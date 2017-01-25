 НАПК просит Нацполицию расследовать нарушения в отчетностях 12 партий, - Корчак

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава НАПК Наталья Корчак, передает Цензор.НЕТ.
"Подробно о том, что именно в отчетах политических партий подпадает под статью 159-1 Уголовного кодекса Украины. В частности, пункт 1 - представление заведомо недостоверных сведений в отчете партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера или в финансовом отчете о поступлении и использовании средств избирательного фонда партии, местной организации партии, кандидата на выборах; пункт 2 - умышленное совершение взноса в поддержку политической партии лицом, не имеющим на то права, или от имени юридического лица, не имеющим на то права, умышленное совершение взноса в пользу политической партии физическим лицом или от имени юридического лица в крупном размере, умышленное предоставление финансовой (материальной) поддержки для осуществления предвыборной агитации, агитации по всеукраинскому или местному референдуму, а так же умышленное получение вклада в пользу партии от лица, которое не имеет права осуществлять такой вклад, или в крупном размере. Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции были выявлены признаки уголовного преступления в квартальных отчетах (третий квартал 2016 года) 12 политических партий", - рассказала она.
Политическая партия (ПП) "НАШ КРАЙ": В результате сопоставления и сверки сведений, указанных в отчете с информацией Единого государственного реестра (ЕГР) юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, партией зарегистрированы 54 местные организации по Украине и только 25 партячеек отражены в отчете;
ПП "НАРОДНЫЙ РУХ УКРАИНЫ": В отчете партии не указаны сведения о транспортном средстве, которое находится в праве собственности партии согласно информации, полученной от Главного сервисного центра МВД Украины;
"Аграрная партия Украины": Зафиксировано умышленное совершение взноса в поддержку политической партии от имени юридического лица, не имеющим на то права и умышленное получение вклада в пользу партии от лица, которое не имеет права осуществлять такой вклад;
"Новая политика": В отчете есть недостоверность представленной информации о количестве зарегистрированных местных ячеек партии - указаны 24 партячейки, еще 28 партийных организаций городского и районного уровней, о наличии которых свидетельствует ЕГР, остались вне партийного отчета;
"Партия сильной власти": В отчете партии указано о наличии 13 местных партячеек, информация же из Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований свидетельствует о наличии в партии еще Луганской и Львовской областных партийных организаций;
"Собственная сила": В отчете партия не указала две местные организации - Черновицкую и Черниговскую областные партийные организации политической партии, являющиеся юридическими лицами в соответствии с Единым госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований;
"Политическое объединение "Прямое действие": Партия отчиталась о 2 местных партийных организациях, не указав о существовании еще 20 местных ячеек областного, городского и районного уровней, которые являются юридическими лицами в соответствии с информацией Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований;
"САМОВРЯДНОЕ УКРАИНСКОЕ ГОСУДАРСТВО": Партия информирует о 20 местных ячейках различного уровня, в то время как в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований указывается информация еще о 5 партийных ячейках областного значения в Виннице, Луганске, Николаеве, Харькове и в Ивано-Франковске;
"Партия вольных демократов": В отчете партии сообщается о 18 местных организациях с юридическим статусом, в то же время в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований зарегистрированы еще 6 местных ячеек городского и районного уровней, о которых в отчете отсутствует какая-либо информация;
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ УКРАИНЫ": В отчете партии не представлена информация о 64 объектах имущества, принадлежащих центральному офису партии и ее Полтавской областной ячейке (земельный участок, недвижимость (квартиры, дома, помещения в домах) и два авто 2004 года выпуска) в соответствии с Государственным реестром прав на недвижимое имущество и реестра прав собственности на недвижимое имущество, государственный реестр ипотек, Единый рееста запретов отчуждения объектов недвижимого имущества и базой данных Единого государственного реестра МВД;
"ЗЕЛЕНЫЕ": Партией зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований 29 местных ячеек, в отчете сообщается о 23 организациях с юрстатусом, поданы же только 12 отчетов имущественного характера;
"ВО "СВОБОДА": Согласно отчету, объединение насчитывает 514 местных организаций и еще 49 партячеек с юридическим статусом, отчеты по которым не были представлены в результате их расположения на оккупированных территориях (17 парторганизаций) и из-за отсутствия сведений по ним в Центральном аппарате партии. Вместе с тем, согласно выписки из ЕГР юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, "Свободой" зарегистрированы 577 местных ячеек партии.
"Материалы были отправлены Национальным агентством в Национальную полицию Украины, которая, согласно действующему законодательству, должна реагировать на эти правонарушения", - резюмировала Корчак.
222 2
НАПК проведет спецпроверку кандидатов на должности судей Верховного Суда, - глава агентства Корчак(14)
НАПК утвердило обновленные порядки проверки электронных деклараций, - Корчак(13)
Вторая волна е-декларирования предполагает подачу деклараций руководителями вузов, главврачами медучреждений, нотариусами, - Корчак(22)
НАПК предоставит НАБУ доступ к реестру е-деклараций, - Корчак(8)
10 принципов воспитания детей от Януша Корчака(0)
КСУ рассмотрит обращения 48 народных депутатов о признании незаконной системы е-декларирования, - Корчак(52)
НАПК уже проверяет е-декларации на предмет подачи самой декларации, - Корчак(29)
Ответить
Ответить