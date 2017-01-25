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 Политика Украины
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Все про:критика (193) Ляшко (1289) Россия (64881) Ягланд (30) Донбасс (12040) Евросоюз (11475) Радикальная партия (274)

 В выступлении перед членами ПАСЕ Ягланд ни словом не упомянул о российской агрессии против Украины, - Ляшко

Руководство Евросоюза не хочет замечать российскую агрессию в Украине и пытается умиротворить агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал лидер Радикальной партии, народный депутат Олег Ляшко на Facebook.

"В Страсбурге было абсолютно позорное выступление генсека Совета Европы (СЕ) Ягланда перед членами ПАСЕ. В своем выступлении этот формальный лидер СЕ ни словом не упомянул о российской агрессии против нашей страны, оккупации части нашей территории и аннексии Крыма", - отметил он.

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"Вместе с переизбранием печально известного пророссийского Педро Аграмунта президентом ПАСЕ выступление генсека СЕ является еще одним свидетельством того, как глубоко страх и политика умиротворения агрессора проникли в души европейцев и парализуют их сознание. Угрозу нового варварства на своей восточной границе европейцы в каком-то умственном параличе видеть упорно не хотят", - подчеркнул парламентарий.

"Европа, похоже, погружается в глубокий идеологический, моральный и институциональный кризис", - добавил Ляшко.


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Новости из страны "нанотехнологий": "Руководство "Роскосмоса" решило отозвать на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М". Поводом для этого стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. По результатам расследования причин инцидента выяснилось, что при сборке изделия использовались "неликвидные компоненты". В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ. Этот факт не остался без внимания правоохранительных органов: сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР. Они пытаются понять, как замена материалов осталась незамеченной представителями многочисленных структур, отвечающих за контроль качества. "По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке". Проверки скажутся на сроках пусков "Протонов": первый старт с Байконура, по самым оптимистичным прогнозам, состоится не ранее лета, хотя прежде был запланирован на февраль.
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это уже старая новость.

Российских арктических стрелков научили управлять оленьими и собачьими упряжками
Учебные занятия прошли в оленеводческом хозяйстве в районе поселка Ловозеро

В Мурманской области в рамках учений отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота РФ военнослужащие с помощью местных оленеводов и каюров освоили навыки управления традиционными видами транспорта коренных народов Севера - оленьими и собачьими упряжками, отчиталось Министерство обороны РФ.
Учебные занятия прошли в оленеводческом хозяйстве в районе поселка Ловозеро. Также арктические стрелки отработали рейды, в том числе на лыжах в сцепке по три-четыре человека со снегоходами, а завершилось все учебным боем, в ходе которого военнослужащие окружили и уничтожили диверсионную группу условного противника, говорится в сообщении.
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вождь пролетаріату краще б розказав, де нагарував 13 млн. на хатиночку
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Популизм от ляшка.В прямом и переносном виде. Ущербное пожить хочет как обеспеченные люди.За счет вашего доверия.
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Игорь Хирскл - ляшко конечно скатиняка как и большинство наших барыг у власти, но разве сейчас он сказал не правду?
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Зато особнячок, за 15 лямов, они кажись засекли! Во, скотынякы! Лезут в личную жизнь. А ведь есть и более глубокая личная жизнь. Но, тут они толерантны.
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- Ай-ай-ай, какие европейцы скотыняки, прям нервов не хватает, - подумал Ляшко, - Пойду лучше домик за 15 лямов куплю, мож полегчает...
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Он свою роль местного ,ЦРУ шника 'сыграл на публику))непрокатило,кроме молоть языком и играть на публику что сам сделал)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ выступлении перед членами ПАСЕ Ягланд ни словом не упомянул о российской агрессии против Украины, - Ляшко
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