 Генконсул рассказал подробности инцидента с избиением украинских студентов в Польше

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк рассказал подробности инцидента с избиением украинских студентов в Ряшеве (Жешуве), передает Цензор.НЕТ. Об этом Павлюк сообщил в "Вечернем прайме" на телеканале " 112 Украина ".
"Произошел конфликт между молодыми гражданами Украины и Польши. Трое граждан Украины возвращались в общежитие, они учатся в Жешуве. К ним обратились местные жители и спросили, откуда они. Они ответили, что из Украины. И они заявили, что Львов - это польский город, и, наверное, произошла какая-то словесная перепалка. Это было ночью, в каком они были состоянии - неизвестно. 5 граждан Польши были задержаны, наших ребят доставили в больницу. Они получили телесные повреждения, но их жизни ничего не угрожает. Они были обследованы и отпущены домой", - сказал генконсул.
Он добавил: "Следствие проводит районная прокуратура Жешува. Мы держим этот инцидент на контроле. Задержанным выставлено обвинение".
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МВД Украины готовит имплементацию Директивы 2006/126/ЕС о водительских удостоверениях. Будут изменены категории транспортных средств, сократится срок действия документов, а в самих карточках для защиты от подделок появятся микрочипы. О будущих изменениях сообщила замминистра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева.(с)
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у вас не країна - а скотомогильник зайвохромосомних дегенератів, що називають себе рускімі
підараха - країна 404....
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та ваша недонація із самого зародження була нацією дегенератів, алкашів і злодіїів. типічна бидлота, не здатна творити, а лише нищити, вбивати і віджимати чуже))) вас чекає загибель. і ми вам у цьому допоможемо)))
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та хто вам іпанутим вірить? ви ж забрехались по самі і-го-го))))
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що може дати світові територія, заселена бидлотою, тіпа тебе?
ви придатні тільки на використання у вигляді гумусу.. та й то сумнівно
)))) ти мені ще про мою історію розкажи)))))) і не забудь згадати про розпЋятих хлопчиків))) ти нереально іпанута куйня))))
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подробиці розриву твого пукана нікому не цікаві
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А пакт Молотова - Рибентроппа всего лишь лишь вернул его назад , в Украину . В совковую , тогда ещё , Украину . !
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в каком состоянии были пять поляков ясно, они нанюхались ху%ла.
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Свободу Финку !
Свободу Финку!
Свободу Финку!
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