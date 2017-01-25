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 Экономика
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Все про:Кабмин (9624) план (89) рост (70) экономика (3388) Гройсман (1997)

 "Разработанный план Кабмина до 2020 года обеспечит экономический и социальный рост в Украине", - Гройсман

Премьер отмечает, что это реальный документ, который четко определит, что будут делать Министрества в своем секторе ответственности.

Разработанный план Кабмина до 2020 года обеспечит экономический и социальный рост в Украине, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил премьер-министр Украины на заседании Кабмина, который транслировал телеканала "112 Украина ".

"Вчера на круглом столе мы обсуждали совершенно конкретные шаги, которые дадут нам возможность обеспечить устойчивое экономическое рост. И важно посмотреть на 2017 год, 2018, 2019 и 2020. Мы предполагаем, что этот план действий будет предусмотрено на 4 года. Я бы очень хотел, чтобы это был план не то, что нашего правительства, план Гройсмана, это должен быть план действий Украины. И он должен быть настолько объединяющим, чтобы те, кто болеет за Украину, присоединились к его формированию и исполнению", - сказал Гройсман.

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Премьер говорит, Кабмин быстро выйдет на пошаговый план действий.

"Послезавтра у нас состоится встреча с экспертами по разделу образования, развития человеческого капитала. Сегодня мы будем говорить о плане действий по развитию реформирования государственной службы. Фактически мы максимально быстро выйдем на пошаговый план действий. Это не какой-то очередной документ, который кто-то напишет, представляет и утвердит. Это реальный документ, по которому четко будут определены, что должен сделать Министерство в своем секторе ответственности, чтобы обеспечить и экономический рост, и социальную справедливость в нашей стране, и реформирования изменений в инфраструктуре, повышения качества образования. Секторальные реформы имеют сегодня большое значение для нашего государства", - добавил он.
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Что-то мне подсказывает , что по ходу далеко этот Гройсман пойдет...если вовремя не остановить.
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Как у комуняк, бо пятилетками мыслит. Совок останется совком
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Хотілось би нарешті побачити більше 60 реформ на 300 сторінок, які Гройсман анонсував ще під час його призначення спікером ВРУ! Де можна ознайомитись з тими реформами і як вони увійшли в плани уряду?
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Включіть телевіор,- там всі реформи чудово працюють.)))
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Це ви, Gulfiliz Zorlu, мене питаєте де ознайомитись з планами Гройсмана? Чи просто вилізти якнайвище зі своїм питанням треба?
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так вы же патриоты добились его назначения - что вас теперь не устаивает...?
захотели, сместили плохого Сеню - поставили проффесионала Гросю...
а теперь плачетесь... вас не поймёшь...
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Давай не будемо лукавити - Гросю нам втюхав Петро Олексійович..
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Запедроти не можуть без лукавства фізіологічно
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какое лукавство...? - простая логика...\нужно иногда думать, что получится...\
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Логіки в заміні одного лайна, й представлені на затвердження ВР на посаду другого лайна - не бачу ніякої..Просто пан Гройсман максимально лояльний до Петра Олексійовича - це було основним критерієм для підбору кандидата, а не якісь там профеоналізм, чесність або патріотизм..
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так я против написанного тобой и не спорю - только вот тогда тут клавишные патриоты топили Сеню...? получается они хотели усилить власть Пороха...\логично...?\ Кролик хоть был каким-то противовесом Пороху, или нет...?\тут конечно вопрос интересный...\
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Когда топили Сеню - это топили Сеню. Если кто-то еще облажается - и нявкнуть не успеет, пойдет следом.
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Невже ти вважаєш, що наші керманичі читають коментарі на Цензорі, та приймають рішення під впливом прочитаного?
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Це ще добре, що воно не бовкнуло "Ви там смєстілі плохого Януковіча, а ми вам за це втюхали на віборах харошего Пецю, Что вам нє нравітся, чєво ви плачітєсь?" З них станеться
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я и не спорю - зато как патриоты вместе с Петро Олексійовичем топили Кролика помню...
значит работали на Пороха...?\ну просто логическая цепочка...\
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да им против логики крыть нечем - а трусливый вообще не отвечает...
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Патриоты-народ. то каким образом к смещению Сени и назначению Гройсмана?. или ты на истоки намекаешь?
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я за здешних клавиатурных патриотов...\или что-то не логично написано...?\
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Дружище , не трогай его , а то плакать начнет.
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Да я уже давно не плачу.Я просто смеюсь из бездарного циничного горе-правительства , та из таких как ты.А сам как волк добываю на хлеб насущный для своей семьи.
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прям по тебе видно - ты там смехом не захлебнись...
теперь ты будешь ждать пока Вышкубойко премьером не сделают - видно тебя это устроит...
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Ладно свалил.Говорить вам что-нибудь , это как об стену горохом.
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Навіщо вам гризтися? Ради кого і ради чого? Ви ж розумні люди..
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И тот и етот ставленик олигархов и высшего чиновничества
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я и не спорю - вот только вопрос зачем им тогда понадобилось менять Кролика на Гросю...?
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Кролик завязал на себе и своих приближенных много денежных потоков И когда Петручио стало ясно что ни одного из предвыборных обещаний он выполнить не в состоянии С той командой чмошников аморалов которые с ним пришли во власть Было принято решение Отстранить Сеню и оседлать денежные потоки самому У кого то есть сомнения что продаватель труселей На винницком рынке Фигура не самостоятельная и полностью зависимая от гаранта
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так какой смысл был помогать\топить здесь Сеню...\, чтобы Гросю поставили...?
я именно за комментарии "патриотов"...?\ладно сейчас отлучаюсь - можешь и не спешить...\
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Само существование правительства продавца труселей -есть нарушение Конституции Украины и попытка узурпации власти
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Хройсман страна винницких швондеров еще 3 года не выдержит
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Делайте ставки:где будет Гройсман через пол года?
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Гнойсман чуть не правильно выразился,не разработанный,а раскуренный план.И у них плана хватит не только до 20-го,правда если с Добкиными не перехлестнутся,а то план может и раньше закончится
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Сподіваюсь, що пан Гройсман в 2020 році буде піднімати економічні показники якогось пенетенціарного закладу в Україні, щоденно перевиконуючи норму виробітку по пощиву брезентових рукавиць.
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навіть не знаю який кілок буде розміром у 2020 році....

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Такие "новости" действуют тока на запэдротов
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Шо то свиновод пропал Наверное уехал в на Канары греть пуп В прошлом году благодаря субсидиям скопил на недельку в Венеции Теперь наверное На подорожании хлеба проезда и хавки недельку на изумрудных пляжах проведет
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Очередные успехи гнойсмана в мыслях и очередная лапша для людей! Ты покажи достижения уже на сейчас, а не корми сказочками о будущем!
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Если судить о правлении рехформаторов за два-три по состоянию по состоянию экономики,промышленности,по ВВП,уровню жизни населения и куче других факторов,то не дай бог, если гноси останутся керувать дольше,Украина перестанет существовать как государство раньше 20 года.Это не понимает только идиот.
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халва ...не верю .и этому премьеру,глава НАЗК получает 200 000 грн в месяц,с бюджета,и ничего не делают,это нормально...?
порожняк сплошной
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"разработанный план" кабмина гройсмана уже показал, что государство еле дышит. Ваши министрики, и испл. об. министриков, гройсман, по политическим квотам, в секторе ответственности, полное- дерьмо, т.есть для вас, гройсман, они- фейерверк; для нас- ужас и вечная зима.
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Все "улучшения и невиданные росты экономики" Украины у премьера почему-то в будущем времени. Это из серии совка : к 2000 году построим коммунизм, у каждой семьи будет отдельная квартира и т.д.
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Эх,как не нравится мацкве планы нашего правительства....Всех троллей мобилизовано для дискредитации.Стало быть -"планы" правильные!
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Мацкве планы шеколадной своры Как раз и нравятся Ты думаешь кацапоидам не приятно что подорожал хлеб или проезд в маршрутках А от нашей комуналки Они вообще тащатся У них минималка 5000 тыс грн Если перевести в грн И им ее не хватает Ето 170баксов по нынешнему курсу А у нас 35 Или 947 грн Так что мацква тащится от нашенских реформаторов
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Квартиру каждому до 1080го года и коммунизм в 2000!!! Ура, товарищи! Советская, ой, простите, Радянська Украина идет по стопам Советов (Рада по украински - Совет).

По ленинским декретам,
Как будто, так и надо,
Живем. СОВЕТ при этом
Мы называем РАДА.

Никто не озадачен
Дословным переводом.
Тяжелая задача
Наверно, для народа.

В словарике ответы.
Худоба - цэ скотина.
А, ежели, Советы -
Радянська Украина.

Жаль, этого не зная,
Страдает не по-детски,
И в пекле ищет рая
Народишко советский.... (полностью стихотворение: Советская Украина )
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Щось реформи не йдуть,- треба більше Гройсманів.)))
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русская троллятина недовольна украинской властью,реформами и развитием страны в будущем надо срать что все плохо и все пропало,а то скоро и в самой Расиюшке увидят разницу и начнут задавать вопросы,по зарплатам учителей уже сравнялись при том что идет война,еще пройдет год и уже будем впереди,так что кацорилые работают не опуская рук,строчат и строчат аж дым из под клешней идет
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Средняя зарплата в Украине у учителей в 2016 году была 4 тыс гр.,минимальная 2 тыс гр,максимальная 7-8 тысяч,в зависимости от обл центра. В раше ср зарплата учителей в 2016 году была 20 000-30 000 тысяч рябчиков(по курсу 10-15 тыс гр).Мин зарплата 8-12 тыс руб. ,макс. до 80 000 рублей ,в зависимости от региона и должности. Данные википедии. В крыму ср зарплата 20 000 руб.
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"Я бы очень хотел, чтобы это был план не то, что нашего правительства, план Гройсмана, это должен быть план действий Украины" - похоже это фраза из мультика, но переделанная. Оригинал звучит где то так : Мистер Фикс! У на сесть план? Конечно, у нас есть план!

Вопрос по факту - А ЧТО ОНИ ТАМ КУРЯТ? раз у них такие планы?
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Аль. Реформы идут в нужном направлении, для гройсмана, гонтаревой и всей команды Первого(с; бирюкова в т.чсл.).
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Поки "потужний вінницький маховик" розкрутиться, всі працездатні вже будуть за кордоном.)))
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Джамал. Рада и Вам, и всем друзьям на форуме.
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Как там, из совковых времен? "Мы идем к светлому будущему. А в дороге никто кормить не обещал."
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"Мой небосвод высок и ясен. И полон радуржных картин не потому, что Мир прекрасен, а потому, что я кретин". Гройсман
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Вы недооцениваете недалекого иудея Гросю Своими движениями (похожими на конвульсии) он продлевает как может Пребывание Петручио у власти А значит и при корыте Со своими функциями клоуна в перерыве Между выступлениями канатоходцев и силачей Грося справляется на отлично Он не дает публике скучать (народу) Ето среди сынов Израелевых он мягко говоря удод А для лоховитых гоев За мудреца сойдет
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Не судите его строго-все мы периодически брешем...
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А економический рост об етом знает? А то только економический рост сейчас наблюдается только в отдельных раенах Киева и киевской области.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Разработанный план Кабмина до 2020 года обеспечит экономический и социальный рост в Украине", - Гройсман
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