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Все про:Днепр_река (196) Киев (15921) рыбаки (126) спасатели (103) ГСЧС (669)

 На отколовшейся льдине в Киеве оказались 30 рыбаков

На Днепре в районе Киева от берега откололась льдина. На ней находятся около 30 рыбаков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел утром. В районе острова Великий на льдине находятся около 30 человек.

На месте работают 2 отделения водолазной службы и 2 пожарно-спасательных подразделения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шестерых рыбаков унесло на отколовшейся льдине в районе Киевской ГЭС
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Задолбали эти рыбаки, что вечно то тонут, то откалываются на льдине. А потом их спасай. Что - прямо в доме поесть нечего, кроме их завалящих рыбешек, которые даже коту есть нельзя? Где мозги у людей?
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Хобби - увлечение в свободное время. Кому рыбалка, кому футбол...
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Я сама на стадион хожу с мужем, за Juventus болеть. Дома флаги, шарфы с шапками - чёрно-белые. Мне нравится, там Ultras так красиво поют! И juventini (футболисты) перед каждым таймом и после каждого гола и после матча к нашей трибуне болельщиков поворачиваются и кланяются!!! Обожаю. А рыбачить тоже нравилось, когда дома жили, но только летом.
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Эти любители зимней рыбалки - настоящие фанатики. Они там *подогреваются* , толкуют о том - о сём. А рыбу действительно привозят с ведро - два мельчайшей, что только раздражает жёнушек (чистить её).
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Эх,попробовали бы Вы мои консервы из судаков в томате или масле,сами бы начали ловить рыбу! Кстати в последнее время в морской рыбе огромное количество паразитов (еще не попадались,например консервы "Печень минтая" с червями?) ,а тут сам себе выбираешь рыбу,плюс две недели в морозилке,плюс скороварка под давлением и высокой температуре и получаешь 100 проц. гарантию от паразитов и ботулизма.
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З судаків, куди не йшло, а мій батько з карасиків робить. А ще котлети.
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Позавчора, в Луцьку на річці, був аншлаг. Верховодка клювала.
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какие проблемы, пусть подождут до ночи, когда ударит мороз и все опять замерзнет )))
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Ну ти звірюга.
Може весла їм дати, хай гребуть по черзі.
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Теперь ради этих идиотов будут технику и спецов из МЧС привлекать, деньги тратить. Деньги, которые можно было бы потратить на что-то полезное...
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Например на перевод в Панаму можно было их потратить, а так выкинут на спасение людей.
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Семь футов под килем. Каждому после швартовки счёт за спасение. Да такой, чтоб к речке и дорогу забыл.
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Никогда не понмал эту дурь зимнюю,хотя сам рыбак с 7 лет от роду,правда летний.
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аналогично. зазывали много раз на зимнюю. ну его нафик. я предпочитаю весной-летом-осенью... с комфортом... потому что на рыбалке я отдыхаю телом и душой... уезжаю подальше на машине. так чтобы рядом никого....
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Привет! Вчера-пролет,правда в 10.00 ушел,а дней десять назад ушел в 13.00,-поскольку некуда было складывать.Но всю раздал,соседям,знакомым и килограмм 8 в приют.
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Привет. ну не зимний я рыбак. как пояснить то. я люблю сидеть в кресле, пройтись по бережку, повтыкать на рассвет или закат. покидать фидер метров на 80. послушать спокойную музыку... я хочу отдыхать и не мерзнуть. ну не понимаю я прикола. тем более учитывая все эти моменты с льдинами и проваливаниями под лед....
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Я не агитирую! Это даже хорошо,-хоть зимой голова покой ногам дает!
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ну как сказать. я уже начинаю помаленьку планы на весну строить. канал "трофей" чаще смотрю.... на днях лодку накачал чтобы постояла...... жду апреля... сам жор бели будет
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Попробуй, понравится. Интереснее чем на летнюю.
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Когда жил в Киеве был один раз на озере в Пуща Водице...,кайфа не было.Замерзли и уехали домой..
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Анекдот в тему: "Куме, поїдемо рибалити! Так я не вмію? А що там уміть - наливай та пий!!!"
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Заставить придурков оплатить затраты на их спасение.
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в августе на дальний заброс поймал карпуху 6 кг 770гр. Моя Пиночетша от радости кричала что Юрка Шевчук в песне: Эй, Начальниииик..
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Тепер що, Піночетча виганяє на лід? :D
І без риби не приходь
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Та ні,я взимку не бігаю,хочу ще пожити років 100.Щоби Піночетша керувала подовше... процессссом
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Senator S 01a656ec,мелочью балуешься? Лет пятнадцать назад мы встретились с большой стаей крупных карпов,так когда попадались такие в 4-5 килограмм,то люди возмущались,-мелочь мешает рыбу ловить!
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Спасение утопающих - дело рук самих утопающих
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В марте хайлушу на 9,300 на трол . Икрой обожрался .
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Колись в дитинстві пригадую на льодині самі каталися по ставку.
Радості було повні штани. А вечором дома батько, ще добавив - радості.
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Это безопаснее, чем ехать на машрутке из Киева в Ровно, например. На льдине каждый сам себе - Кренкель.
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Откололись так откололись - рыба ведь ловится.
Это же не океан.
Где-нибудь причалили бы - в Турции, например.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа отколовшейся льдине в Киеве оказались 30 рыбаков
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