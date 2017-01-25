 От гриппа в Киеве умер человек, - Центр по контролю и мониторингу заболеваний

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр по контролю и мониторингу заболеваний, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 446,6 на 100 тыс. населения, что на 4,7% меньше, чем на предыдущей неделе. Госпитализированы 7143 человека - 3,8% заболевших.
Зарегистрирована 1 смерть от гриппа в Киеве.
Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Волынской области (745,5 на 100 тыс. населения), наименьший - в Харьковской (281,2). Эпидемические пороги превышены в 3 областях: Волынской (на 27,1%), Закарпатской (на 15%), Днепропетровской (на 12%).
Вакцинированы против гриппа 104 394 человека (0,24% от общего количества населения).
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