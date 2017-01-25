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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Финляндия (256) энергетика (845) Зубко (196) энергоэффективность (36)

 Финляндия предоставит Украине технические решения для повышения энергоэффективности, - Зубко

Финляндия, тратящая на отопление жилищного сектора в пять раз меньше Украины, предоставит Украине свои технические решения для повышения энергоэффективности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил вице-премьер - министр регионального развития и строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Мы будем работать по меморандуму в двух направлениях: первое - это развитие возобновляемой энергии, и второе направление - это внедрение лучших технических решений, которые максимально позволяют сохранить энергию", - прокомментировал он подписание 24 января в Хельсинки меморандума о сотрудничестве в сферах энергоэффективности, возобновляемой энергетики ("зеленой энергетики") и альтернативных видов между Украиной и Финляндией.

Г.Зубко уточнил, что применять эти современные технические решения планируется в рамках создаваемого Фонда энергоэффективности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Финляндия подписали Меморандум о сотрудничестве в области энергоэффективности

По его словам, правительства двух стран создадут две рабочие группы, которые помимо технических решений займутся также вопросами стандартов, которые нужны Украине для повышения энергоэфективности. Первая такая рабочая группа прибудет в Украину уже 7-8 февраля, добавил вице-премьер.

Он напомнил, что у Украины с Финляндией установились очень тесные отношения по программе Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), которая внедряет муниципальные проекты в Украине, касающиеся термомодернизации и энергосбережения, в частности, утепление школ, детсадов и модернизация коммунальных предприятий. По словам Г.Зубко, суммарный кредитный портфель NEFCO в Украине составляет EUR44 млн, которые поддержаны EUR16 млн грантовыми средствами.

Как сообщалось ранее, в Евросоюзе ожидают от Украины принятия закона об энергетической эффективности.


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а Зубко тогда нахера нужен, если финны лучше знают, что нужно Украине для повышения энергоэффективности? мне кажется, было бы дешевле просто покупать технологии и бизнеспланы, чем содержать весь этот тупой аппарат неучей
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ШО? Только технические решения??? А гроши???
Вот сейчас обидно было...


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он вчера у Эстонии 6 лимонов одолжил, на бензин
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ахметову и проч не понравятся "решения", надо чтобы водичка помутнее была
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+31 в квартире, и никуда не денешься, окна круглосуточно настежь.
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какая нахрен энергоэффективность может быть в стране, где один кубэкспандированного полипропилена стоит треть зарплаты?
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а, забыл, и установка индивидуального счетчика - седьмой круг ада....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФинляндия предоставит Украине технические решения для повышения энергоэффективности, - Зубко
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