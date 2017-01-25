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Все про:избиение (11048) Польша (3596) студенты (485)

 Генконсул рассказал подробности инцидента с избиением украинских студентов в Польше

В конфликт попали трое украинцев.

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк рассказал подробности инцидента с избиением украинских студентов в Ряшеве (Жешуве), передает Цензор.НЕТ. Об этом Павлюк сообщил в "Вечернем прайме" на телеканале " 112 Украина ".

"Произошел конфликт между молодыми гражданами Украины и Польши. Трое граждан Украины возвращались в общежитие, они учатся в Жешуве. К ним обратились местные жители и спросили, откуда они. Они ответили, что из Украины. И они заявили, что Львов - это польский город, и, наверное, произошла какая-то словесная перепалка. Это было ночью, в каком они были состоянии - неизвестно. 5 граждан Польши были задержаны, наших ребят доставили в больницу. Они получили телесные повреждения, но их жизни ничего не угрожает. Они были обследованы и отпущены домой", - сказал генконсул.

Он добавил: "Следствие проводит районная прокуратура Жешува. Мы держим этот инцидент на контроле. Задержанным выставлено обвинение".


Читайте на "Цензор.НЕТ": Консул Украины в Польше держит на контроле инцидент с избиением украинских студентов, - МИД
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Ну хоть в Польше Украинцев полиция защищает.
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Да! А тут, от Авакова- нежданчик. Точнее, от той, порнозвезды:
МВД Украины готовит имплементацию Директивы 2006/126/ЕС о водительских удостоверениях. Будут изменены категории транспортных средств, сократится срок действия документов, а в самих карточках для защиты от подделок появятся микрочипы. О будущих изменениях сообщила замминистра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева.(с)
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Хер ей,обломится эта сучка в сперме,никаких пересдач
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Блин , пшеки !! Какой нах польский город , ну что за чепуха .!!? Ну пусть кацапы несут этот бред , им то простительно . Но вам это зачем !?
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Потому что это польский город. А кровавый коммуняки отняли их у него и объявили его украинским. Очередное кровавое коммуняцкое преступление и ложь.
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Та ты ШО ??? И основатель его наверное был польский князь Данила Галицкий . ? И первые жители населявшие его были поляками .? .
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Галицкий-Шмалицкий это все коммуняцкие сказки. И потом если так начать судить то вся земля принадлежит неандертальцам. Львов и так называемая "Западная Украина" стали Украиной в результате фашистко-коммунцкого сговора.
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Не принадлежит , вас таких дремучих неандертальцев всего около сто сорака миллионов осталось . Скоро станет намного меньше , боярышник в поможет .
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єбанашка, вчи історію за підручниками історії, а не записками імбіцилів із підарашки!
у вас не країна - а скотомогильник зайвохромосомних дегенератів, що називають себе рускімі
підараха - країна 404....
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Вы убийцы и воры, вы начали геноцид поляков как только фашисты и коммунисты поделили Польшу.
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найсмішніше місце в твоєму сумашедшему гоні це те. що хворий пацієнт у своїх епілептичних нападах звинувачує лікаря)))
та ваша недонація із самого зародження була нацією дегенератів, алкашів і злодіїів. типічна бидлота, не здатна творити, а лише нищити, вбивати і віджимати чуже))) вас чекає загибель. і ми вам у цьому допоможемо)))
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Гена Цид - це якийсь польський єврей, якого кацапідари разом з нацистами замордували у Кракові?
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Посмотри польский фильм "Волынь". Там ваше настоящее лицо. Лицо животных-убийц.
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знятий на гроші кацапідарів...)))
та хто вам іпанутим вірить? ви ж забрехались по самі і-го-го))))
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Мдя . !! У тебя я вижу , очень тяжёлый случай . Вот что бывает когда учишь историю по кацапской википедии , а не по историческим документам . !! .
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Ну да, пакт Молотова-Риббентропа это выдумки кацапов если читать щирую украинскую историю с погонщиками динозавров.
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Это животное , типичное не грамотное ватное быдло .
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А ты ответь. Кто присоединил "Западную Украину". И когда она до этого хоть рз была Украиной? Вы зарываете голову в песок. И не хотите видеть преступления коммунизма.
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ти дебіл??? Україна об'єдналась у 1919 році, але підарашки на чолі з сифілітиком пішли війною проти УНР і залили кров'ю, після чого самі ж і розділили. але кацапідарські дєятілі від історії про це не згадують... а в 1939 році гімносовок разом з нацистською Німеччиною розпочали 2 світову. вони ж бо союзнички були....
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Дебилы невежественные, УНР уничтожили белые во главе с Деникиным. Самое позорное поражение в истории гражданской войны. Уроды даже собственную историю толком не знают.
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ублюдок тупенький, йди нах... у вас всі вожді - як не очевидні дегенерати, то сифілітики.
що може дати світові територія, заселена бидлотою, тіпа тебе?
ви придатні тільки на використання у вигляді гумусу.. та й то сумнівно
)))) ти мені ще про мою історію розкажи)))))) і не забудь згадати про розпЋятих хлопчиків))) ти нереально іпанута куйня))))
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ну то заспокійся і не істери)))
подробиці розриву твого пукана нікому не цікаві
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Слушай кац , тебе что нравится тут выставлять себя дебилом .? Тебе это в кайф ? Нахрена ты несёшь весь этот бред .!?
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Ахаха. Правда глаза колет? Ну хоть в интернете посмотри дебил.
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Ты вали на точка сру, и там рассказывай о преступлениях комунизма в отношении Финляндии , Кёнигсберга .
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Я везде рассказываю о преступлениях коммунизма. Не только здесь.
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Преступление кровавого Джугашвили. А украинцы воры.
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Я не поддерживаю аннексию Крыма. Но вы воры похлеще. И тем хуже, что вы притворяетесь ангелами, коммуняцкие выпердыши.
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Преступный пакт Молотова-Риббентропа давно пора пересмотреть.
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Да да! И отдать Калининград(он же Кёнигсберг) Германии , Карелию и половину ленинградской области Финляндии , Курилы японцам и тд и тд.
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А я не против. Справедливость прежде всего. Нельзя прикрывать преступления фашизма и коммунизма.
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Справедливість каже, що в Західній Україні поляки були агресорами і загарбниками.
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Заодно пересмотри и Рижский договор , по которому дедушка чЛенин отдал Львов полякам на откуп . Лишь бы те не воевали против большевиков .
А пакт Молотова - Рибентроппа всего лишь лишь вернул его назад , в Украину . В совковую , тогда ещё , Украину . !
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Ну вы и сказочники.
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ну да.. в чужой стране не сильно то и позащищаешься.. Потом на тебя всех собак свесят. Ребята правильно сделали, что в полицию обратились и всё зафиксировали.. А то, потом бы рассказывали как "украинские националисты убивали безвинных польских ягнят"... И снова истерили бы по этому поводу под чутким руководством засрашки..
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Поляки такие же свиньи как и большинство эуропейцев. Высокомерные, наглые и спесивые.
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"Они ответили, что из Украины. И они заявили, что Львов - это польский город..." - или текст написан по-дебильному редакторами, или консул - грамотей.
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То на цензорі тексти безграмотно пишуть. Понабирали, по блату, неуків.
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Это было ночью, в каком они были состоянии - неизвестно.Источник: http://censor.net.ua/n424788

в каком состоянии были пять поляков ясно, они нанюхались ху%ла.
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Ляхи - теже кацапы, со своими имперскими амбициями.
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Да какая нахер разница чей Львов ? - Все будем в Европе. Садовой и так под угрозу эпидемии поставил город.Что лучше - подохнуть от чумы или взять европейских чиновников ?
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Типичная титушня, только польская. Зачем вы всех поляков под одну гребенку ?!
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за 32 года правления Сралина коммуноБыдло успело переписать Ысторию РАБссии три раза,с дополенинями после 1955 года...
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В Севастополе правозащитников начали насильно садить в психбольницу.

Свободу Финку !
Свободу Финку!
Свободу Финку!
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Цензор явно тупит. Эта новость уже была несколько дней с абсолютно идентичным текстом. А теперь повторили со ссылкой на консула, чтобы показать, что он тоже работает. Кстати, в первый раз было правильно написано, что ребята ответили, что Львов - украинский город, а здесь перекрутили на 100%. Дебилы...
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Мы в 2000 - 2001-ом работали тут с поляками. Во-первых, бухают по-чёрному. А во-вторых, скандалисты, задиры и матершиники (запердолить, курва, холера - через слово). С нами были и албанезы. Поляки их так довели до ручки, что албанезы вышли на улицу и начали стрелять по бараку, где жили поляки, которые оказались сцыкливыми, хуже барышень, и все попрятались под кровати.
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На самом деле просто ладан просроченный был, когда святили
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после прессконференции геращенко думаю что это были не поляки а фсбшники барсеточники!!!!
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