 "Разработанный план Кабмина до 2020 года обеспечит экономический и социальный рост в Украине", - Гройсман

Разработанный план Кабмина до 2020 года обеспечит экономический и социальный рост в Украине, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил премьер-министр Украины на заседании Кабмина, который транслировал телеканала "112 Украина ".
"Вчера на круглом столе мы обсуждали совершенно конкретные шаги, которые дадут нам возможность обеспечить устойчивое экономическое рост. И важно посмотреть на 2017 год, 2018, 2019 и 2020. Мы предполагаем, что этот план действий будет предусмотрено на 4 года. Я бы очень хотел, чтобы это был план не то, что нашего правительства, план Гройсмана, это должен быть план действий Украины. И он должен быть настолько объединяющим, чтобы те, кто болеет за Украину, присоединились к его формированию и исполнению", - сказал Гройсман.
Премьер говорит, Кабмин быстро выйдет на пошаговый план действий.
"Послезавтра у нас состоится встреча с экспертами по разделу образования, развития человеческого капитала. Сегодня мы будем говорить о плане действий по развитию реформирования государственной службы. Фактически мы максимально быстро выйдем на пошаговый план действий. Это не какой-то очередной документ, который кто-то напишет, представляет и утвердит. Это реальный документ, по которому четко будут определены, что должен сделать Министерство в своем секторе ответственности, чтобы обеспечить и экономический рост, и социальную справедливость в нашей стране, и реформирования изменений в инфраструктуре, повышения качества образования. Секторальные реформы имеют сегодня большое значение для нашего государства", - добавил он.
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захотели, сместили плохого Сеню - поставили проффесионала Гросю...
а теперь плачетесь... вас не поймёшь...
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значит работали на Пороха...?\ну просто логическая цепочка...\
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теперь ты будешь ждать пока Вышкубойко премьером не сделают - видно тебя это устроит...
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я именно за комментарии "патриотов"...?\ладно сейчас отлучаюсь - можешь и не спешить...\
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порожняк сплошной
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По ленинским декретам,
Как будто, так и надо,
Живем. СОВЕТ при этом
Мы называем РАДА.
Никто не озадачен
Дословным переводом.
Тяжелая задача
Наверно, для народа.
В словарике ответы.
Худоба - цэ скотина.
А, ежели, Советы -
Радянська Украина.
Жаль, этого не зная,
Страдает не по-детски,
И в пекле ищет рая
Народишко советский.... (полностью стихотворение: Советская Украина )
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Вопрос по факту - А ЧТО ОНИ ТАМ КУРЯТ? раз у них такие планы?
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