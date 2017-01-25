 На отколовшейся льдине в Киеве оказались 30 рыбаков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел утром. В районе острова Великий на льдине находятся около 30 человек.
На месте работают 2 отделения водолазной службы и 2 пожарно-спасательных подразделения.
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Може весла їм дати, хай гребуть по черзі.
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І без риби не приходь
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Радості було повні штани. А вечором дома батько, ще добавив - радості.
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Это же не океан.
Где-нибудь причалили бы - в Турции, например.
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