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Все про:безопасность (501) Госпогранслужба (2367) граница (2749) МВД (8026) радиация (209) ядерная безопасность (224)

 На украинско-белорусской границе установили комплексы контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов, - МВД

Государственная пограничная служба Украины совершенствует системы предотвращения выявления и пресечения попыток незаконного перемещения через государственную границу радиоактивных веществ и ядерных материалов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, в рамках реализации совместного с Министерством энергетики США проекта международной технической помощи "Выявление и пресечение ядерной контрабанды", на украинско-белорусском участке государственной границы, в пределах ответственности Северного регионального управления Госпогранслужбы, в пунктах пропуска "Деревини", "Майдан - Копищанский", "Дольск", "Самары" состоялось официальное введение в эксплуатацию современных, высокоэффективных комплексов автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов.

госпогранслужба

Мероприятия состоялись при участии представителей американской стороны, руководства регионального управления, пограничных отрядов, органов местной власти и персонала отделов пограничной службы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пограничники обнаружили склад радиоактивного металлолома на Киевщине. ФОТО

Система радиационного контроля уже работала некоторое время в тестовом режиме - сбоев и неполадок в работе не зафиксировано. Комплекс дает возможность осуществлять контроль за недопущением незаконного перемещения через государственную границу источников ионизирующего излучения, широкого спектра радионуклидов индустриального и медицинского назначения, природного происхождения и специальных ядерных материалов.

госпогранслужба

Реализация данного проекта позволит пограничникам в обязательном порядке осуществлять проверку при въезде и выезде из Украины лиц, грузов и транспортных средств на наличие ядерных и радиоактивных материалов.

При этом новая система обеспечит модернизацию пограничной инфраструктуры в рамках ядерной и радиоактивной безопасности и позволит на раннем этапе выявить, идентифицировать и немедленно принимать меры по противодействию возможным угрозам на государственной границе.

госпогранслужба

Фото: пресс-служба МВД
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Отстаем конечно. Такие комплексы должны давно стоять на всех погран. пунктах.
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А Лука хитрый дедок: на инаугурации Трампы не присутствовал, а вот в женской акции против него поучаствовал. Причем, к нему не придерешься. Если чо, он в свойственной ему манере ответит: "Кака така акция? Я кофо пил после порции бульбы. А бульба у меня с собой була".

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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа украинско-белорусской границе установили комплексы контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов, - МВД
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