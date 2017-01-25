 Панама приостановила расследование, начатое после офшорного скандала

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий. Решение по этому вопросу должен принять Верховный суд.
Напомним, в апреле 2016 года германская Suddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире офшорных схем для ухода от налогов. На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование. Сама фирма назвала публикацию незаконной, основанной на похищенной информации.
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Вслед за премьером Исландии, из-за панамского досье своего поста лишился исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и туризма Испании Хосе Мануэль Сориа. В пятницу, 15 апреля, он подал в отставку.
Поспешили пацаны))) Наш офшорник более стойкий
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Обещал, обещает и будет обещать, вцепившись крепко в кресло президента.
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окремим чиновникам. Кількість податків слід скоротити, ставки - зменшити, всі
офшори - перекрити." - це цитата з розділу "Жити безбідно!" передвиборчої програми кандидата на посаду Президента України Порошенко П.О. "Жити по-новому!".
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Энгельс: Карл не сгущайте краски,детей и жён в концлагерь,сами прибегут и всё отдадут..
чЛенин : чуваки вы не правы,косить всех подряд до полной победы ПРОЛЕТАЙрята
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и мы внесли немалый вклад руками соевого президента в копилку его благосостояния.
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Андрей Зубов.Ютуб.
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А вы и вправду думали, что богатых панов "кинут" на потеху холопам и рабам?
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