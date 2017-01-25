 На украинско-белорусской границе установили комплексы контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов, - МВД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Так, в рамках реализации совместного с Министерством энергетики США проекта международной технической помощи "Выявление и пресечение ядерной контрабанды", на украинско-белорусском участке государственной границы, в пределах ответственности Северного регионального управления Госпогранслужбы, в пунктах пропуска "Деревини", "Майдан - Копищанский", "Дольск", "Самары" состоялось официальное введение в эксплуатацию современных, высокоэффективных комплексов автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов.
Система радиационного контроля уже работала некоторое время в тестовом режиме - сбоев и неполадок в работе не зафиксировано. Комплекс дает возможность осуществлять контроль за недопущением незаконного перемещения через государственную границу источников ионизирующего излучения, широкого спектра радионуклидов индустриального и медицинского назначения, природного происхождения и специальных ядерных материалов.
При этом новая система обеспечит модернизацию пограничной инфраструктуры в рамках ядерной и радиоактивной безопасности и позволит на раннем этапе выявить, идентифицировать и немедленно принимать меры по противодействию возможным угрозам на государственной границе.
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