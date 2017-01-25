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 От гриппа в Киеве умер человек, - Центр по контролю и мониторингу заболеваний

За третью неделю 2017 года (16-22 января) заболели гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) 190 205 человек, из них 55,7% - дети в возрасте до 17 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр по контролю и мониторингу заболеваний, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 446,6 на 100 тыс. населения, что на 4,7% меньше, чем на предыдущей неделе. Госпитализированы 7143 человека - 3,8% заболевших.

Зарегистрирована 1 смерть от гриппа в Киеве.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Волынской области (745,5 на 100 тыс. населения), наименьший - в Харьковской (281,2). Эпидемические пороги превышены в 3 областях: Волынской (на 27,1%), Закарпатской (на 15%), Днепропетровской (на 12%).

Вакцинированы против гриппа 104 394 человека (0,24% от общего количества населения).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в конце января - начале февраля, - КГГА
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