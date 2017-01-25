 Троян отказался от участия в конкурсе на должность главы Национальной полиции

Как передает Цензор.НЕТ, бывший исполняющий обязанности главы НП Вадим Троян не будет участвовать в конкурсе на должность руководителя Нацполиции Украины. Об этом он написал на свой странице в Фейсбук.
"Принял решение не продолжать участие в конкурсной процедуре на должность председателя Национальной полиции Украины, - написал он, - Квалификационные требования, стаж работы в отрасли права: комиссия внимательно (и это правильно) посчитала мой стаж работы в области права и запросила у меня справку о сфере деятельности в одной из частных компаний, в которой работал. Я не стану готовить такую справку. Мое мнение - Глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, соответствующим всем требованиям Закона - без поправок, дописок и натяжек. Мне не хватило около 20 месяцев стажа для безоговорочного прохождения всех критериев конкурса. Я это принимаю, и как офицер, не хочу никаких поблажек и предположений. Работы на выбранном мной пути очень много и, я, рядом со своими товарищами, буду продолжать служить Украине!"
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20 из 64 претендентов не допущены к конкурсу на должность руководителя Нацполиции, еще у 7 запросили дополнительные данные, - член конкурсной комиссии Захаров(7)
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"Перестрелка длилась 13 секунд. Произошел эксцесс исполнителя", - Троян о трагедии в Княжичах(101)
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Американская компания PPF Management подала в нью-йоркский суд иск к Сбербанку и председателю правления банка Герману Грефу на 750 миллионов долларов, сообщает газета «Ведомости».
Также среди ответчиков по делу указаны «Сбербанк капитал» и его глава Ашот Хачатурянц, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, «НЭО Центр» и его президент Олег Греф и еще несколько физлиц и юрлиц.
Американская компания требует возместить ущерб за утерю предпринимателем Сергеем Поймановым контроля над предприятием «Павловскгранит», занимающимся добычей щебня. В иске говорится, что ответчики получили контроль над долями «Павловскгранита» после того, как Пойманов не смог обслуживать выданный Сбербанком кредит на покупку акций предприятия.
Как утверждает истец, в отношении «Павловскгранита» произошел «спланированный рейдерский захват». По данным «Ведомостей», после отказа Пойманова рефинансировать долг на предложенных Сбербанком условиях его доли в «Павловскграните» продали структурам, получившим в Сбербанке льготный кредит. В свою очередь, Пойманов попытался оспорить свои права собственности в суде, но в итоге переуступил их компании PPF Management.
В иске также говорится, что в отношении Пойманова была организована «кампания травли и запугивания», в том числе с участием представителей правоохранительных органов. В отношении бизнесмена было возбуждено несколько уголовных дел, в частности, о злоупотреблении Поймановым полномочиями при перепродаже бетонного завода в Воронеже.
В то же время Пойманов был признан банкротом арбитражным судом Московской области. Личный долг бизнесмена летом оценивали в 3 млрд рублей.
Первое слушание по делу назначено 20 апреля.
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Вот это новости!!
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Руководство «Роскосмоса» решило отозвать двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» из-за технологических проблем. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в профильных предприятиях.
Проблемы с двигателями вскрылись во время огневых испытаний. Эксперты пришли к выводу, что при их сборке использовали «неликвидные компоненты»: в двигателях применяли не материалы с содержанием драгоценных металлов, а их менее жаростойкие аналоги. Проверкой этих данных занимаются ФСБ и Следственный комитет.
Десятки двигателей будут отозваны на Воронежский механический завод (ВМЗ). Все они подлежат перепроверке, после которой, при необходимости, должны быть устранены недостатки.
Как отмечает «Коммерсант», из-за выявленных проблем первый запуск «Протона» может состояться не ранее лета 2017 года.
Напомним, по одной из версий, неполадки в двигателе могли стать причиной причиной крушения космического корабля «Прогресс»1 декабря в районе Тувы. После этого директор Воронежского механического завода Иван Коптев подал заявление об отставке по собственному желанию.
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На угле ?
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Луценко расскажите - под него закон о генпрокуроре поменяли
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