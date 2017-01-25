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 Общество
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Все про:армия (7289) помощь (3137) Донбасс (12040) волонтеры (2265)

 Волонтеры "Мега-Полиграфа" везут большую партию помощи на Донбасс: некоторые позиции остаются незакрытыми

Волонтеры "Мега-Полиграфа" формируют очередную большую партию помощи на Донбасс. На данный момент нужно помочь закрыть некоторые позиции.

Об этом говорится в сообщении фонда на странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Готовимся к выезду: Марик - Широкино - Марьянка - Новогородка - Авдеевка - Зайцево - Светлодарск (пока под вопросом) - Дружковка. Заезжаем в 1-ю танковую, 36-ю - 137-й, 56-ю - 21-й, 72-ю, 25-ю (пока под вопросом), ПС, полк Киев, медрота Айдара, 30-я, больницы Марика и Авдеевки, ASAP, дом-интернат в Дружковке

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Хотим обеспечить бойцов 54-й бригады планшетами со спецпрограммами для точного и слаженного огня, - волонтер Мысягин. ДОКУМЕНТ+ФОТО

Едем двумя машинами - наша фура и Valerka Goryachek на скорой (Валерка едет груженый + скорую используем как машину "подскока" - в то же Широкино на фуре не заедешь...) Везем много. Загружены - плотно.

волонтеры

Из незакрытого на данный момент:

- Кирки\лопаты (ребята на промке заняли новые позиции - грунт очень тяжелый: "это скорее камни с землей, чем земля с камнями");
- Топоры\колуны;
- Кабель ВВП, ВВГ, ШВВП 2*2,5 - МНОГО! Просят все!!! Для обустройства новых позиций. Да - именно медь и в двойной оплетке. Алюминиевый очень легко ломается...
- Генератор 1,5 - 2 kWt - 2шт.
- Бензопила - 2 шт.
- Видео-кабель - хотя бы 100 м
- Домкрат 10 т
- Компрессометр
- Обжимка колец
- Набор ключей
- Набор головок
- Сковородки
- Бочки для воды 50 л. - хотя бы 4 шт. Лучше - больше
- Термос - 3 л.
- Круги для болгарки
- Электроды 2 и 3 мм
Традиционно - имбирь, острый перец, чеснок, лимоны - как противопростудное
Смаколыкы ;)

"А еще надо помочь Ласточке (Оксана) перед очередной ротацией (Авдеевка) привезти скорую помощь (Т4 2,5TDI 2000г.) в порядок: ТО, наружные гранаты, ремень грм, ролики, тормозные диски/колодки по кругу.

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Хочу поблагодарить за помощь с нашей фурой: фары - установлены, аккум - есть, доп. фары\магнитола\ТО\ремонт - в процессе!!!", - сказано в сообщении.

волонтерыволонтеры

Хотите помочь?

Внимание!!! Изменились реквизиты!!!!!!

Контактные телефоны - 0674640177, 0503550177, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
Благотворительный фонд "Воины добра".

Смотрите также: "Ми є тут для того, щоб у вас була рідна земля. Все дуже скоро буде добре!", - бойцы на передовой поздравили украинцев с наступающим Новым годом. ВИДЕО

Реквизиты:

БО "МБФ "ВОЇНИ ДОБРА"
ЄДРПОУ 39350819
п/р 26007053149199 в ПАТ КБ "Приватбанк"
МФО 321842
Для перечисления денег из других украинских банков:
Наименование банка: Приватбанк
Номер счета: 29244825509100
МФО: 305299
ЕДРПОУ: 14360570
Назначение платежа: пополнение карты № (далее необходимо указать номер карты, которую вы хотите пополнить)
Получатель: Галафутник Игорь Леонидович
ИПН: 2390702897
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ласточка - старый фольц, перебранный раз сто.
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Наверно "мошенники",ведь Пєдро сказал что армия всем обеспечена и волонтеры не нужны,а мы ведь верим гидранту,правда?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВолонтеры "Мега-Полиграфа" везут большую партию помощи на Донбасс: некоторые позиции остаются незакрытыми
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