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 Политика Украины
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 Задержан находившийся в розыске экс-"беркутовец", подозреваемый в избиении активистов "Автомайдана" во время Революции Достоинства, - ГПУ

Задержан бывший "беркутовец" за избиение активистов общественного движения "Автомайдан" во время Революции Достоинства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины продолжается непрерывная работа по расследованию, раскрытию преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, всестороннему, полному и беспристрастному исследованию обстоятельств уголовных производств этой категории для обеспечения установления в них объективной истины. Так, в ходе досудебного расследования в одном из таких производств 24.01.2017 г. задержан бывший сотрудник столичного спецподразделения милиции "Беркут", который длительное время находился в розыске по подозрению в превышении власти и незаконном задержании по предварительному сговору с другими работниками подразделения милиции особого назначения "Беркут" 18 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 на улицах Щорса и Грушевского в Киеве, сопровождавшееся применением к ним насилия и повреждением их автомобилей", - рассказали в ведомстве.

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"Кроме того задержанному инкриминируется служебный подлог рапорта и предоставление заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и применены меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному вручено извещение о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 УК Украины и в суд внесены ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ГПУ.

Досудебное расследование продолжается.

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делаем ставки , через сколько дней ,часов отпустят!
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чем ближе 19 февраля, тем громче заявления от ГПУ
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Суд этого урода,конечно,отпустит под домашний арест и он благополучно окажется где-то в Крыму.
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Все хорошо, но похоже на пыль в глаза. После обсёра, с грузинским добровольцем.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержан находившийся в розыске экс-"беркутовец", подозреваемый в избиении активистов "Автомайдана" во время Революции Достоинства, - ГПУ
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