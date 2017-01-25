 "Роскосмос" отзывает двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей "Протон-М", в которых заменили драгметаллы "неликвидными компонентами"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российский "КоммерсантЪ".
Как отмечает издание, поводом для этого стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. Исправлять ситуацию будут при помощи другого двигателестроительного предприятия - НПО "Энергомаш". Ему предстоит провести аудит и дополнительный технический контроль всех двигателей, которые уже произвели на ВМЗ. Проверки скажутся на сроках пусков "Протонов": первый старт с Байконура, по самым оптимистичным прогнозам, состоится не ранее лета, хотя прежде был запланирован на февраль.
О проблемах с жидкостными ракетными двигателями, используемыми в ракетах-носителях "Протон-М", "Ъ" рассказали несколько топ-менеджеров предприятий космической промышленности. По их словам, речь идет о двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производства Воронежского механического завода: они устанавливаются на вторую и третью ступень "Протона" соответственно. Проблема вскрылась некоторое время назад в ходе огневых испытаний одного из двигателей второй ступени: по результатам расследования причин инцидента выяснилось, что при сборке изделия использовались "неликвидные компоненты". В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ. Этот факт не остался без внимания правоохранительных органов: сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР. Они пытаются понять, как замена материалов осталась незамеченной представителями многочисленных структур, отвечающих за контроль качества.
"По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке",- уточнил собеседник российского издания.
В итоге, во время выездного совещания руководства госкорпорации "Роскосмос", состоявшегося на заводе 20 января, было озвучено решение об отзыве двигателей для "Протонов" на завод-изготовитель для перепроверки и, в случае необходимости, устранения недостатков.
"Речь идет обо всех без исключения двигателях для "Протонов", выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром Байконур,- уточнил один из собеседников "Ъ".- График их возврата на завод должен быть подписан до конца недели".
По вине ВМЗ возникли проблемы уже со вторым типом ракет.
Напомним, что 1 декабря 2016 года из-за разрушения двигателя РД-0110 произошла авария ракеты-носителя "Союз-У" и был потерян грузовой корабль "Прогресс МС-04". Все третьи ступени ракет семейства "Союз" с двигателем, приведшим к аварии "грузовика", были отозваны с Байконура на ВМЗ для проверок. По итогам "разбора полетов" гендиректор завода Иван Коптев в связи с "неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции" подал заявление об отставке по собственному желанию. Врио гендиректора ВМЗ стал Алексей Уваров, который ранее был заместителем директора предприятия по производству.
Всего в 2017 году "Роскосмос" рассчитывал провести 27 пусков, не менее восьми из которых приходятся на "Протоны". Некоторые из них были коммерческими (в первом квартале значился запуск геостационарного спутника связи Echostar 21, во втором квартале - запуски телекоммуникационных спутников Hispasat 30W-6 (1F) и Asiasat 9), а некоторые - запускались в интересах госзаказчика. Так, в конце первого квартала планировалось доставить на орбиту военный спутник связи "Благовест", затем три спутника "Глонасс-М", после - гидрометеорологический аппарат "Электро-Л" N3, а в конце года - еще два пуска в интересах Космических войск РФ.
Теперь при самом оптимистичном раскладе первый пуск "Протона" в этом году состоится только летом - ориентировочно в июне или июле.
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- Наверное, в микросхемах или нанотехнологиях перемудрили?
- Нет, их клепали бракованной кувалдой!
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Богатырский костюм Кадырова оказался национальным чеченским облачением - Лента.сру
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Все знаково-скреповые слова для былинного эпоса и те - монлого-татарские. Кремль, богатырь (батыр), Руслан (не славянское имя).
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Трамп обрушит нефтяной рынок К чему приведут планы Дональда Трампа отказаться от нефти ОПЕК
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Могущество США (да и собственно сама американская экономика) строится вовсе не на экономике, а на мировом влиянии США. Закончится это тем, что США утратят свое влияние (Трамп хочет выйти, из всего из чего только можно выйти (НАТО, экономические союзы....)), доллар потеряет значение мировой валюты и экономика их загнется!!!
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Рыболов он и зоолог,
раб галлерный, идеолог
он историк и филолог
неудавшийся агент:
ни разведчик и ни мент
Лилипутин иль Кабаев
А вернее- раздолбаев...
Ватник-случаем на троне
в перекошенной короне
в прошлом был на побегушках
мелкота что при кормушках
3-х колёсный байкер-шут
но считает что он крут
он на Ладе на Калине,
в самолёте, на дрезине,
то моряк на корабле
То в кабаевской п... де
с голым торсом и верхом
смесь павлина с петухом."
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По делу о госизмене арестованы куратор интернет-отрасли из ФСБ и топ-менеджер компании «Лаборатория Касперского»
Как пишет «Коммерсант», сотрудника спецслужбы подозревают в получении взятки от одной из иностранных компаний. Сергей Михайлов возглавлял в ФСБ одно из подразделений Центра информационной безопасности. Источники газеты говорят, что он неформально определял политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции. Второй фигурант - это Руслан Стоянов, который в компании « Лаборатория Касперского» руководил отделом по расследованию киберпреступлений и тесно сотрудничал с правоохранительными органами. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».
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Об этом пишет газета «Ведомости». Первоначально планировалось, что тариф будет повышаться поэтапно - сначала в феврале, а потом в июне. Между тем, сейчас обсуждается повышение цены с 1 или с 15 апреля - она будет составлять свыше 3 рублей за километр.
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Их заподозрили в соучастии в рейдерском захвате.
Как указывают российские информагентства, в суд Южного округа штата Нью-Йорк еще осенью обратилась американская юридическая компания PPF Management LLC. Права требования по иску этой структуре переуступили Сергей Пойманов и его бывшая супруга Ирина Подгорная. Ранее они были держателями контрольного пакета акций компании «Павловскгранит», одного из ведущих производителей гранита в Европе. Предприятие кредитовалось в Сбербанке, однако не смогло обслуживать долги. В итоге крупнейшие владельцы лишились своей собственности. Они полагают, что это произошло, поскольку ответчики решили осуществить рейдерский захват «Павловскгранита» и вступили в преступный сговор, организатором которого был конкурент Пойманова Юрий Жуков. В заявлении утверждается, что Герман Греф «использовал свою репутацию и влияние в правительстве», чтобы не допустить расследования по этому поводу. Иск подан против 22 физических и юридических лиц, уточняют РИА. Среди предполагаемых соучастников назван также сын генпрокурора России Артем Чайка.
Материалы дела открыли для общественности только в начале этого месяца. Предварительные слушания по иску назначены на 20 апреля.
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Стрелок-радист:
- Командир, нас берут на перехват истребители с опознавательтными знаками Японии!
Командир:
- Не может быть, в Сирии нет сил самообороны Японии! Штурман, опять облажался?
Штурман:
- Чуть что - штурман облажался! А вот нехрен было, товарищ командир так сильно мять пустую пачку "Беломора"! Скажи еще спасибо, что по Глонассу не летели, сейчас бы уже подводниками были!
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1. "Орлан-10" в провинции Хама, и
2. "Ганат-4" возле авиабазы Тияс
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В бюджете "Газпрома" обнаружилась дыра на $15 млрд ))
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- Василий Иванович, ракетьі привезли!
- А сёдла к ним есть?
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А чувак уже на Марсе!
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Вот она сработала!
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Т.е. просто пистили, как это принято во всей Раше.
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Благовест - колокольный звон перед началом церковной службы.
Гундяю колокольню в космосе строят?
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