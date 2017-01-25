 Аграрные объединения просят Гройсмана способствовать урегулированию конфликта между НБУ и руководством Ukrlandfarming. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в письме, направленном Гройсману, текстом которого располагают Українські Новини.
"Мы считаем, что реструктуризация задолженности компании перед государством положительно повлияет не только на развитие предприятия, но и на отрасль АПК в целом. Просим Вас безотлагательно провести под Вашим председательством совещание при участии представителей Администрации Президента, профильных комитетов Верховной Рады и главы НБУ Валерии Гонтаревой по урегулированию конфликта между НБУ и руководством крупнейшего агрохолдинга в Украине Ukrlandfarming цивилизованным путем", - говорится в письме.
Под обращением свои подписи поставили гендиректор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий, исполняющая обязанности гендиректора объединения "Украинская аграрная конфедерация" Мария Дидух, председатель Всеукраинского аграрного совета Андрей Дыкун, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томыч и председатель Совета Федерации работодателей АПК Вадим Бодаев.
Они отмечают, что распространяемая Нацбанком информация о задолженности Ukrlandfarming на 38 млрд гривен перед государством не соответствует действительности, а сумма задолженности является в 2 раза меньшей, поэтому банкротить компанию нет смысла.
"Ряд иностранных кредиторов продлили кредиты для компании и признали, что она может вернуть заимствованные средства. А для их возвращения необходимо сберечь целостность компании и обеспечить ее нормальное функционирование", - говорится в письме.
Его авторы считают, что действия НБУ направлены на дискредитацию собственника компании - бизнесмена Олега Бахматюка в глазах инвесторов.
"Складывается впечатление..., что НБУ пытается получить контроль над предприятиями отрасли, чтобы потом их перепродать за бесценок с коррупционной выгодой", - заявляют авторы обращения.
По их мнению, данный конфликт может привести к негативным последствиям для экономики страны, ухудшая инвестиционный климат, а если же в результате действий НБУ компания разрушится, то это окажет негативное влияние на капитализацию отечественных агрокомпаний.
"Также в Украине могут остаться незасеянными около 600 тыс. га земель, а около 37 тыс. человек в сельской местности могут потерять работу", - отмечается в письме.
По данным его авторов, в 2016 году Ukrlandfarming произвел продукции на сумму более 1,2 млрд долларов, направив в зарплатный фонд 2,5 млрд гривен, государству в виде налогов - 2 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, ранее председатель совета директоров агрохолдинга Ukrlandfarming PLC Олег Бахматюк обратился к Президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с призывом не допустить рейдерского захвата его компании Национальным банком.
В структуру Ukrlandfarming входит более 200 горизонтальных хранилищ для зерна, семенные заводы, ряд птицефабрик, ферм по выращиванию кур-несушек, репродукторы, селекционных хозяйства, комбикормовые заводы, склады длительного хранения, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудс", сахарные заводы, мясокомбинаты.
Собственником агрохолдинга является Олег Бахматюк.
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: http://zn.ua/POLITICS/logvinskogo-izbrali-glavoy-podkomiteta-pase-po-problemam-prestupnosti-i-borby-s-terrorizmom-236906_.html
Согласно е-декларации, в собственности Юлии Левочкиной находится 45 компаний: девять украинских, 20 компаний с регистрацией на Кипре, остальные на Сейшельских и Виргинских островах, в Люксембурге, Австрии, Дании и Франции.Юлия Левочкина также внесла в декларацию огромный недостроенный жилой комплекс площадью 7 731 кв.м. в Козине, который принадлежит ей лично. В графе расходов депутат указала 12,5 млн гривен, потраченных на строительство.
Юлия Левочкина владеет двумя жилыми домами - 862 и 460 кв.м. в том же Козине Киевской области, где депутат также обладает 11 участками земли: 32 393, 3 000, 2 700, 1 820, 1 500, 1 500, 1 500, 800, 700, 510 и 510 кв.м. Кроме того, Юлия Левочкина задекларировала две квартиры площадью 68 и 63 кв.м. в Киеве, право пользования апартаментами в Греции, а также право пользования землей площадью 9 387 кв.м. и домом 1 163 кв.м. во Франции.
Депутат владеет шестью машинами: Land Rover, Bentley, два Lexus, Mercedes Benz и Skoda Oktavia. Но еще больше оппозиционер любит авиатранспорт - в 2015 году на авиаперевозки сестра Левочкина потратила 811 тысяч гривен.
Коллекция живописи и икон Юлии Левочкиной насчитывает 29 экземпляров, в декларации также указаны десять золотых часов с драгоценными камнями, многочисленные ювелирные изделия и две шубы.
В Верховной Раде Юлия Левочкина заработала 71 тысячу гривен за 2015 год, а от продажи имущества - 1,6 млн гривен. Кроме того, доход по процентам составил 1 262 340 гривен, а дивиденды - 25,4 млн гривен. Наличные сбережения нардепа более скромные: 280 тысяч гривен, 37 тысяч евро и $15 тысяч.
На банковских счетах Юлии Левочкиной хранится $1,7 млн, а также почти 1,3 млн гривен.
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