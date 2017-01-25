 Военным-контрактникам планируют продавать жилье с рассрочкой на 10 лет под 5% годовых

Украинским военнослужащим-контрактникам планируют продавать жилье с рассрочкой на 10 лет под 5% годовых в гривне с возможностью уменьшения ежемесячных платежей на сумму компенсации за аренду жилья, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Планы по возведению социальных домов в Житомире и Бердичеве обсудили во время рабочего совещания в комитете ВР по вопросам нацбезопасности и обороны 23 января.
Говорили об ипотечном кредитовании за счет заимствований Государственного ипотечного учреждения.
Во время совещания рассмотрели проектное предложение Государственного ипотечного учреждения "Финансирование строительства для обеспечения жильем военнослужащих Минобороны в Житомире и Бердичеве", которым предлагается предоставление жилья военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту, на льготных условиях кредитования и/или финансового лизинга. Так, обеспечение жильем планируют осуществлять с рассрочкой платежей сроком на 10 лет под 5% годовых в национальной валюте Украины с возможностью уменьшения ежемесячных платежей на сумму компенсации за аренду жилья.
Строительство такого социального жилья будет осуществляться на землях Министерства обороны Украины по заказу Государственного ипотечного учреждения.
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https://youtu.be/xS5p1cyTt2E
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В чем вообще идея выдавать зп бартером в виде хз какой хаты хз где или % на хату? Это ж чистейший совок, придумали в СССР чтобы ЗП не поднимать выше чем какуфсех.
Звучит замечательно, а закончится тем что скорее всего разницу в % будут платить своим банкам по завышенной ставке.
Любая сложность = коррупция. Дайте. Им. Деньги.
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