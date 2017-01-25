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 Происшествия, Общество
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Все про:Жебривский (375) экология (937) Донецкая область (3568) Хуг Александр (207)

 Донецкой области грозит экологическая катастрофа в случае попадания снаряда в фенольный завод, - Жебривский

Донецкой области грозит экологическая катастрофа, если во время обстрела снаряд попадет в фенольный завод в районе пос. Новгородское, который находится на линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".

"Боевики по Новгородскому стреляют постоянно, и если туда попадет достаточно серьезный снаряд и прорвет, то понятно, что загрязнению будет подлежать не только территория вокруг города Торецка, но и в сторону Горловки, Енакиево и Донецкой агломерации", - заявил Жебривский.

Он также добавил, что такая ситуация вокруг химического завода сохраняется уже не первый год.

"Очень приятно, что господин Хуг наконец обратил внимание на ситуацию вокруг фенольного завода, потому что мы неоднократно отправляли и в минскую переговорную группу, и в "нормандский формат", и практически всем заинтересованным лицам. И общий координационный центр по прекращению огня с украинской стороны постоянно подавал заявки на то, чтобы остановить обстрелы и чтобы мы могли частично восстановить, потому что там также есть повреждения, время от времени, и мы их ремонтируем", - добавил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донецкая область находится под угрозой экологического загрязнения, - Хуг

Кроме химического завода, также существует опасность экологической катастрофы в случае попадания снаряда по фекальным отстойникам Бахмутского аграрного союза и возле Новолуганского.

Отметим, хранилище химических отходов фенольного завода расположено между позициями украинской армии и боевиков, которые находятся в 400 м друг от друга. Об угрозе экологической катастрофы из-за промышленных отходов фенольного завода неоднократно сообщалось в прессе, сейчас вопрос также актуален.

Ранее, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что всей территории Донецкой области может грозить химическое загрязнение в случае продолжения боевых действий в районе поселка Новгородское, где находится хранилище химических отходов фенольного завода.
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Ты там снарядами зубы не заговаривай.Когда украинское тв будет ?
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"но и в сторону Горловки, Енакиево и Донецкой агломерации" - да и хрен на них. быстрее сдохнут
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Не понимаю я той темы с линией разграничения.
Как по мне, так все населенные пункты в этой зоне должны быть отселены вглубь Украины, заводы демонтированы и вывезены, все сооружения должны быть сравнены с землей (что бы негде было укрыться диверсантам), лесосадки выкорчеваны, еще неплохо было бы заминировать полосу за исключением дорог, для перемещения гражданских где выставить блокпосты.

Это один хрен дешевле, чем постоянно восстанавливать дома разрушаемые обстрелами
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Та и хуй с ними. Если местные долбоебы ("путинвведивойска") и их обдрыщенци не парятся об этом, то нужно подождать и лишнехромосомные сами себя выпилят.(хотя бы частично)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДонецкой области грозит экологическая катастрофа в случае попадания снаряда в фенольный завод, - Жебривский
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