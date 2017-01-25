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 Политика Украины
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Все про:жилье (583) Житомир (455) Житомирщина (540) контракт (272) Минобороны (4608) военнослужащие (3143)

 Военным-контрактникам планируют продавать жилье с рассрочкой на 10 лет под 5% годовых

На данный момент речь идет о строительстве такого социального жилья в Житомире и Бердичеве.

Украинским военнослужащим-контрактникам планируют продавать жилье с рассрочкой на 10 лет под 5% годовых в гривне с возможностью уменьшения ежемесячных платежей на сумму компенсации за аренду жилья, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Планы по возведению социальных домов в Житомире и Бердичеве обсудили во время рабочего совещания в комитете ВР по вопросам нацбезопасности и обороны 23 января.

Говорили об ипотечном кредитовании за счет заимствований Государственного ипотечного учреждения.

Во время совещания рассмотрели проектное предложение Государственного ипотечного учреждения "Финансирование строительства для обеспечения жильем военнослужащих Минобороны в Житомире и Бердичеве", которым предлагается предоставление жилья военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту, на льготных условиях кредитования и/или финансового лизинга. Так, обеспечение жильем планируют осуществлять с рассрочкой платежей сроком на 10 лет под 5% годовых в национальной валюте Украины с возможностью уменьшения ежемесячных платежей на сумму компенсации за аренду жилья.

Строительство такого социального жилья будет осуществляться на землях Министерства обороны Украины по заказу Государственного ипотечного учреждения.

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ZradaVony, это настоящая зрада соевого гидранта с липецкой фабрикой!!!!!!!!!!!
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это правильное решение. и надо давать кредиты для открытия своего дела точно так же под малые проценты. банкиры не облезут.
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А слабо просто сделать высокие зарплаты и выходные пособия как в не-совке?
В чем вообще идея выдавать зп бартером в виде хз какой хаты хз где или % на хату? Это ж чистейший совок, придумали в СССР чтобы ЗП не поднимать выше чем какуфсех.

Звучит замечательно, а закончится тем что скорее всего разницу в % будут платить своим банкам по завышенной ставке.
Любая сложность = коррупция. Дайте. Им. Деньги.
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дряни ,на 20-30 лет по 0.5-1.0% год.хули тут дергаетесь .по 5%на 10 лет,и при чем тут контрактники что кроме них нет больше ни кого
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоенным-контрактникам планируют продавать жилье с рассрочкой на 10 лет под 5% годовых
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