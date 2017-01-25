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 Политика Украины
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 НАБУ подозревает депутатов Бучанского горсовета в незаконном выделении земли компаниям, связанным с мэром Федоруком

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает депутатов Бучанского городского совета (Киевская область) в незаконном выделении земли компании, связанной с мэром Бучи Анатолием Федоруком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует постановление Соломенского районного суда Киева, которым было удовлетворено ходатайство НАБУ о временном доступе к вещам и документам.

НАБУ ведет досудебное расследование уголовного производства №52016000000000458 от 2 декабря 2016 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

"В ходе досудебного расследования установлено, что в 2015 году должностными лицами Бучанского городского совета с целью уклонения от проведения земельных торгов для устранения конкуренции при получении права на пользование земельными участками и дальнейшего зачисления средств, взимаемых в качестве платы за суперфиций, не в городской бюджет, а на счета подконтрольного предприятия, организована противоправная схема передачи права на застройку земельных участков заинтересованным лицам", - сказано в постановлении суда.

По информации НАБУ, земельные участки, находившиеся в коммунальной собственности, на основании решения горсовета передавались в пользование коммунальному предприятию "Бучабудзамовник" (код ЕГРПОУ - 33699425). В дальнейшем предприятие как землепользователь заключало договоры суперфиция с заинтересованными лицами. "Для придания вида законности таким сделкам разрешение на заключение указанных договоров суперфиция предоставлялось решением Бучанского городского совета", - говорится в документе.

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"В течение 2015-2016 годов без соблюдения процедуры проведения земельных аукционов, предусмотренной действующим законодательством, в пользование третьим лицам передано 10,4824 га земли, стоимость которой в соответствии с нормативной оценкой составляет 16 168 053,76 грн, рыночная стоимость - более 80 млн грн. Плата за пользование указанными земельными участками на основании договора суперфиция в размере 1131 763,76 грн в год не поступала в городской бюджет города Буча", - сказано в постановлении.

При этом земельный участок площадью 0,7582 га, стоимость которого по нормативной оценке составляет 1 169 449,85 грн. на основании договора суперфиция от 3 марта 2016 года передан в пользование ЧАО "Мелиоратор" (код ЕГРПОУ - 01037229), конечными бенефициарами которого являются лица, связанные с мэром Бучи. Таким образом, по мнению детективов, земельные участки коммунальной собственности передавались на неконкурентных условиях заинтересованным субъектам хозяйствования и лицам, связанным с мэром города Анатолием Федоруком.

"Должностными лицами Бучанского городского совета по предварительному сговору группой лиц совершено злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды третьими лицами, использование служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в документе.

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Напомним, 21 июля 2016 года ГПУ провела несколько десятков обысков по делу мэра Бучи Анатолия Федорука и мэра Ирпеня Владимира Карплюка. Обыски прошли в рамках дела о хищении 890 га леса. В ГПУ отметили, что в ходе обысков "нашли документы, подтверждающие данные о разных преступлениях: от вырубки лесов до незаконного строительства". Также в рамках "бучанского дела" расследуется незаконное предоставление 14 га земли экс-вице-спикеру Верховной Рады Калетнику. По данным нардепа Ольги Черваковой, Федорук и Карплюк фигурируют в трех уголовных производствах.
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Как можно подозревать,если земля уже выделена ? И известно кто имел на это возможность. Бред.Чтобы путать следы.Власть - гавно.
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Это вполне закономерно, пока у нас существуют иные способы поиметь землю, нежели купить на аукционе ("выделение", аренда на 50 лет, суперфиций и прочая хрень).
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Лохотрон про боротьбу з корупцією триває ,чекаємо на чергові гучні затримання,підозри та т. ін.)))В Україні маю саджати по 100 корупціонерів щоденно,тоді через рік,щонайменьше,стане видко бодай якісь результат )))
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Кого сажать? Самих себя? Так нет такого закона....
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Як здійснити нездійсненне??? Це сюрр--Знайти чесного прокурора,суддю,мента та т. ін. з 5-тирічним стажем,в тотально корумпованій структурі )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ подозревает депутатов Бучанского горсовета в незаконном выделении земли компаниям, связанным с мэром Федоруком
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