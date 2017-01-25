 Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме на Донетчине

В г. Украинск Донецкой обл. при пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул. Первомайской погиб пенсионер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение об инциденте поступило спасателям в 23:17 24 января.
По прибытию к месту происшествия спасатели выяснили, что пожар происходит внутри квартиры.
Во время тушения в комнате на полу огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины 1950 г. р. Спасатели локализовали пожар на площади 3 кв. м в 23:23, и ликвидировали - в 23:27. От Главного управления привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники.
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