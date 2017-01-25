EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  40  0
Все про:пожар (2949) смерть (4380) Донецкая область (3568)

 Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме на Донетчине

Причина пожара устанавливается специалистами.

В г. Украинск Донецкой обл. при пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул. Первомайской погиб пенсионер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение об инциденте поступило спасателям в 23:17 24 января.

По прибытию к месту происшествия спасатели выяснили, что пожар происходит внутри квартиры.

Во время тушения в комнате на полу огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины 1950 г. р. Спасатели локализовали пожар на площади 3 кв. м в 23:23, и ликвидировали - в 23:27. От Главного управления привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донецкой области грозит экологическая катастрофа в случае попадания снаряда в фенольный завод, - Жебривский
 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVReTh3VERkUmRIUkRkekJaUWpnd1dVaFJkazVETVRCWlJGSm5kRWROWms1RFZUQk1OMUYyWkVNeE1GbGlVWFYwUTNjd1dUaG5NRXczVVhOa1F6Y3dURVJTWjJSSFF6QlpkejA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПенсионер погиб при пожаре в жилом доме на Донетчине
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция боевик взятка военнослужащие Высший совет правосудия дети Днепр_город добровольцы Донбасс Донецкая область Евтушок Сергей журналистика задержание Киев Львов Минобороны НАБУ НАПК Нацполиция обстрел ПАСЕ Польша Порошенко Россия СБУ суд судья Трамп Финляндия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти