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 Политика Украины
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Все про:арест (10087) Крым (18018) суд (19913)

 Суд арестовал серверы с информацией о телефонных соединениях всех номеров мобильных операторов Украины с января по март 2014

Печерский районный суд Киева арестовал серверы с информацией о телефонных соединениях всех абонентских номеров всех мобильных операторов Украины с января по март 2014 года

Об этом говорится в определениях суда от 17 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Указано, что следователями управления специальных расследований департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование в уголовном производстве от 17 ноября 2016 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса.

В указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства создания бывшим Президентом Виктором Януковичем преступной организации, совершение им, а также членами возглавляемой им преступной организации уголовных преступлений с целью узурпации власти в 2010 году.

Также расследуется превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в период с ноября 2013 по февраль 2014 года, что привело к массовым жертвам среди протестующих, а также исследуется деятельность высших должностных лиц, входивших в преступную организацию, которая привела к событиям февраля-марта 2014 года в Автономной Республике Крым и на востоке Украины и влияла на их развитие.

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"Указанное уголовное производство является резонансным и особенно сложным, результаты расследования которого имеют исключительное значение для общества", - сказано в документе суда.

В ходе расследования возникла необходимость в получении у операторов телекоммуникаций информации о соединениях абонентов, срок хранения которой ограничен и в большинстве случаев не сохраняется операторами более 3 лет.

Прокурор отмечает, что в настоящее время орган досудебного расследования по объективным причинам не может определиться с конкретным кругом лиц, информация о телефонных соединениях которых будет иметь значение для расследования.

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Кроме того, в ходе досудебного расследования исследуются неправомерные действия в отношении участников протестных акций по всей территории Украины.

"Стоит отметить, что в указанных акциях участвовало более 1 000 000 человек, зато со стороны правоохранительных органов на прекращение акций протеста было задействовано только представителей подразделений общественной безопасности более 20 000 человек", - сказано в решении суда.

Учитывая изложенное, у Генпрокуратуры возникла обоснованная необходимость в сохранении в первоначальном виде информации за период с 18 января 2014 по 16 марта 2014, которая находится во владении операторов телекоммуникаций на разного рода носителях информации (жесткие диски, сервера и т.д.).

Суд удовлетворил ходатайство, наложил арест и запретил любым служебным и должностным лицам компаний "Лайфселл", "МТС", "Тримоб" и "Укртелеком" распоряжаться всеми носителями информации (жесткие диски, серверы и т.д.) в части уничтожения, повреждения, изменения, преобразования информации за период с 18 января 2014 по 16 марта 2014 года.

Арестованы серверы с информацией о входящих и исходящих соединениях всех абонентских номеров на территории Украины с указанием даты и времени таких соединений, продолжительности, абонентских номеров, с которыми они состоялись, а также серийного номера мобильного устройства.

Также должна храниться информация об отправленных и полученных текстовых и других сообщения (SMS-сообщения, MMS-сообщения) с этих номеров с указанием даты и времени отправления, получения, абонентских номеров, с которых они поступили или на которые направлялись; о местах нахождения абонентских номеров с указанием адресов базовых станций.
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Влада чекала три роки, поки вся інформація з серверів зітреться сама! За законом оператори мають зберігати інформацію три роки і сама цікава інформація була про 2013 рік, коли йшов процес підготовки до підписання євроасоціації. Ось тоді було видно хто кому дзвонив і скільки разів. Але мафія почекала три роки і тепер вирішила щось розслідувати! Народ України знову обдурили, привели до влади мафію щоб вона спустила на гальмах всі суди та розслідування - це і є головна місія порошенки!
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проблемы с математикой? три года истекают в марте 2017 года.

"необходимость в сохранении в первоначальном виде информации за период с 18 января 2014 по 16 марта 2014 "
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Ти не розумієш, автоматично витирається стара інформація і пишеться нова! Сьогодні січень 2017, тобто вже за січень 2014 ніякої інформації там немає!
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та ты чо? серьезно? а ничего что арест был наложен 17 января 2017 а интересует информация с 18 января 2014 года?
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Дивно що суд не цікавить інформація про перше побиття студентів в 2013 році і про переговори на цей рахунок! Суд просто фальсифікує розслідування та відмазує високопоставлених злочинців!
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самое интересное, что вроде у того же МТС вся информация храниться на серверах в Москве. Раньше поднимали небольшой шум из-за этого и ставили вопрос о лишении их лицензии.
Потом все затихло.
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интересно, как быстро появится комментарий о том что эта информация будет использована против активистов и патриотов?
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фу фу фу. я его простыни вообще читать не могу. смесь глупости и напыщенности с закосом на теорию заговоров и расследование супермегазрады
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"теория заговоров"??? Ого! То может под тем ником сам антоша геращенко???
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что ты хочешь от специалиста "от глистов до квантовой физики"...?
зато он популярен здесь - в узких кругах широкой общественности...
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Это можно такое дерево связей построить - фейсбуку и не снилось...
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звонки в хуйлостан тоже зафиксированы.
Опачки, бойко-левочкин-вилхуйл, страшно?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал серверы с информацией о телефонных соединениях всех номеров мобильных операторов Украины с января по март 2014
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