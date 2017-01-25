 В выступлении перед членами ПАСЕ Ягланд ни словом не упомянул о российской агрессии против Украины, - Ляшко

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал лидер Радикальной партии, народный депутат Олег Ляшко на Facebook.
"В Страсбурге было абсолютно позорное выступление генсека Совета Европы (СЕ) Ягланда перед членами ПАСЕ. В своем выступлении этот формальный лидер СЕ ни словом не упомянул о российской агрессии против нашей страны, оккупации части нашей территории и аннексии Крыма", - отметил он.
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"Вместе с переизбранием печально известного пророссийского Педро Аграмунта президентом ПАСЕ выступление генсека СЕ является еще одним свидетельством того, как глубоко страх и политика умиротворения агрессора проникли в души европейцев и парализуют их сознание. Угрозу нового варварства на своей восточной границе европейцы в каком-то умственном параличе видеть упорно не хотят", - подчеркнул парламентарий.
"Европа, похоже, погружается в глубокий идеологический, моральный и институциональный кризис", - добавил Ляшко.
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Российских арктических стрелков научили управлять оленьими и собачьими упряжками
Учебные занятия прошли в оленеводческом хозяйстве в районе поселка Ловозеро
В Мурманской области в рамках учений отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота РФ военнослужащие с помощью местных оленеводов и каюров освоили навыки управления традиционными видами транспорта коренных народов Севера - оленьими и собачьими упряжками, отчиталось Министерство обороны РФ.
Учебные занятия прошли в оленеводческом хозяйстве в районе поселка Ловозеро. Также арктические стрелки отработали рейды, в том числе на лыжах в сцепке по три-четыре человека со снегоходами, а завершилось все учебным боем, в ходе которого военнослужащие окружили и уничтожили диверсионную группу условного противника, говорится в сообщении.
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