 Генконсул рассказал подробности инцидента с избиением украинских студентов в Польше

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк рассказал подробности инцидента с избиением украинских студентов в Ряшеве (Жешуве), передает Цензор.НЕТ. Об этом Павлюк сообщил в "Вечернем прайме" на телеканале " 112 Украина ".

"Произошел конфликт между молодыми гражданами Украины и Польши. Трое граждан Украины возвращались в общежитие, они учатся в Жешуве. К ним обратились местные жители и спросили, откуда они. Они ответили, что из Украины. И они заявили, что Львов - это польский город, и, наверное, произошла какая-то словесная перепалка. Это было ночью, в каком они были состоянии - неизвестно. 5 граждан Польши были задержаны, наших ребят доставили в больницу. Они получили телесные повреждения, но их жизни ничего не угрожает. Они были обследованы и отпущены домой", - сказал генконсул.

Он добавил: "Следствие проводит районная прокуратура Жешува. Мы держим этот инцидент на контроле. Задержанным выставлено обвинение".