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 Политика Украины
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Все про:билеты (233) поезд (573) проезд (197) тарифы (1370) Укрзализныця (969) повышение (72) Мининфраструктуры (423)

 Мининфраструктуры предлагает повысить ж/д тарифы на перевозку пассажиров и багажа в 2017 году на 21%

Министерство инфраструктуры Украины предлагает поэтапную индексация тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении в 2017 году с 1 апреля на 10% и с 1 октября на 10% во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов "Интерсити+").

Речь об этом идет в проекте приказа министерства "Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении", текст которого обнародован Мининфраструктуры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к документу, предусматривается приведение нынешних тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в соответствие с основными прогнозными макропоказателями экономического и социального развития на 2017 год, утвержденными в установленном порядке Кабинетом министров Украины. Индексация тарифов в декабре 2017 года к декабрю предыдущего года, согласно ему, составит 21%.

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Авторы документа отмечают, что уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении остается неизменным с октября 2014 года во всех типах вагонов, кроме вагонов СВ и "Интерсити+", а в вагонах СВ - с 2009 года.

"В условиях прогноза на 2017 год без индексации тарифов для приведения пассажирских перевозок к уровню безубыточности (нулевой рентабельности) тарифы на перевозки необходимо было бы повысить в три раза", - отмечается в записке.

Кроме того, железнодорожный транспорт несет значительную социальную нагрузку из-за осуществления пригородных и внутренних пассажирских перевозок по тарифам, которые ниже экономически обоснованного уровня, а также перевозок льготных категорий граждан, определенных действующим законодательством Украины. Перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых в 2016 году ожидается на уровне 9,9 млрд грн, а в 2017 году, по прогнозу, - более 11 млрд грн.

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"Индексация тарифов позволит частично уменьшить перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и в некоторой степени компенсировать затраты на содержание парка пассажирских и багажных вагонов", - считают авторы проекта приказа.

Кроме того, отмечается, что только по итогам 2016 года объем перевозок багажа и грузобагажа ожидается на уровне 12,4 млн тонно-км, за осуществление таких перевозок получено 10,1 млн грн доходов. При этом расходы составили 54,7 млн грн. Полученные доходы покрывают расходы на 18,4%, что вдвое меньше, чем в целом по пассажирским перевозкам во внутреннем (дальнем) сообщении (37,4%).
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На последок хапнуть с выезжающих в Польшу на заработки и ПМЖ?
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Спочатку треба збільшити вантажні тарифи Укрзалізниці для олігархів в 5 разів до рівня ЄС, а потім можна підвищувати і тарифи на пасажирські перевезення! Чому олігархи сплачують в кілька разів менше ніж це коштує в ЄС?
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На те направления нужно увеличить тариф раз в шесть,надеюсь этим недоумкам придет эта светлая идея в голову
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Щось я взагалі не пам"ятаю щоб знижувались тарифи, ціни... Колись таке було. Ще при Сталіну.
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Волюнтаризм какой-то,что за детский сад? Повышать сразу процентов на 200,а лучше на 300 и тогда ого го.....
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Ну наконец то дождались ... сил уже нет так дешево ездить ! Спасибо за очередное покращення
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Реформы: повысить..., повысить,...повысить,...повысить,.......
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Интересно, можно ли стричь овец до бесконечности. Повысить цены- много ума не надо. Нужно было оставить цены такими же, но убрать коррупцию. Многие из небогатых семей не потянут очередные покращення.
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Небогатые люди должны дома сидеть. Неподвижно. И на проезде сэкономят и на еде - меньше калорий будут тратить. А если помрут, так вообще хорошо - нет человека, нет проблем.
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Транш переносится: в МВФ рассказали, когда займутся Украиной

2 ч. назад - Об этом говорится в данных календаря совета директоров МВФ. В настоящее времякалендарь МВФ расписан до 3 февраля.
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А ЗП и доход маленьким гражданам не поднимают.
Только гройсманам и их холуям положенна компенсация.
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Мало,надо на 210 процентов.На 21-Бальчуну не хватит на миллион зарплаты
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Це напоминає Расєю до 1861 р. (рік відміни кріпацтва). Ще нас по панам розписати і все буде - ОК ! Чи не так, пани з бульдозера та сцени Майдану ?
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Ну и правильно. Значит больше налогов заплатят перевозчики. Больше налогов, - больше денег на образование и медицину.
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А где возмущение главного Ради-Кала ляшко, когда поднимались тарифы на грузоперевозки, холуй ахметова первый кричал
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Щоб вони вже повиздихали!! Падло смердюче. Спасу вже немае
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Юго Восток 🇺🇦 ‏@Ale4kko 1 ч.1 час назад

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Тут по-моему все забыли что "Укрзализныця" уже не в сфере мининфраструктуры. Забыл и рукопомойник омелян. Вот так он видит реформу. А тут,из-под носа увели. Надо же. Так что все эти его визги напоследок пока ничего не значат.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМининфраструктуры предлагает повысить ж/д тарифы на перевозку пассажиров и багажа в 2017 году на 21%
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