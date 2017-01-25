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Все про:офшор (415) расследование (1827) Панама (38)

 Панама приостановила расследование, начатое после офшорного скандала

Прокуратура Панамы приостановила расследование по делу о так называемом панамском досье, раскрывающем причастность ряда известных в мире компаний и должностных лиц к использованию офшорных схем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий. Решение по этому вопросу должен принять Верховный суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Оффшорные зоны являются сердцем украинской коррупционно-мафиозной системы", - Луценко

Напомним, в апреле 2016 года германская Suddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире офшорных схем для ухода от налогов. На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование. Сама фирма назвала публикацию незаконной, основанной на похищенной информации.
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Зато в рашке теперь можно раз в год мутузить родных

Госдума приняла во втором чтении законопроект о декриминализации побоев в семье.

Согласно законопроекту, такой проступок, совершенный в отношении близких родственников один раз в год, не считается уголовным преступлением, а является административным правонарушением.
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Что, рашка объявила "Судный день семьи". Сюжет : Рашка живет и процветает в высокодуховном мире без преступности. Но раз в год граждане рашки выпускают накопившийся пар на своих родных.Попытайся выжить в этот день у себя дома. Смотрите во всех новостях ТВ.
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и по чем обошлось участникам скандала?

Вслед за премьером Исландии, из-за панамского досье своего поста лишился исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и туризма Испании Хосе Мануэль Сориа. В пятницу, 15 апреля, он подал в отставку.

Поспешили пацаны))) Наш офшорник более стойкий
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нє не офшорник стойкий - НАРОД ЛОШАРНІШИЙ, ібо проковтнув лайно і облизався.
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Откупились за наши народные деньги.Сейчас вновь ожидаем подорожание на комунальные.Нужно же закрома офшорных пополнить.
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с педры как с гуся вода.
Обещал, обещает и будет обещать, вцепившись крепко в кресло президента.
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ВиолончеГлисты мира соединяйтеся товарищ чЛенин проснулся мировую революцию бу продолжать..
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"Соціально відповідальний бізнес має платити податки до бюджету, а не хабарі
окремим чиновникам. Кількість податків слід скоротити, ставки - зменшити, всі
офшори - перекрити." - це цитата з розділу "Жити безбідно!" передвиборчої програми кандидата на посаду Президента України Порошенко П.О. "Жити по-новому!".
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Леоніде , а ви замітили , що Порошенко все робить навпаки своїм обіцянкам.
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Шоколадные панамские патриоты вздохнули с облегчением
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на офшорной перекрестились и вздохнули.... пронесло, фух
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Маркс: товарищи коммунисты,для начала надо выкосить внутренних контрреволюцию : попов помещиков, Копитолистов,барыг,офицерьё рюсскае зажиточное,эссеров,меньшевиков,кадетов и прочих каздлов..
Энгельс: Карл не сгущайте краски,детей и жён в концлагерь,сами прибегут и всё отдадут..
чЛенин : чуваки вы не правы,косить всех подряд до полной победы ПРОЛЕТАЙрята
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можно с уверенностью сказать, что панамский генпрокурор обеспечен на несколько поколений.
и мы внесли немалый вклад руками соевого президента в копилку его благосостояния.
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Панамские баблосы туфта,если тряхнуть католическую церковь,там бабосов в миллиады раз больше,вам и не снилось...
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генпрокурор Панамы освоил украинскую практику "обилечивания" заинтересованных лиц))
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40% мирового оптово-розничного рынка держит Католическая церковь..,а Вы думали США КИТАЙ ЯПОНИЯ ЕС и БРИТАНИЯ?напрасно...
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А банковского? Путлер держдит свои деньги именно в банке Ватикана. Там ведь тайна вклада - куда там Швейцарии.
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Сегодня праздник на улице панамских упырей
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Украина,для РАБссии Цусима.
Андрей Зубов.Ютуб.
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Одна Путлерская Виолончель стоит в 5 раз больше чем всё состояние Билла Гэйтса.Не парьтесь..
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на РАБссии арестован топ-менеджер лаборатории Касперского Руслан Стоянов.Подозревают в Госизмене.Вот вам и кибератаки на братскую Омерику боком вылезли.Нашли стрелочника..
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во сколько это обошлось налогоплательщикам Украины ?
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Анетиофшорного закона в Украине нет,впрочем на РАБссии тоже.так что можно не парится заздря..
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Надо же как не неожиданно!
А вы и вправду думали, что богатых панов "кинут" на потеху холопам и рабам?
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