.ua/events/3018687/34ukrzaliznytsya34_zakonchila_2016_god_s_pribylyu_303_milliona
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А где происходят реформы? Есть такая область?
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Совсем фсб оборзело. Создали в специальных лагерях диверсантов-коррупционеров, исключительно из граждан Украины и внедрило их в структуры . Таким образом бросая тень и дискредитируя министерство в целом.
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А кто ж такого супер пупер руководителя назначил? Не пора ли увольнять не только не справившегося руководителя, но и того, кто его продавливал и рекламировал.
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Ха, значит поднимать тарифы на грузовые перевозки не обоснованно, а вот на пассажирские - пожалуйста. Гнида этот омелян...
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Мальчики в детстве паровозиками не наигрались
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ПР фінанси качало з укрзалізниці і не тільки вони. Омеляну мабуть перекрили джерельце прибутку - тому так і репетує... А може міністерству вже більше ніким "керувати" -- і пора закрити непотрібне міністерство. Та й щось звіт про успіхи міністерства під керівництвом Омеляна я не бачив ніде...
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Это только меня уже задрал ежедневный крик Омеляна - "верните мне Укрзализныцю" ?

Поведение этого типа вызывает очень устойчиво чувство , что перед ним поставленно условие - "или возвращаешь кормушку или ты больше не министр"...
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Реформа не происходит, корпоратизация остановлена, экономические показатели ухудшаются...


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А что мешает опять провести международную аудиторскую проверку?
Если ты так уверен, что все это подтасовка - вперед.
А оплата аудиторов либо за счет Бальчуна, если подтасовки имеют место, либо за счет Омеляна - если таковых нет.
Пока результатов аудита с подтверждением его слов не будет, все это - вбрасывание говна на вентилятор.
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Что Омельян, прошел по квоте в министры, хотел на потоки сесть ,а тут облом и ЖД забрали?
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НУ ДА ЗА 26 ЛЕТ КАЖДЫЙ ГОД ПРИНОСИЛА МИЛЛИАРДНЫЕ УБЫТКИ А С ПРИХОДОМ ПОЛЯКА ДАЛА ПРИБЫЛЬ ВОТ И УХУДШАЕТСЯ СОСТОЯНИЕ АХМЕТКИ ФИРТОША ТАРАТУТЫ И ИМ ПОДОБНЫМ!
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"...корпоратизация остановлена..." - Ну не возможно ничего украсть "законно".
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С приходом Бальчуна в Укрзализныце:
1. Появилась прибыль, после 16лярдов убытков.
2. Начал увеличиваться подвижной состав, как пассажирский, так и грузовой.
3. Появились новые направления, на туже Польшу прямым рейсом за 6.5часов.
4. Пересматриваются тарифы по единой сетке с едиными правилами.
5. Открытые тендера.

А вот теперь мне интересно. Что за это же самое время сделал Омельян, будучи министром инфраструктуры? Какие нововведения сделал? Сколько коррупционеров отловил и выгнал? И сколько денег благодаря его министерству заработало государство? Сколько денег сэкономлено? И как упростилась жизнь рядового украинца?
Как я понимаю нет ни одного положительного ответа на вышеперечисленные вопросы.
Так вот. ПУСКАЙ ЭТОТ ОМЕЛЬЯН САДИТСЯ НА МУЖСКОЙ ПОЛОВОЙ ОРГАН, и не мешает людям работать.
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Для міністра проблема -- це п.4, тобто тарифи по одній єдиній сітці і з єдиними правилами, тобто без винятків... А як до цього було добре олігархам: встановлювали собі, тобто для окремих фірм окремі "понижені" тарифи, а для інших -- "підвищені" тарифи, та протягували це рішення законом через ВР або через бюджет, теж законом, і отримували річні мільярдні прибутки в $...
Так за що ж, тепер, будуть платити олігархи пану міністру процент з прибутку, за єдиний тариф для всіх? Ось тепер міністр і зхвильований: дзінки за дзінками, і як тут не вийти із психологічної рівноваги... Одним словом: Виступив і сказав би, що не потрібні нам єдині правила нарахування тарифів на транспортування по залізниці, бо на що ж я, тобто ж міністр транспорту, буду "жити"..
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Что то много Омельяна на цэнзуре...он шатун? или еще один "антоша"?
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Опущенный, которому не дают греть руки на одном из самых доходных мест.
Мининфраструктуры принадлежат все морские порты, все аэропорты, всё дорожное хозяйство.
Видели во что превратились дороги в Украине - благодарите за это Омельяна.
Видите как котрабас ходит через порты минуя таможню - опять таки не обходится тут без Омельяна, и явно не без его участия. Потому как он закрывает на это всё глаза.
Спросите Омельяна почему новые вшивые дороги в Украине стоят в 2 раза дороже, чем на порядок шикарнее в Германии, он не сможет ответить и на этот вопрос. Потому как часть госбабла явно в кармашке, и Омельян на это закрывает глаза.
И вообще кто такой Омельян??? Чего он добился в этом мире?


Про Бальчуна весь интернет кишит статьями и его достижениями.
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Так такая кухня по всей Украине, а они укрзалiзниця
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Что-то этот Омелян так рьяно волает, будто караван мимо него проходит )
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копайте глубже...
омельян это креатура народного фронта.
после того как забрали уз омелян молчал...
на выходных была встреча с кулявлоба и он дал команду - страшэнно рэпэтуваты
вот омельян и волає )
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Купите уже этому "деятелю" железную дорогу....детскую. Пусть не плачет.
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цікавий матеріал:

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Прикольно Гройсман отьебал этого Омеляна...это чмо наверное там уже плачет в уголку и строит планы мести.
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Неужели кто-то
серьезно думает, что наши бескорыстные власти держат этого Бальчуна и платят
ему миллион долларов, чтобы он проводил реформы в интересах граждан Украины?. Что-то не слышу,
чтобы этот «реформатор» дороги говорил об уменьшении непроизводительных
расходов, сокращении раздутого чиновничьего аппарата и незаслуженных зарплат…вот его заявление
об очередном повышении цен на билеты, слышал.
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Да заткните уже эту тварь кто-нибудь! Надоела сука продажная. Не пора ли заинтересоваться этим омеляном с его абсолютно неадекватной позицией по "Укрзализныце"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеформа в "Укрзализныце" не происходит, экономические показатели ухудшаются, а ситуация с коррупцией не улучшается, - Омелян
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