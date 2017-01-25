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 Политика Украины
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 ФСБ хочет предъявить мне обвинение в новой редакции, - Умеров

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова вызывает следователь ФСБ в оккупированном Крыму.

Об этом Умеров написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера позвонил следователь ФСБ. Договорились встретиться в пятницу, 27 января, в 14-30. Мне будет предъявлено обвинение в новой редакции (перепредъявление обвинения). Что это означает, я не очень понимаю. После "встречи" расскажу в рамках дозволенного...", - рассказал замглавы Меджлиса.

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Эти гандоны штопанные будут трепать Умерова до смерти. Как шакалье
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФСБ хочет предъявить мне обвинение в новой редакции, - Умеров
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