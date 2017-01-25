 ФСБ хочет предъявить мне обвинение в новой редакции, - Умеров

Об этом Умеров написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера позвонил следователь ФСБ. Договорились встретиться в пятницу, 27 января, в 14-30. Мне будет предъявлено обвинение в новой редакции (перепредъявление обвинения). Что это означает, я не очень понимаю. После "встречи" расскажу в рамках дозволенного...", - рассказал замглавы Меджлиса.
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