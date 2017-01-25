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 Политика Украины
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Все про:конкурс (583) Нацполиция (5609) должность (74) Троян (162)

 Троян отказался от участия в конкурсе на должность главы Национальной полиции

Для прохождения конкурса ему не хватило рабочего стажа.

Как передает Цензор.НЕТ, бывший исполняющий обязанности главы НП Вадим Троян не будет участвовать в конкурсе на должность руководителя Нацполиции Украины. Об этом он написал на свой странице в Фейсбук.

"Принял решение не продолжать участие в конкурсной процедуре на должность председателя Национальной полиции Украины, - написал он, - Квалификационные требования, стаж работы в отрасли права: комиссия внимательно (и это правильно) посчитала мой стаж работы в области права и запросила у меня справку о сфере деятельности в одной из частных компаний, в которой работал. Я не стану готовить такую ​​справку. Мое мнение - Глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, соответствующим всем требованиям Закона - без поправок, дописок и натяжек. Мне не хватило около 20 месяцев стажа для безоговорочного прохождения всех критериев конкурса. Я это принимаю, и как офицер, не хочу никаких поблажек и предположений. Работы на выбранном мной пути очень много и, я, рядом со своими товарищами, буду продолжать служить Украине!"

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Навіть Троян не хоче сидіти за корупцію Авакова!
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Зачем тогда конкурс проходил? Скорее всего накуй послали.
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Тільки за Княжичи мали арештувати та розстріляти все поліцейське керівництво області та України! Нечувана трагедія за всі часи існування міліції/поліції в Україні! Але мафія намагається зробити все що народ забув про цю катастрофу!
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какой конкурс? о чем ты? в Украине бывают только "конкурсы".
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Зато Деевой точно опыта хватит, она с 14 лет по специальности работает
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конь захромал и сошел с дистанции. Зачем ему вешать себя хомут и пахать поле, когда можно весело бегать по ипподрому в массовке не претендую на первые места и получать за это ежедневно ведро питательного овса.
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Не надоело всякую куйню не к месту постить?
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Да, что-то не то. путен же Хуйло, а не банальний "х@й".
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Не-а, тут покруче будет. У этого дебила попросили справку. Он эту справку совершенно законно может предоставить, но не будет. Что-то типа "назло кондуктору куплю билет и пойду пешком". Ну не дебил?
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))) Параша таки схожа на петуха общипаного.

Американская компания PPF Management подала в нью-йоркский суд иск к Сбербанку и председателю правления банка Герману Грефу на 750 миллионов долларов, сообщает газета «Ведомости».
Также среди ответчиков по делу указаны «Сбербанк капитал» и его глава Ашот Хачатурянц, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, «НЭО Центр» и его президент Олег Греф и еще несколько физлиц и юрлиц.
Американская компания требует возместить ущерб за утерю предпринимателем Сергеем Поймановым контроля над предприятием «Павловскгранит», занимающимся добычей щебня. В иске говорится, что ответчики получили контроль над долями «Павловскгранита» после того, как Пойманов не смог обслуживать выданный Сбербанком кредит на покупку акций предприятия.
Как утверждает истец, в отношении «Павловскгранита» произошел «спланированный рейдерский захват». По данным «Ведомостей», после отказа Пойманова рефинансировать долг на предложенных Сбербанком условиях его доли в «Павловскграните» продали структурам, получившим в Сбербанке льготный кредит. В свою очередь, Пойманов попытался оспорить свои права собственности в суде, но в итоге переуступил их компании PPF Management.
В иске также говорится, что в отношении Пойманова была организована «кампания травли и запугивания», в том числе с участием представителей правоохранительных органов. В отношении бизнесмена было возбуждено несколько уголовных дел, в частности, о злоупотреблении Поймановым полномочиями при перепродаже бетонного завода в Воронеже.
В то же время Пойманов был признан банкротом арбитражным судом Московской области. Личный долг бизнесмена летом оценивали в 3 млрд рублей.
Первое слушание по делу назначено 20 апреля.
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интрига становится все острее. Вчера Троян и Крищенко не прошли тест на логику (неявка), сегодня Троян снимается с конкурса. Неужели Крищенко?
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))) Батут від Рогозіна.

Руководство «Роскосмоса» решило отозвать двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» из-за технологических проблем. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в профильных предприятиях.
Проблемы с двигателями вскрылись во время огневых испытаний. Эксперты пришли к выводу, что при их сборке использовали «неликвидные компоненты»: в двигателях применяли не материалы с содержанием драгоценных металлов, а их менее жаростойкие аналоги. Проверкой этих данных занимаются ФСБ и Следственный комитет.
Десятки двигателей будут отозваны на Воронежский механический завод (ВМЗ). Все они подлежат перепроверке, после которой, при необходимости, должны быть устранены недостатки.
Как отмечает «Коммерсант», из-за выявленных проблем первый запуск «Протона» может состояться не ранее лета 2017 года.
Напомним, по одной из версий, неполадки в двигателе могли стать причиной причиной крушения космического корабля «Прогресс»1 декабря в районе Тувы. После этого директор Воронежского механического завода Иван Коптев подал заявление об отставке по собственному желанию.
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Зозулю надо было выдвинуть кандидатом на пост Главы Полиции. А что, все задатки есть- наркозависимый педераст, племянник Лерки Гонтаревой, друг Саши Рюкзакова. Стаж- 1 год, в ЗСУ не служил, высшего образования нет, тупой, агрессивный. Очень перспективный начальник! А теперь посмотрим- как быстро этот комент вытрут сатрапы педо-властьимущих))))
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стаж роботи в органах? а як же люстрація? Нові обличчя? і тп.
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". Мое мнение - Глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, соответствующим всем требованиям Закона "
Луценко расскажите - под него закон о генпрокуроре поменяли
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТроян отказался от участия в конкурсе на должность главы Национальной полиции
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